https://ria.ru/20240926/makgregor-1974945519.html

В США рассказали, что ждет Европу после слов Путина о ядерной доктрине

В США рассказали, что ждет Европу после слов Путина о ядерной доктрине - РИА Новости, 26.09.2024

В США рассказали, что ждет Европу после слов Путина о ядерной доктрине

Президент России Владимир Путин словами об изменениях ядерной доктрины страны дал понять Европе, что она не выйдет сухой из воды, заявил бывший советник... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T20:21

2024-09-26T20:21

2024-09-26T20:22

россия

европа

литва

владимир путин

дмитрий песков

министерство обороны сша

в мире

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974702545_0:0:3022:1699_1920x0_80_0_0_1a290244714cb4148e5ffc6724dd528a.jpg

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин словами об изменениях ядерной доктрины страны дал понять Европе, что она не выйдет сухой из воды, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Полагаю, все очень просто. Он шлет сигнал таким странам как Литва, Латвия, Эстония, Словакия, Польша, Германия, а также Финляндия, Швеция и Дания. Мол, не думайте, что можете ударить по нам со своей территории ракетами, к которым имеют отношение американский военный персонал и техника, и при этом выйти сухими из воды. Иными словами, размещение на их земле американской военной инфраструктуры приравнивается к финансированию военной машины США", — указал Макгрегор.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг заявил, что изменения в российской ядерной доктрине — это сигнал недружественным странам. Он отметил, что "здравомыслящие главы государств" и ранее понимали серьезность заявлений Путина, тем более когда речь идет о "такой беспрецедентной конфронтации", которую спровоцировало прямое участие западных стран в украинском конфликте.Владимир Путин 25 сентября на совещании Совета безопасности по ядерному сдерживанию сообщил об обновлении "Основ государственной политики в области ядерного сдерживания". Президент заявил, что агрессия против России со стороны любого неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как их совместное нападение. Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное вооружение, создает критическую угрозу суверенитету.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20240926/at-1974942677.html

https://ria.ru/20240926/blinken-1974927252.html

россия

европа

литва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, европа, литва, владимир путин, дмитрий песков, министерство обороны сша, в мире, политика