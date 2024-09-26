Рейтинг@Mail.ru
Маск посоветовал никому не ездить в Великобританию - РИА Новости, 26.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:33 26.09.2024 (обновлено: 18:52 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/mask-1974914481.html
Маск посоветовал никому не ездить в Великобританию
Маск посоветовал никому не ездить в Великобританию - РИА Новости, 26.09.2024
Маск посоветовал никому не ездить в Великобританию
Американский предприниматель Илон Маск, комментируя новость об исключении из списка участников британского инвестфорума, посоветовал никому не посещать... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T17:33
2024-09-26T18:52
в мире
великобритания
англия
уэльс
илон маск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900642904_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_668dcb7b9db37a6fa97c9533a3e1a96b.jpg
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск, комментируя новость об исключении из списка участников британского инвестфорума, посоветовал никому не посещать Соединенное Королевство."Я не думаю, что кому-либо стоит ехать в Великобританию, когда они освобождают осужденных педофилов, чтобы поместить в тюрьмы людей за посты в соцсетях", — написал он в соцсети X.Ранее в четверг издание Telegraph сообщило, что Маска убрали из списка приглашенных участников британского правительственного инвестиционного форума, который пройдет 14 октября, за его посты о беспорядках в королевстве. В конце июля во многих городах страны вспыхнули массовые антимигрантские протесты. Причиной стало нападение подростка с ножом на детей в Саутпорте. СМИ сообщали о тюремных сроках за публикации в соцсетях, нацеленные на разжигание ненависти. Вскоре после начала протестов Маск написал в соцсети X о неизбежности гражданской войны в Великобритании. Представитель британского премьера осудил комментарий предпринимателя, заявив, что он не имеет под собой оснований. Волна беспорядков обострила кризисную ситуацию в пенитенциарной системе Британии из-за малого количества мест в тюрьмах. В июле министр юстиции Шабана Махмуд объявила новый механизм по условно-досрочному освобождению, благодаря которому заключенные в Англии и Уэльсе могут выйти из тюрьмы по прошествии 40 процентов назначенного срока. Новые меры не распространятся на обвиненных в терроризме, домашнем насилии, сексуальном насилии и ряде других тяжких преступлений. В результате в начале сентября около 1,7 тысячи заключенных вышли из тюрем раньше срока.
https://ria.ru/20240925/mask-1974649035.html
https://rsport.ria.ru/20240728/velde-1962515198.html
великобритания
англия
уэльс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900642904_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e92964b90a2c6047ec5744a047cca8b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, англия, уэльс, илон маск
В мире, Великобритания, Англия, Уэльс, Илон Маск
Маск посоветовал никому не ездить в Великобританию

Маск посоветовал никому не ехать в Лондон, где выпускают осужденных педофилов

© AP Photo / Ludovic MarinИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© AP Photo / Ludovic Marin
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск, комментируя новость об исключении из списка участников британского инвестфорума, посоветовал никому не посещать Соединенное Королевство.
«
"Я не думаю, что кому-либо стоит ехать в Великобританию, когда они освобождают осужденных педофилов, чтобы поместить в тюрьмы людей за посты в соцсетях", — написал он в соцсети X.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Маск опроверг сообщения о романтических отношениях с премьером Италии
25 сентября, 16:18
Ранее в четверг издание Telegraph сообщило, что Маска убрали из списка приглашенных участников британского правительственного инвестиционного форума, который пройдет 14 октября, за его посты о беспорядках в королевстве.
В конце июля во многих городах страны вспыхнули массовые антимигрантские протесты. Причиной стало нападение подростка с ножом на детей в Саутпорте. СМИ сообщали о тюремных сроках за публикации в соцсетях, нацеленные на разжигание ненависти.
Вскоре после начала протестов Маск написал в соцсети X о неизбежности гражданской войны в Великобритании. Представитель британского премьера осудил комментарий предпринимателя, заявив, что он не имеет под собой оснований.
Волна беспорядков обострила кризисную ситуацию в пенитенциарной системе Британии из-за малого количества мест в тюрьмах. В июле министр юстиции Шабана Махмуд объявила новый механизм по условно-досрочному освобождению, благодаря которому заключенные в Англии и Уэльсе могут выйти из тюрьмы по прошествии 40 процентов назначенного срока. Новые меры не распространятся на обвиненных в терроризме, домашнем насилии, сексуальном насилии и ряде других тяжких преступлений. В результате в начале сентября около 1,7 тысячи заключенных вышли из тюрем раньше срока.
Стивена ван де Вельде - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
МОК о педофиле-волейболисте: мы должны допускать возможность раскаяния
28 июля, 14:26
 
В миреВеликобританияАнглияУэльсИлон Маск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала