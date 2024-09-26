https://ria.ru/20240926/mask-1974914481.html

Маск посоветовал никому не ездить в Великобританию

Маск посоветовал никому не ездить в Великобританию - РИА Новости, 26.09.2024

Маск посоветовал никому не ездить в Великобританию

Американский предприниматель Илон Маск, комментируя новость об исключении из списка участников британского инвестфорума, посоветовал никому не посещать... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T17:33

2024-09-26T17:33

2024-09-26T18:52

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илон маск

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск, комментируя новость об исключении из списка участников британского инвестфорума, посоветовал никому не посещать Соединенное Королевство."Я не думаю, что кому-либо стоит ехать в Великобританию, когда они освобождают осужденных педофилов, чтобы поместить в тюрьмы людей за посты в соцсетях", — написал он в соцсети X.Ранее в четверг издание Telegraph сообщило, что Маска убрали из списка приглашенных участников британского правительственного инвестиционного форума, который пройдет 14 октября, за его посты о беспорядках в королевстве. В конце июля во многих городах страны вспыхнули массовые антимигрантские протесты. Причиной стало нападение подростка с ножом на детей в Саутпорте. СМИ сообщали о тюремных сроках за публикации в соцсетях, нацеленные на разжигание ненависти. Вскоре после начала протестов Маск написал в соцсети X о неизбежности гражданской войны в Великобритании. Представитель британского премьера осудил комментарий предпринимателя, заявив, что он не имеет под собой оснований. Волна беспорядков обострила кризисную ситуацию в пенитенциарной системе Британии из-за малого количества мест в тюрьмах. В июле министр юстиции Шабана Махмуд объявила новый механизм по условно-досрочному освобождению, благодаря которому заключенные в Англии и Уэльсе могут выйти из тюрьмы по прошествии 40 процентов назначенного срока. Новые меры не распространятся на обвиненных в терроризме, домашнем насилии, сексуальном насилии и ряде других тяжких преступлений. В результате в начале сентября около 1,7 тысячи заключенных вышли из тюрем раньше срока.

https://ria.ru/20240925/mask-1974649035.html

https://rsport.ria.ru/20240728/velde-1962515198.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, великобритания, англия, уэльс, илон маск