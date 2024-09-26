В Ливане заявили о 60 жертвах израильских обстрелов с утра четверга
Минздрав Ливана: число погибших при авиаударах Израиля достигло 60 человек
© Кадр видео из соцсетейДым на месте израильского удара в Ливане
© Кадр видео из соцсетей
Дым на месте израильского удара в Ливане
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БЕЙРУТ, 26 сен — РИА Новости. Число погибших при израильских бомбардировках Ливана с утра четверга достигло 60 человек, сообщил Центр экстренных ситуаций при Минздраве республики.
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"С начала дня зафиксировано 115 атак в разных районах страны. Число жертв достигло 60, ранения получил 81 человек", — говорится в отчете.
Ранее в четверг Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ударов по Бейруту. По данным портала Ynet, целью атаки был командир авиационного подразделения шиитского ливанского движения "Хезболла" Абу Салех.
Обострение ситуации на Ближнем Востоке
Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, из-за которых погибли десятки человек и около трех тысяч получили ранения.
Израильская авиация с прошлой недели начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. В понедельник Генштаб ЦАХАЛ объявил о начале наступательной операции "Стрелы севера". Под удар попали десятки деревень и несколько областных населенных пунктов. Также Израиль нанес несколько точечных авиаударов по Бейруту, ликвидировав высокопоставленных командиров "Хезболлы".
ЦАХАЛ отчитался об ударах более чем по 2000 целям шиитского движения. Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлу" со второй ливанской войны 2006 года.
В свою очередь, ливанское движение отвечает обстрелами преимущественно по северу еврейского государства, но дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, при этом случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. В частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО.
Напряженность в регионе нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции на территории Ливана.