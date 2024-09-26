https://ria.ru/20240926/matvienko-1974744872.html
Мусульмане поблагодарили Матвиенко за уважение к исламу
Мусульмане поблагодарили Матвиенко за уважение к исламу - РИА Новости, 26.09.2024
Мусульмане поблагодарили Матвиенко за уважение к исламу
Председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР), член Общественной палаты РФ муфтий Альбир Крганов заявил, что российские мусульмане ценят усилия... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T07:05
2024-09-26T07:05
2024-09-26T07:05
валентина матвиенко
альбир крганов
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР), член Общественной палаты РФ муфтий Альбир Крганов заявил, что российские мусульмане ценят усилия Валентины Матвиенко на посту председателя Совфеда и ее уважение к исламу и мусульманскому миру. Совфед на пленарном заседании в среду единогласно избрал Матвиенко председателем верхней палаты парламента. "На протяжении 13 лет вы возглавляете верхнюю палату парламента с исключительным профессионализмом, внося бесценный вклад в процветание России. Ваши усилия направлены на укрепление межнационального и межрелигиозного согласия, сохранение и развитие духовного наследия. Мусульмане России высоко ценят ваше уважительное отношение и активное содействие в этих вопросах... От лица мусульман Российской Федерации и от себя лично выражаю благодарность за ваше доброе и бережное отношение к различным религиям, в том числе к исламу. За систематическую поддержку и добрые отношения с мусульманским миром", - говорится в поздравлении муфтия Матвиенко с переизбранием, его текст есть в распоряжении РИА Новости.
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валентина матвиенко, альбир крганов
Валентина Матвиенко, Альбир Крганов
Мусульмане поблагодарили Матвиенко за уважение к исламу
Председатель ДСМР муфтий Крганов: мусульмане ценят уважение Матвиенко к исламу
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР), член Общественной палаты РФ муфтий Альбир Крганов заявил, что российские мусульмане ценят усилия Валентины Матвиенко на посту председателя Совфеда и ее уважение к исламу и мусульманскому миру.
Совфед на пленарном заседании в среду единогласно избрал Матвиенко председателем верхней палаты парламента.
"На протяжении 13 лет вы возглавляете верхнюю палату парламента с исключительным профессионализмом, внося бесценный вклад в процветание России. Ваши усилия направлены на укрепление межнационального и межрелигиозного согласия, сохранение и развитие духовного наследия. Мусульмане России высоко ценят ваше уважительное отношение и активное содействие в этих вопросах... От лица мусульман Российской Федерации и от себя лично выражаю благодарность за ваше доброе и бережное отношение к различным религиям, в том числе к исламу. За систематическую поддержку и добрые отношения с мусульманским миром", - говорится в поздравлении муфтия Матвиенко с переизбранием, его текст есть в распоряжении РИА Новости.