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В Ливане заявили о 60 жертвах израильских обстрелов с утра четверга - РИА Новости, 26.09.2024
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18:30 26.09.2024 (обновлено: 19:18 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/livan-1974930353.html
В Ливане заявили о 60 жертвах израильских обстрелов с утра четверга
В Ливане заявили о 60 жертвах израильских обстрелов с утра четверга - РИА Новости, 26.09.2024
В Ливане заявили о 60 жертвах израильских обстрелов с утра четверга
Число погибших при израильских бомбардировках Ливана с утра четверга достигло 60 человек, сообщил Центр экстренных ситуаций при Минздраве республики. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T18:30
2024-09-26T19:18
в мире
ливан
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
армия обороны израиля (цахал)
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БЕЙРУТ, 26 сен — РИА Новости. Число погибших при израильских бомбардировках Ливана с утра четверга достигло 60 человек, сообщил Центр экстренных ситуаций при Минздраве республики."С начала дня зафиксировано 115 атак в разных районах страны. Число жертв достигло 60, ранения получил 81 человек", — говорится в отчете.Ранее в четверг Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ударов по Бейруту. По данным портала Ynet, целью атаки был командир авиационного подразделения шиитского ливанского движения "Хезболла" Абу Салех.Обострение ситуации на Ближнем ВостокеОчередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, из-за которых погибли десятки человек и около трех тысяч получили ранения.Израильская авиация с прошлой недели начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. В понедельник Генштаб ЦАХАЛ объявил о начале наступательной операции "Стрелы севера". Под удар попали десятки деревень и несколько областных населенных пунктов. Также Израиль нанес несколько точечных авиаударов по Бейруту, ликвидировав высокопоставленных командиров "Хезболлы".ЦАХАЛ отчитался об ударах более чем по 2000 целям шиитского движения. Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлу" со второй ливанской войны 2006 года.В свою очередь, ливанское движение отвечает обстрелами преимущественно по северу еврейского государства, но дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, при этом случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. В частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО.Напряженность в регионе нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции на территории Ливана.
https://ria.ru/20240926/izrail-1974918836.html
https://ria.ru/20240926/livan-1974751478.html
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в мире, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Ливан, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
В Ливане заявили о 60 жертвах израильских обстрелов с утра четверга

Минздрав Ливана: число погибших при авиаударах Израиля достигло 60 человек

© Кадр видео из соцсетейДым на месте израильского удара в Ливане
Дым на месте израильского удара в Ливане - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© Кадр видео из соцсетей
Дым на месте израильского удара в Ливане
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БЕЙРУТ, 26 сен — РИА Новости. Число погибших при израильских бомбардировках Ливана с утра четверга достигло 60 человек, сообщил Центр экстренных ситуаций при Минздраве республики.
«
"С начала дня зафиксировано 115 атак в разных районах страны. Число жертв достигло 60, ранения получил 81 человек", — говорится в отчете.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Аббас призвал международное сообщество ввести санкции против Израиля
Вчера, 17:49
Ранее в четверг Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ударов по Бейруту. По данным портала Ynet, целью атаки был командир авиационного подразделения шиитского ливанского движения "Хезболла" Абу Салех.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке

Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, из-за которых погибли десятки человек и около трех тысяч получили ранения.
Израильская авиация с прошлой недели начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. В понедельник Генштаб ЦАХАЛ объявил о начале наступательной операции "Стрелы севера". Под удар попали десятки деревень и несколько областных населенных пунктов. Также Израиль нанес несколько точечных авиаударов по Бейруту, ликвидировав высокопоставленных командиров "Хезболлы".
Дым на месте израильского удара в Ливане - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Израиль и Ливан могут принять предложение США о прекращении огня, пишут СМИ
Вчера, 09:02
ЦАХАЛ отчитался об ударах более чем по 2000 целям шиитского движения. Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлу" со второй ливанской войны 2006 года.
В свою очередь, ливанское движение отвечает обстрелами преимущественно по северу еврейского государства, но дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, при этом случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. В частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО.
Напряженность в регионе нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции на территории Ливана.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Нетаньяху приказал армии действовать против "Хезболлы" в полную силу
Вчера, 11:54
 
В миреЛиванОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
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