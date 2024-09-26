https://ria.ru/20240926/mask-1974731977.html
Маск прокомментировал скандал вокруг визита Зеленского на завод в США
Маск прокомментировал скандал вокруг визита Зеленского на завод в США - РИА Новости, 26.09.2024
Маск прокомментировал скандал вокруг визита Зеленского на завод в США
Предприниматель Илон Маск задался вопросом о вмешательстве в президентские выборы США после визита Владимира Зеленского на оружейный завод в штате Пенсильвания... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T01:43
2024-09-26T01:43
2024-09-26T01:52
сша
украина
пенсильвания
владимир зеленский
майк джонсон
илон маск
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974186237_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c8a2870b76c5f47aa096cdf7a3428cb7.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Предприниматель Илон Маск задался вопросом о вмешательстве в президентские выборы США после визита Владимира Зеленского на оружейный завод в штате Пенсильвания и призывов спикера палаты представителей конгресса Майка Джонсона уволить в связи с этим посла Украины.Ранее Джонсон потребовал от Зеленского снять с поста посла Украины в США Оксану Маркарову за организацию его визита на оружейный завод в Пенсильвании, назвав поездку вмешательством в президентские выборы."По определению, если я ничего не упускаю, это однозначно подпадает под определение иностранного вмешательства в выборы?" — прокомментировал Маск письмо Джонсона в соцсети X.Зеленский 22 сентября начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон. Комитет по надзору нижней палаты конгресса США в среду начал расследование по расходованию средств налогоплательщиков на визит Зеленского, посчитав, что он мог быть сопряжен с нарушениями американского законодательства, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей.По мнению Джонсона, визит являлся нарушением принципа невмешательства во внутренние политические процессы страны и "очевидно партийным мероприятием, проведенным с целью помочь демократам и вмешательством в выборы". По его словам, Киев поддерживают обе партии, однако "атаки в СМИ на кандидатов от Республиканской партии" со стороны украинского правительства оказывают "ненужное давление и испытывают наши отношения". Ранее Зеленский в интервью газете New Yorker заявлял, что возможный приход к власти Джей-Ди Вэнса является "опасным сигналом" для Киева, так как тот говорил об абсурдности надежд Украины вернуться к границам с Россией 1991 года. Он отметил, что опасается прихода к власти Вэнса, поскольку тот слишком радикален в украинском вопросе, тогда как Трамп якобы обещал Зеленскому поддержку.
https://ria.ru/20240926/dzhonson-1974729816.html
https://ria.ru/20240421/mask-1941395409.html
сша
украина
пенсильвания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974186237_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7290e50a986bc0560b4c6b0c6c879722.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, пенсильвания, владимир зеленский, майк джонсон, илон маск, в мире
США, Украина, Пенсильвания, Владимир Зеленский, Майк Джонсон, Илон Маск, В мире
Маск прокомментировал скандал вокруг визита Зеленского на завод в США
Маск задался вопросом, не вмешался ли Зеленский в выборы визитом на завод в США
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Предприниматель Илон Маск задался вопросом о вмешательстве в президентские выборы США после визита Владимира Зеленского на оружейный завод в штате Пенсильвания и призывов спикера палаты представителей конгресса Майка Джонсона уволить в связи с этим посла Украины.
Ранее Джонсон потребовал от Зеленского снять с поста посла Украины в США Оксану Маркарову за организацию его визита на оружейный завод в Пенсильвании, назвав поездку вмешательством в президентские выборы.
"По определению, если я ничего не упускаю, это однозначно подпадает под определение иностранного вмешательства в выборы?" — прокомментировал Маск письмо Джонсона в соцсети X.
Зеленский 22 сентября начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон. Комитет по надзору нижней палаты конгресса США в среду начал расследование по расходованию средств налогоплательщиков на визит Зеленского, посчитав, что он мог быть сопряжен с нарушениями американского законодательства, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей.
По мнению Джонсона, визит являлся нарушением принципа невмешательства во внутренние политические процессы страны и "очевидно партийным мероприятием, проведенным с целью помочь демократам и вмешательством в выборы". По его словам, Киев
поддерживают обе партии, однако "атаки в СМИ на кандидатов от Республиканской партии" со стороны украинского правительства оказывают "ненужное давление и испытывают наши отношения".
Ранее Зеленский в интервью газете New Yorker заявлял, что возможный приход к власти Джей-Ди Вэнса является "опасным сигналом" для Киева, так как тот говорил об абсурдности надежд Украины вернуться к границам с Россией
1991 года. Он отметил, что опасается прихода к власти Вэнса, поскольку тот слишком радикален в украинском вопросе, тогда как Трамп якобы обещал Зеленскому поддержку.