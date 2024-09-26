Лавров и глава президентского совета Йемена подчеркнули настрой на диалог
Лавров и глава президентского совета Йемена обсудили двусторонние отношения
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя во время встречи с председателем Руководящего президентского совета Йемена Ришадом Мухаммедом аль-Алими в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя во время встречи с председателем Руководящего президентского совета Йемена Ришадом Мухаммедом аль-Алими в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и председатель руководящего президентского совета Йемена Рашад Аль-Алими в ходе встречи на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке подчеркнули настрой на подержание регулярного политического диалога и проанализировали военно-политическую ситуацию в Йемене, заявили в МИД РФ.
"В ходе беседы был обсужден ряд актуальных аспектов традиционно дружественных российско-йеменских отношений. Подчеркнут настрой на поддержание регулярного политического диалога, а также продолжение координации в ООН и на других международных площадках", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
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Там отметили, что значительное внимание было уделено анализу развития военно-политической и гуманитарной ситуации в Йемене и вокруг него, в том числе в зоне Красного моря.
"Лавров подтвердил принципиальную позицию Москвы в пользу безальтернативности комплексного урегулирования йеменского кризиса дипломатическими методами через создание благоприятных условий для скорейшего запуска полноформатного межйеменского национального диалога под эгидой ООН", — заключили в МИД.
С августа 2014 года в Йемене не прекращается противостояние между властями страны и движением "Ансар Алла" (хуситы). Складывается тяжелая гуманитарная ситуация, наблюдается острая нехватка продовольствия и медикаментов. В МИД РФ оценивают гуманитарное положение в республике как "критическое, близкое к необратимой катастрофе". По данным ООН на декабрь 2020 года, за время эскалации конфликта в Йемене с марта 2015 года погибли не менее 233 тысяч человек.
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