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В ЛНР мужчина пострадал при подрыве на взрывоопасном предмете
В ЛНР мужчина пострадал при подрыве на взрывоопасном предмете - РИА Новости, 26.09.2024
В ЛНР мужчина пострадал при подрыве на взрывоопасном предмете
Мирный житель подорвался на взрывоопасном предмете в поселке Светличное в ЛНР, сообщил сообщил глава Первомайска Сергей Колягин в Telegram-канале. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T22:46
2024-09-26T22:46
2024-09-26T22:46
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ЛУГАНСК, 26 сен - РИА Новости. Мирный житель подорвался на взрывоопасном предмете в поселке Светличное в ЛНР, сообщил сообщил глава Первомайска Сергей Колягин в Telegram-канале. "Сегодня на территории поселка Светличное (входит в состав поселка городского типа Нижнее) на неустановленном взрывном устройстве при выполнении производственных работ, управляя специализированной техникой, подорвался работник одного из предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность округа, мужчина 1980 года рождения", - говорится в сообщении Колягина. Отмечается, что пострадавший в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу в Луганске.
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луганская народная республика, россия, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Россия, Происшествия, Вооруженные силы Украины
В ЛНР мужчина пострадал при подрыве на взрывоопасном предмете
В поселке Светличное в ЛНР мужчина подорвался на взрывоопасном предмете