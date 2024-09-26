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Маск прокомментировал скандал вокруг визита Зеленского на завод в США

Маск прокомментировал скандал вокруг визита Зеленского на завод в США - РИА Новости, 26.09.2024

Маск прокомментировал скандал вокруг визита Зеленского на завод в США

Предприниматель Илон Маск задался вопросом о вмешательстве в президентские выборы США после визита Владимира Зеленского на оружейный завод в штате Пенсильвания... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T01:43

2024-09-26T01:43

2024-09-26T01:52

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Предприниматель Илон Маск задался вопросом о вмешательстве в президентские выборы США после визита Владимира Зеленского на оружейный завод в штате Пенсильвания и призывов спикера палаты представителей конгресса Майка Джонсона уволить в связи с этим посла Украины.Ранее Джонсон потребовал от Зеленского снять с поста посла Украины в США Оксану Маркарову за организацию его визита на оружейный завод в Пенсильвании, назвав поездку вмешательством в президентские выборы."По определению, если я ничего не упускаю, это однозначно подпадает под определение иностранного вмешательства в выборы?" — прокомментировал Маск письмо Джонсона в соцсети X.Зеленский 22 сентября начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон. Комитет по надзору нижней палаты конгресса США в среду начал расследование по расходованию средств налогоплательщиков на визит Зеленского, посчитав, что он мог быть сопряжен с нарушениями американского законодательства, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей.По мнению Джонсона, визит являлся нарушением принципа невмешательства во внутренние политические процессы страны и "очевидно партийным мероприятием, проведенным с целью помочь демократам и вмешательством в выборы". По его словам, Киев поддерживают обе партии, однако "атаки в СМИ на кандидатов от Республиканской партии" со стороны украинского правительства оказывают "ненужное давление и испытывают наши отношения". Ранее Зеленский в интервью газете New Yorker заявлял, что возможный приход к власти Джей-Ди Вэнса является "опасным сигналом" для Киева, так как тот говорил об абсурдности надежд Украины вернуться к границам с Россией 1991 года. Он отметил, что опасается прихода к власти Вэнса, поскольку тот слишком радикален в украинском вопросе, тогда как Трамп якобы обещал Зеленскому поддержку.

https://ria.ru/20240926/dzhonson-1974729816.html

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сша, украина, пенсильвания, владимир зеленский, майк джонсон, илон маск, в мире