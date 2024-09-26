https://ria.ru/20240926/lavrov-1974961548.html

Лавров и глава МИД Мали подписали заявление о неразмещении оружия в космосе

Лавров и глава МИД Мали подписали заявление о неразмещении оружия в космосе - РИА Новости, 26.09.2024

Лавров и глава МИД Мали подписали заявление о неразмещении оружия в космосе

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Мали Абдулайе Диоп подписали на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке совместное... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T23:41

2024-09-26T23:41

2024-09-26T23:41

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сергей лавров

абдулай диоп

оон

генеральная ассамблея оон

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ООН, 26 сен – РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Мали Абдулайе Диоп подписали на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке совместное заявление о неразмещении первыми оружия в космосе. "Поздравляю", - сказал российский министр на французском и русском языках по итогам подписания документа. Заявление подписано в рамках соответствующей российской инициативы, к которой присоединились несколько десятков стран.

https://ria.ru/20240926/lavrov-1974950272.html

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мали

нью-йорк (город)

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