https://ria.ru/20240926/livan-1974788583.html

Источник сообщил о гибели десятков людей в Ливане при ударах Израиля ночью

Источник сообщил о гибели десятков людей в Ливане при ударах Израиля ночью - РИА Новости, 26.09.2024

Источник сообщил о гибели десятков людей в Ливане при ударах Израиля ночью

Самолеты израильских ВВС в ночь на четверг нанесли массированные удары по ряду деревень в долине Бекаа на востоке Ливана, десятки мирных граждан погибли, многие РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T11:32

2024-09-26T11:32

2024-09-26T11:32

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 26 сен - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС в ночь на четверг нанесли массированные удары по ряду деревень в долине Бекаа на востоке Ливана, десятки мирных граждан погибли, многие по-прежнему находятся под завалами, сообщил РИА Новости ливанский полевой источник. "Израильская авиация нанесла массированные удары ночью по шести деревням в Бекаа. Десятки людей погибли и получили ранения", - сказал источник агентства. Муниципалитеты деревень обратились за помощью к властям и окрестным поселениям в связи с нехваткой техники для разбора завалов. "Полностью разрушены частные дома, в которых находились обычные семьи. Удары были очень сильные, взрывы были слышны за несколько километров", - добавил источник. Ливанские СМИ публикуют обращения нескольких больниц в Бекаа с призывом к гражданам сдать кровь в связи с высоким расходом имеющегося запаса. Потребность на данный момент возникла во всех группах крови. В среду под ударами израильской авиации оказались десятки деревень и поселений на юге и востоке Ливана. По данным министерства здравоохранения Ливана за сутки погибли 72 человека и более 250 получили ранения. Всего с начала недели от израильских ударов погибли более 600 мирных граждан, ранения получили более 2 тысяч человек. Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населенных пунктов. Несколько десятков мирных граждан получили ранения. Бойцы движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию.

https://ria.ru/20240925/ssha-1974712995.html

https://ria.ru/20240926/oon-1974735832.html

https://ria.ru/20240926/livan-1974751478.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ливан, бекаа, израиль, хезболла, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024