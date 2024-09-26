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В ЛНР мужчина пострадал при подрыве на взрывоопасном предмете

В ЛНР мужчина пострадал при подрыве на взрывоопасном предмете - РИА Новости, 26.09.2024

В ЛНР мужчина пострадал при подрыве на взрывоопасном предмете

Мирный житель подорвался на взрывоопасном предмете в поселке Светличное в ЛНР, сообщил сообщил глава Первомайска Сергей Колягин в Telegram-канале. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T22:46

2024-09-26T22:46

2024-09-26T22:46

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ЛУГАНСК, 26 сен - РИА Новости. Мирный житель подорвался на взрывоопасном предмете в поселке Светличное в ЛНР, сообщил сообщил глава Первомайска Сергей Колягин в Telegram-канале. "Сегодня на территории поселка Светличное (входит в состав поселка городского типа Нижнее) на неустановленном взрывном устройстве при выполнении производственных работ, управляя специализированной техникой, подорвался работник одного из предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность округа, мужчина 1980 года рождения", - говорится в сообщении Колягина. Отмечается, что пострадавший в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу в Луганске.

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луганская народная республика, россия, происшествия, вооруженные силы украины