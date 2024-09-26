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"Хезболла" заявила об атаке по израильскому ВПК в пригороде Хайфы
"Хезболла" заявила об атаке по израильскому ВПК в пригороде Хайфы - РИА Новости, 26.09.2024
"Хезболла" заявила об атаке по израильскому ВПК в пригороде Хайфы
Ливанское движение "Хезболлах" заявило, что атаковало ракетами военно-промышленный комплекс "Рафаэль" в пригороде израильской Хайфы. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T13:17
2024-09-26T13:17
2024-09-26T13:17
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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БЕЙРУТ, 26 сен - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" заявило, что атаковало ракетами военно-промышленный комплекс "Рафаэль" в пригороде израильской Хайфы. "Бойцы исламского сопротивления выпустили серию ракет по военно-промышленному комплексу "Рафаэль", - говорится в заявлении. Также ракетному удару в четверг подвергли поселение Кирьят-Моцкин на севере Израиля. Израильская авиация с ночи четверга возобновило массированные удары по десяткам поселений на юге и востоке Ливана. По последним данным минздрава страны, погибли более 30 мирных граждан.
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в мире, хайфа, израиль, ливан, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Хайфа, Израиль, Ливан, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
"Хезболла" заявила об атаке по израильскому ВПК в пригороде Хайфы
"Хезболла" заявила о ракетном ударе по израильскому ВПК "Рафаэль" в Хайфы