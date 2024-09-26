https://ria.ru/20240926/livan-1974930353.html

В Ливане заявили о 60 жертвах израильских обстрелов с утра четверга

В Ливане заявили о 60 жертвах израильских обстрелов с утра четверга - РИА Новости, 26.09.2024

В Ливане заявили о 60 жертвах израильских обстрелов с утра четверга

Число погибших при израильских бомбардировках Ливана с утра четверга достигло 60 человек, сообщил Центр экстренных ситуаций при Минздраве республики. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T18:30

2024-09-26T18:30

2024-09-26T19:18

в мире

ливан

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

армия обороны израиля (цахал)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974581211_0:198:350:395_1920x0_80_0_0_1620a650239f62c05a25a93ee9e22a34.jpg

БЕЙРУТ, 26 сен — РИА Новости. Число погибших при израильских бомбардировках Ливана с утра четверга достигло 60 человек, сообщил Центр экстренных ситуаций при Минздраве республики."С начала дня зафиксировано 115 атак в разных районах страны. Число жертв достигло 60, ранения получил 81 человек", — говорится в отчете.Ранее в четверг Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ударов по Бейруту. По данным портала Ynet, целью атаки был командир авиационного подразделения шиитского ливанского движения "Хезболла" Абу Салех.Обострение ситуации на Ближнем ВостокеОчередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, из-за которых погибли десятки человек и около трех тысяч получили ранения.Израильская авиация с прошлой недели начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. В понедельник Генштаб ЦАХАЛ объявил о начале наступательной операции "Стрелы севера". Под удар попали десятки деревень и несколько областных населенных пунктов. Также Израиль нанес несколько точечных авиаударов по Бейруту, ликвидировав высокопоставленных командиров "Хезболлы".ЦАХАЛ отчитался об ударах более чем по 2000 целям шиитского движения. Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлу" со второй ливанской войны 2006 года.В свою очередь, ливанское движение отвечает обстрелами преимущественно по северу еврейского государства, но дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, при этом случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. В частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО.Напряженность в регионе нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции на территории Ливана.

https://ria.ru/20240926/izrail-1974918836.html

https://ria.ru/20240926/livan-1974751478.html

https://ria.ru/20240926/khezbolla-1974802906.html

ливан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, армия обороны израиля (цахал)