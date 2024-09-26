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Лавров и глава МИД Мали подписали заявление о неразмещении оружия в космосе - РИА Новости, 26.09.2024
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23:41 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/lavrov-1974961548.html
Лавров и глава МИД Мали подписали заявление о неразмещении оружия в космосе
Лавров и глава МИД Мали подписали заявление о неразмещении оружия в космосе - РИА Новости, 26.09.2024
Лавров и глава МИД Мали подписали заявление о неразмещении оружия в космосе
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Мали Абдулайе Диоп подписали на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке совместное... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T23:41
2024-09-26T23:41
в мире
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нью-йорк (город)
сергей лавров
абдулай диоп
оон
генеральная ассамблея оон
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ООН, 26 сен – РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Мали Абдулайе Диоп подписали на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке совместное заявление о неразмещении первыми оружия в космосе. "Поздравляю", - сказал российский министр на французском и русском языках по итогам подписания документа. Заявление подписано в рамках соответствующей российской инициативы, к которой присоединились несколько десятков стран.
https://ria.ru/20240926/lavrov-1974950272.html
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в мире, россия, мали, нью-йорк (город), сергей лавров, абдулай диоп, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Россия, Мали, Нью-Йорк (город), Сергей Лавров, Абдулай Диоп, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Лавров и глава МИД Мали подписали заявление о неразмещении оружия в космосе

Главы МИД РФ и Мали подписали заявление о неразмещении первыми оружия в космосе

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ООН, 26 сен – РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Мали Абдулайе Диоп подписали на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке совместное заявление о неразмещении первыми оружия в космосе.
"Поздравляю", - сказал российский министр на французском и русском языках по итогам подписания документа.
Заявление подписано в рамках соответствующей российской инициативы, к которой присоединились несколько десятков стран.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Лавров встретится в Нью-Йорке с Гутеррешем
Вчера, 21:19
 
В миреРоссияМалиНью-Йорк (город)Сергей ЛавровАбдулай ДиопООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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