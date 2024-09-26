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Израиль и Ливан могут принять предложение США о прекращении огня, пишут СМИ

Израиль и Ливан могут принять предложение США о прекращении огня, пишут СМИ - РИА Новости, 26.09.2024

Израиль и Ливан могут принять предложение США о прекращении огня, пишут СМИ

Предложение США и их партнеров о прекращении огня на границе Израиля и Ливана может быть принято "в ближайшие часы", сообщает американская газета New York Times РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T09:02

2024-09-26T09:02

2024-09-26T09:02

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Предложение США и их партнеров о прекращении огня на границе Израиля и Ливана может быть принято "в ближайшие часы", сообщает американская газета New York Times со ссылкой на чиновников. Ранее США, ЕС, ОАЭ, Саудовская Аравия и другие призвали к немедленному установлению перемирия на 21 день на границе Израиля и Ливана. Заявление подписали США, Австралия, Канада, ЕС, Франция, Германия, Италия, Япония, Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар. Они призвали к достижению дипломатического урегулирования, "которое позволит гражданским лицам с обеих сторон границы вернуться в их дома". Стороны призвали Израиль и Ливан немедленно установить прекращение огня, пообещав поддержку для завершения кризиса. "Дипломаты провели переговоры с обеими странами и надеются, что представители их правительств примут предложение о прекращении огня в "ближайшие часы", - говорится в публикации со ссылкой на чиновника. По данным издания, от шиитского движения "Хезболлах" не будут официально просить принять предложение, но чиновники заявили, что, если Ливан согласится на прекращение огня, то власти должны будут гарантировать, что бойцы движения будут соблюдать его в течение 21 дня. Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Несколько десятков мирных граждан получили ранения. Бойцы движения "Хезболлах", в свою очередь, выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию. Эскалация конфликта между Ливаном и Израилем усилилась после того, как израильская армия ударила 30 июля по южному пригороду Бейрута в районе Харет Хрейк, в результате которого был полностью разрушен жилой дом. Погибли семь человек, включая высокопоставленного командира движения "Хезболлах" Фуада Шукра. В августе лидер шиитского сопротивления Хасан Насралла заявил, что действия Израиля "перешли все красные линии" и ответ на подобную атаку будет осуществлен в ближайшее время. В Израиле в свою очередь предупредили, что любые действия агрессии против Израиля могут привести к масштабным разрушительным последствиям для Ливана.

https://ria.ru/20240925/izrail-1974585793.html

https://ria.ru/20240925/izrail-1974586297.html

https://ria.ru/20240925/ssha-1974712995.html

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в мире, израиль, ливан, сша, хасан насралла, хезболла, евросоюз, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024