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Матвиенко отметила важность программы "Время героев" - РИА Новости, 26.09.2024
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16:52 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/matvienko-1974903633.html
Матвиенко отметила важность программы "Время героев"
Матвиенко отметила важность программы "Время героев" - РИА Новости, 26.09.2024
Матвиенко отметила важность программы "Время героев"
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила важность программы "Время героев", выразив готовность быть наставником будущих участников проекта. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T16:52
2024-09-26T16:52
россия
валентина матвиенко
владимир путин
совет федерации рф
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила важность программы "Время героев", выразив готовность быть наставником будущих участников проекта. "Я еще раз убедилась в нужности и своевременности запуска в России программы "Время героев". И я, и мои коллеги готовы и дальше выступать наставниками ее участников", - сказала Матвиенко в ходе встречи со своей подопечной, участницей программы Дарьей Светяш. Светяш, капитан медицинской службы, слушатель ординатуры Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, за участие в СВО награжденная орденом Мужества. Собеседники обсудили стажировку Дарьи Светяш на площадке Совета Федерации, которую она проходила в течение трех месяцев. "Вы уже многого в жизни добились. Как говорит президент России, именно такие люди составляют патриотическое обновление страны, обновление элит", - подчеркнула Матвиенко, отметив серьезное отношение подопечной к учебе и выразив уверенность, что стажировка была полезной. В ходе встречи Светяш рассказала о совместных с сенаторами поездках в госпитали, об общении с медиками и ранеными участниками СВО. "Во время стажировки чувствовала себя частью большой команды, удалось посетить мероприятия как в самом Совете Федерации, так и выездные", - отметила она. По ее словам, удалось получить и опыт законотворческой деятельности. В частности, Светяш участвовала в мониторинге правоприменительной практики в сфере социальной политики, в том числе по защите прав военнослужащих и участников СВО, поддержки их семей. "Общалась с сенаторами в части молодежной политики", - добавила она. Светяш также поблагодарила за возможность стать спикером одной из секций четвертого Евразийского женского форума. "Это авторитетная международная площадка", - сказала она, отметив высокую организацию мероприятий форума и дружелюбную атмосферу. При оглашении послания Федеральному собранию в феврале президент России Владимир Путин заявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества. Цель программы - подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.
https://ria.ru/20240614/vremya_geroev-1953013038.html
https://ria.ru/20240926/matvienko-1974744872.html
https://ria.ru/20240925/chintsov-1974590721.html
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россия, валентина матвиенко, владимир путин, совет федерации рф
Россия, Валентина Матвиенко, Владимир Путин, Совет Федерации РФ
Матвиенко отметила важность программы "Время героев"

Матвиенко выразила готовность быть наставником участников проекта "Время героев"

© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Российской ФедерацииВалентина Матвиенко
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила важность программы "Время героев", выразив готовность быть наставником будущих участников проекта.
"Я еще раз убедилась в нужности и своевременности запуска в России программы "Время героев". И я, и мои коллеги готовы и дальше выступать наставниками ее участников", - сказала Матвиенко в ходе встречи со своей подопечной, участницей программы Дарьей Светяш.
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Светяш, капитан медицинской службы, слушатель ординатуры Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, за участие в СВО награжденная орденом Мужества.
Собеседники обсудили стажировку Дарьи Светяш на площадке Совета Федерации, которую она проходила в течение трех месяцев.
"Вы уже многого в жизни добились. Как говорит президент России, именно такие люди составляют патриотическое обновление страны, обновление элит", - подчеркнула Матвиенко, отметив серьезное отношение подопечной к учебе и выразив уверенность, что стажировка была полезной.
В ходе встречи Светяш рассказала о совместных с сенаторами поездках в госпитали, об общении с медиками и ранеными участниками СВО. "Во время стажировки чувствовала себя частью большой команды, удалось посетить мероприятия как в самом Совете Федерации, так и выездные", - отметила она.
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По ее словам, удалось получить и опыт законотворческой деятельности. В частности, Светяш участвовала в мониторинге правоприменительной практики в сфере социальной политики, в том числе по защите прав военнослужащих и участников СВО, поддержки их семей. "Общалась с сенаторами в части молодежной политики", - добавила она.
Светяш также поблагодарила за возможность стать спикером одной из секций четвертого Евразийского женского форума. "Это авторитетная международная площадка", - сказала она, отметив высокую организацию мероприятий форума и дружелюбную атмосферу.
При оглашении послания Федеральному собранию в феврале президент России Владимир Путин заявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.
Цель программы - подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.
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РоссияВалентина МатвиенкоВладимир ПутинСовет Федерации РФ
 
 
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