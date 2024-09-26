https://ria.ru/20240926/matvienko-1974903633.html
Матвиенко отметила важность программы "Время героев"
Матвиенко отметила важность программы "Время героев" - РИА Новости, 26.09.2024
Матвиенко отметила важность программы "Время героев"
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила важность программы "Время героев", выразив готовность быть наставником будущих участников проекта. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T16:52
2024-09-26T16:52
2024-09-26T16:52
россия
валентина матвиенко
владимир путин
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила важность программы "Время героев", выразив готовность быть наставником будущих участников проекта. "Я еще раз убедилась в нужности и своевременности запуска в России программы "Время героев". И я, и мои коллеги готовы и дальше выступать наставниками ее участников", - сказала Матвиенко в ходе встречи со своей подопечной, участницей программы Дарьей Светяш. Светяш, капитан медицинской службы, слушатель ординатуры Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, за участие в СВО награжденная орденом Мужества. Собеседники обсудили стажировку Дарьи Светяш на площадке Совета Федерации, которую она проходила в течение трех месяцев. "Вы уже многого в жизни добились. Как говорит президент России, именно такие люди составляют патриотическое обновление страны, обновление элит", - подчеркнула Матвиенко, отметив серьезное отношение подопечной к учебе и выразив уверенность, что стажировка была полезной. В ходе встречи Светяш рассказала о совместных с сенаторами поездках в госпитали, об общении с медиками и ранеными участниками СВО. "Во время стажировки чувствовала себя частью большой команды, удалось посетить мероприятия как в самом Совете Федерации, так и выездные", - отметила она. По ее словам, удалось получить и опыт законотворческой деятельности. В частности, Светяш участвовала в мониторинге правоприменительной практики в сфере социальной политики, в том числе по защите прав военнослужащих и участников СВО, поддержки их семей. "Общалась с сенаторами в части молодежной политики", - добавила она. Светяш также поблагодарила за возможность стать спикером одной из секций четвертого Евразийского женского форума. "Это авторитетная международная площадка", - сказала она, отметив высокую организацию мероприятий форума и дружелюбную атмосферу. При оглашении послания Федеральному собранию в феврале президент России Владимир Путин заявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества. Цель программы - подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.
https://ria.ru/20240614/vremya_geroev-1953013038.html
https://ria.ru/20240926/matvienko-1974744872.html
https://ria.ru/20240925/chintsov-1974590721.html
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россия, валентина матвиенко, владимир путин, совет федерации рф
Россия, Валентина Матвиенко, Владимир Путин, Совет Федерации РФ
Матвиенко отметила важность программы "Время героев"
Матвиенко выразила готовность быть наставником участников проекта "Время героев"
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила важность программы "Время героев", выразив готовность быть наставником будущих участников проекта.
"Я еще раз убедилась в нужности и своевременности запуска в России
программы "Время героев". И я, и мои коллеги готовы и дальше выступать наставниками ее участников", - сказала Матвиенко в ходе встречи со своей подопечной, участницей программы Дарьей Светяш.
Светяш, капитан медицинской службы, слушатель ординатуры Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, за участие в СВО награжденная орденом Мужества.
Собеседники обсудили стажировку Дарьи Светяш на площадке Совета Федерации, которую она проходила в течение трех месяцев.
"Вы уже многого в жизни добились. Как говорит президент России, именно такие люди составляют патриотическое обновление страны, обновление элит", - подчеркнула Матвиенко, отметив серьезное отношение подопечной к учебе и выразив уверенность, что стажировка была полезной.
В ходе встречи Светяш рассказала о совместных с сенаторами поездках в госпитали, об общении с медиками и ранеными участниками СВО. "Во время стажировки чувствовала себя частью большой команды, удалось посетить мероприятия как в самом Совете Федерации, так и выездные", - отметила она.
По ее словам, удалось получить и опыт законотворческой деятельности. В частности, Светяш участвовала в мониторинге правоприменительной практики в сфере социальной политики, в том числе по защите прав военнослужащих и участников СВО, поддержки их семей. "Общалась с сенаторами в части молодежной политики", - добавила она.
Светяш также поблагодарила за возможность стать спикером одной из секций четвертого Евразийского женского форума. "Это авторитетная международная площадка", - сказала она, отметив высокую организацию мероприятий форума и дружелюбную атмосферу.
При оглашении послания Федеральному собранию в феврале президент России Владимир Путин
заявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.
Цель программы - подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.