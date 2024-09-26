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В США рассказали, что ждет Европу после слов Путина о ядерной доктрине - РИА Новости, 26.09.2024
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20:21 26.09.2024 (обновлено: 20:22 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/makgregor-1974945519.html
В США рассказали, что ждет Европу после слов Путина о ядерной доктрине
В США рассказали, что ждет Европу после слов Путина о ядерной доктрине - РИА Новости, 26.09.2024
В США рассказали, что ждет Европу после слов Путина о ядерной доктрине
Президент России Владимир Путин словами об изменениях ядерной доктрины страны дал понять Европе, что она не выйдет сухой из воды, заявил бывший советник... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T20:21
2024-09-26T20:22
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин словами об изменениях ядерной доктрины страны дал понять Европе, что она не выйдет сухой из воды, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Полагаю, все очень просто. Он шлет сигнал таким странам как Литва, Латвия, Эстония, Словакия, Польша, Германия, а также Финляндия, Швеция и Дания. Мол, не думайте, что можете ударить по нам со своей территории ракетами, к которым имеют отношение американский военный персонал и техника, и при этом выйти сухими из воды. Иными словами, размещение на их земле американской военной инфраструктуры приравнивается к финансированию военной машины США", — указал Макгрегор.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг заявил, что изменения в российской ядерной доктрине — это сигнал недружественным странам. Он отметил, что "здравомыслящие главы государств" и ранее понимали серьезность заявлений Путина, тем более когда речь идет о "такой беспрецедентной конфронтации", которую спровоцировало прямое участие западных стран в украинском конфликте.Владимир Путин 25 сентября на совещании Совета безопасности по ядерному сдерживанию сообщил об обновлении "Основ государственной политики в области ядерного сдерживания". Президент заявил, что агрессия против России со стороны любого неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как их совместное нападение. Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное вооружение, создает критическую угрозу суверенитету.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
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россия, европа, литва, владимир путин, дмитрий песков, министерство обороны сша, в мире, политика
Россия, Европа, Литва, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Министерство обороны США, В мире, Политика
В США рассказали, что ждет Европу после слов Путина о ядерной доктрине

Макгрегор: Путин дал понять Европе, что она не выйдет сухой из воды

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин словами об изменениях ядерной доктрины страны дал понять Европе, что она не выйдет сухой из воды, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
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"Полагаю, все очень просто. Он шлет сигнал таким странам как Литва, Латвия, Эстония, Словакия, Польша, Германия, а также Финляндия, Швеция и Дания. Мол, не думайте, что можете ударить по нам со своей территории ракетами, к которым имеют отношение американский военный персонал и техника, и при этом выйти сухими из воды. Иными словами, размещение на их земле американской военной инфраструктуры приравнивается к финансированию военной машины США", — указал Макгрегор.
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Вчера, 20:03
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг заявил, что изменения в российской ядерной доктрине — это сигнал недружественным странам. Он отметил, что "здравомыслящие главы государств" и ранее понимали серьезность заявлений Путина, тем более когда речь идет о "такой беспрецедентной конфронтации", которую спровоцировало прямое участие западных стран в украинском конфликте.
Владимир Путин 25 сентября на совещании Совета безопасности по ядерному сдерживанию сообщил об обновлении "Основ государственной политики в области ядерного сдерживания". Президент заявил, что агрессия против России со стороны любого неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как их совместное нападение. Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное вооружение, создает критическую угрозу суверенитету.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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РоссияЕвропаЛитваВладимир ПутинДмитрий ПесковМинистерство обороны СШАВ миреПолитика
 
 
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