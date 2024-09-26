https://ria.ru/20240926/lavrov-1974961548.html
Лавров и глава МИД Мали подписали заявление о неразмещении оружия в космосе
Лавров и глава МИД Мали подписали заявление о неразмещении оружия в космосе - РИА Новости, 26.09.2024
Лавров и глава МИД Мали подписали заявление о неразмещении оружия в космосе
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Мали Абдулайе Диоп подписали на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке совместное... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T23:41
2024-09-26T23:41
2024-09-26T23:41
в мире
россия
мали
нью-йорк (город)
сергей лавров
абдулай диоп
оон
генеральная ассамблея оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576567643_0:89:3022:1789_1920x0_80_0_0_18e19dc8d57dfb5f0ec3cbcf96319470.jpg
ООН, 26 сен – РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Мали Абдулайе Диоп подписали на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке совместное заявление о неразмещении первыми оружия в космосе. "Поздравляю", - сказал российский министр на французском и русском языках по итогам подписания документа. Заявление подписано в рамках соответствующей российской инициативы, к которой присоединились несколько десятков стран.
https://ria.ru/20240926/lavrov-1974950272.html
россия
мали
нью-йорк (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576567643_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_38bbef5015a464727dd68cb3a814e138.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, мали, нью-йорк (город), сергей лавров, абдулай диоп, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Россия, Мали, Нью-Йорк (город), Сергей Лавров, Абдулай Диоп, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Лавров и глава МИД Мали подписали заявление о неразмещении оружия в космосе
Главы МИД РФ и Мали подписали заявление о неразмещении первыми оружия в космосе