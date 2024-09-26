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Маск прокомментировал скандал вокруг визита Зеленского на завод в США - РИА Новости, 26.09.2024
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01:43 26.09.2024 (обновлено: 01:52 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/mask-1974731977.html
Маск прокомментировал скандал вокруг визита Зеленского на завод в США
Маск прокомментировал скандал вокруг визита Зеленского на завод в США - РИА Новости, 26.09.2024
Маск прокомментировал скандал вокруг визита Зеленского на завод в США
Предприниматель Илон Маск задался вопросом о вмешательстве в президентские выборы США после визита Владимира Зеленского на оружейный завод в штате Пенсильвания... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T01:43
2024-09-26T01:52
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Предприниматель Илон Маск задался вопросом о вмешательстве в президентские выборы США после визита Владимира Зеленского на оружейный завод в штате Пенсильвания и призывов спикера палаты представителей конгресса Майка Джонсона уволить в связи с этим посла Украины.Ранее Джонсон потребовал от Зеленского снять с поста посла Украины в США Оксану Маркарову за организацию его визита на оружейный завод в Пенсильвании, назвав поездку вмешательством в президентские выборы."По определению, если я ничего не упускаю, это однозначно подпадает под определение иностранного вмешательства в выборы?" — прокомментировал Маск письмо Джонсона в соцсети X.Зеленский 22 сентября начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон. Комитет по надзору нижней палаты конгресса США в среду начал расследование по расходованию средств налогоплательщиков на визит Зеленского, посчитав, что он мог быть сопряжен с нарушениями американского законодательства, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей.По мнению Джонсона, визит являлся нарушением принципа невмешательства во внутренние политические процессы страны и "очевидно партийным мероприятием, проведенным с целью помочь демократам и вмешательством в выборы". По его словам, Киев поддерживают обе партии, однако "атаки в СМИ на кандидатов от Республиканской партии" со стороны украинского правительства оказывают "ненужное давление и испытывают наши отношения". Ранее Зеленский в интервью газете New Yorker заявлял, что возможный приход к власти Джей-Ди Вэнса является "опасным сигналом" для Киева, так как тот говорил об абсурдности надежд Украины вернуться к границам с Россией 1991 года. Он отметил, что опасается прихода к власти Вэнса, поскольку тот слишком радикален в украинском вопросе, тогда как Трамп якобы обещал Зеленскому поддержку.
https://ria.ru/20240926/dzhonson-1974729816.html
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сша, украина, пенсильвания, владимир зеленский, майк джонсон, илон маск, в мире
США, Украина, Пенсильвания, Владимир Зеленский, Майк Джонсон, Илон Маск, В мире
Маск прокомментировал скандал вокруг визита Зеленского на завод в США

Маск задался вопросом, не вмешался ли Зеленский в выборы визитом на завод в США

© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Deonte RowellВладимир Зеленский во время посещения завода по производству боеприпасов для ВСУ в городе Скрэнтон, США
Владимир Зеленский во время посещения завода по производству боеприпасов для ВСУ в городе Скрэнтон, США - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Deonte Rowell
Владимир Зеленский во время посещения завода по производству боеприпасов для ВСУ в городе Скрэнтон, США. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Предприниматель Илон Маск задался вопросом о вмешательстве в президентские выборы США после визита Владимира Зеленского на оружейный завод в штате Пенсильвания и призывов спикера палаты представителей конгресса Майка Джонсона уволить в связи с этим посла Украины.
Ранее Джонсон потребовал от Зеленского снять с поста посла Украины в США Оксану Маркарову за организацию его визита на оружейный завод в Пенсильвании, назвав поездку вмешательством в президентские выборы.
"По определению, если я ничего не упускаю, это однозначно подпадает под определение иностранного вмешательства в выборы?" — прокомментировал Маск письмо Джонсона в соцсети X.
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Спикер палаты представителей Джонсон не нашел время на встречу с Зеленским
00:59
Зеленский 22 сентября начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон. Комитет по надзору нижней палаты конгресса США в среду начал расследование по расходованию средств налогоплательщиков на визит Зеленского, посчитав, что он мог быть сопряжен с нарушениями американского законодательства, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей.
По мнению Джонсона, визит являлся нарушением принципа невмешательства во внутренние политические процессы страны и "очевидно партийным мероприятием, проведенным с целью помочь демократам и вмешательством в выборы". По его словам, Киев поддерживают обе партии, однако "атаки в СМИ на кандидатов от Республиканской партии" со стороны украинского правительства оказывают "ненужное давление и испытывают наши отношения".
Ранее Зеленский в интервью газете New Yorker заявлял, что возможный приход к власти Джей-Ди Вэнса является "опасным сигналом" для Киева, так как тот говорил об абсурдности надежд Украины вернуться к границам с Россией 1991 года. Он отметил, что опасается прихода к власти Вэнса, поскольку тот слишком радикален в украинском вопросе, тогда как Трамп якобы обещал Зеленскому поддержку.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
"Вопиюще": в офисе Зеленского оскорбили Илона Маска
21 апреля, 22:27
 
СШАУкраинаПенсильванияВладимир ЗеленскийМайк ДжонсонИлон МаскВ мире
 
 
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