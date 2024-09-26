Маск посоветовал никому не ездить в Великобританию
Маск посоветовал никому не ехать в Лондон, где выпускают осужденных педофилов
© AP Photo / Ludovic MarinИлон Маск
© AP Photo / Ludovic Marin
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск, комментируя новость об исключении из списка участников британского инвестфорума, посоветовал никому не посещать Соединенное Королевство.
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"Я не думаю, что кому-либо стоит ехать в Великобританию, когда они освобождают осужденных педофилов, чтобы поместить в тюрьмы людей за посты в соцсетях", — написал он в соцсети X.
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Ранее в четверг издание Telegraph сообщило, что Маска убрали из списка приглашенных участников британского правительственного инвестиционного форума, который пройдет 14 октября, за его посты о беспорядках в королевстве.
В конце июля во многих городах страны вспыхнули массовые антимигрантские протесты. Причиной стало нападение подростка с ножом на детей в Саутпорте. СМИ сообщали о тюремных сроках за публикации в соцсетях, нацеленные на разжигание ненависти.
Вскоре после начала протестов Маск написал в соцсети X о неизбежности гражданской войны в Великобритании. Представитель британского премьера осудил комментарий предпринимателя, заявив, что он не имеет под собой оснований.
Волна беспорядков обострила кризисную ситуацию в пенитенциарной системе Британии из-за малого количества мест в тюрьмах. В июле министр юстиции Шабана Махмуд объявила новый механизм по условно-досрочному освобождению, благодаря которому заключенные в Англии и Уэльсе могут выйти из тюрьмы по прошествии 40 процентов назначенного срока. Новые меры не распространятся на обвиненных в терроризме, домашнем насилии, сексуальном насилии и ряде других тяжких преступлений. В результате в начале сентября около 1,7 тысячи заключенных вышли из тюрем раньше срока.