https://ria.ru/20240926/livan-1974788583.html
Источник сообщил о гибели десятков людей в Ливане при ударах Израиля ночью
Источник сообщил о гибели десятков людей в Ливане при ударах Израиля ночью - РИА Новости, 26.09.2024
Источник сообщил о гибели десятков людей в Ливане при ударах Израиля ночью
Самолеты израильских ВВС в ночь на четверг нанесли массированные удары по ряду деревень в долине Бекаа на востоке Ливана, десятки мирных граждан погибли, многие РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T11:32
2024-09-26T11:32
2024-09-26T11:32
в мире
ливан
бекаа
израиль
хезболла
оон
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974428374_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_245a4fda6d59b27cc9635c86b4c6c07c.jpg
БЕЙРУТ, 26 сен - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС в ночь на четверг нанесли массированные удары по ряду деревень в долине Бекаа на востоке Ливана, десятки мирных граждан погибли, многие по-прежнему находятся под завалами, сообщил РИА Новости ливанский полевой источник. "Израильская авиация нанесла массированные удары ночью по шести деревням в Бекаа. Десятки людей погибли и получили ранения", - сказал источник агентства. Муниципалитеты деревень обратились за помощью к властям и окрестным поселениям в связи с нехваткой техники для разбора завалов. "Полностью разрушены частные дома, в которых находились обычные семьи. Удары были очень сильные, взрывы были слышны за несколько километров", - добавил источник. Ливанские СМИ публикуют обращения нескольких больниц в Бекаа с призывом к гражданам сдать кровь в связи с высоким расходом имеющегося запаса. Потребность на данный момент возникла во всех группах крови. В среду под ударами израильской авиации оказались десятки деревень и поселений на юге и востоке Ливана. По данным министерства здравоохранения Ливана за сутки погибли 72 человека и более 250 получили ранения. Всего с начала недели от израильских ударов погибли более 600 мирных граждан, ранения получили более 2 тысяч человек. Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населенных пунктов. Несколько десятков мирных граждан получили ранения. Бойцы движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию.
https://ria.ru/20240925/ssha-1974712995.html
https://ria.ru/20240926/oon-1974735832.html
https://ria.ru/20240926/livan-1974751478.html
ливан
бекаа
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974428374_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_72e81b0f38957bc60afb785d6c2943eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, бекаа, израиль, хезболла, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Бекаа, Израиль, Хезболла, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Источник сообщил о гибели десятков людей в Ливане при ударах Израиля ночью
Десятки людей погибли при ударах Израиля на востоке Ливана ночью
БЕЙРУТ, 26 сен - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС в ночь на четверг нанесли массированные удары по ряду деревень в долине Бекаа на востоке Ливана, десятки мирных граждан погибли, многие по-прежнему находятся под завалами, сообщил РИА Новости ливанский полевой источник.
"Израильская авиация нанесла массированные удары ночью по шести деревням в Бекаа. Десятки людей погибли и получили ранения", - сказал источник агентства.
Муниципалитеты деревень обратились за помощью к властям и окрестным поселениям в связи с нехваткой техники для разбора завалов.
"Полностью разрушены частные дома, в которых находились обычные семьи. Удары были очень сильные, взрывы были слышны за несколько километров", - добавил источник.
Ливанские СМИ публикуют обращения нескольких больниц в Бекаа с призывом к гражданам сдать кровь в связи с высоким расходом имеющегося запаса. Потребность на данный момент возникла во всех группах крови.
В среду под ударами израильской авиации оказались десятки деревень и поселений на юге и востоке Ливана. По данным министерства здравоохранения Ливана за сутки погибли 72 человека и более 250 получили ранения. Всего с начала недели от израильских ударов погибли более 600 мирных граждан, ранения получили более 2 тысяч человек.
Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населенных пунктов. Несколько десятков мирных граждан получили ранения. Бойцы движения "Хезболлах
" в свою очередь выпустили десятки ракет сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН
вмешаться и остановить израильскую агрессию.