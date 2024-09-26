https://ria.ru/20240926/lavrov-1974959846.html

Лавров и глава президентского совета Йемена подчеркнули настрой на диалог

Лавров и глава президентского совета Йемена подчеркнули настрой на диалог - РИА Новости, 26.09.2024

Лавров и глава президентского совета Йемена подчеркнули настрой на диалог

Глава МИД РФ Сергей Лавров и председатель руководящего президентского совета Йемена Рашад Аль-Алими в ходе встречи на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T23:20

2024-09-26T23:20

2024-09-26T23:20

в мире

йемен

россия

нью-йорк (город)

сергей лавров

оон

ансар алла

генеральная ассамблея оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897868121_0:7:3390:1914_1920x0_80_0_0_a5667ccf6ef8080984f8c0c02e765639.jpg

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и председатель руководящего президентского совета Йемена Рашад Аль-Алими в ходе встречи на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке подчеркнули настрой на подержание регулярного политического диалога и проанализировали военно-политическую ситуацию в Йемене, заявили в МИД РФ. "В ходе беседы был обсужден ряд актуальных аспектов традиционно дружественных российско-йеменских отношений. Подчеркнут настрой на поддержание регулярного политического диалога, а также продолжение координации в ООН и на других международных площадках", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Там отметили, что значительное внимание было уделено анализу развития военно-политической и гуманитарной ситуации в Йемене и вокруг него, в том числе в зоне Красного моря. "Лавров подтвердил принципиальную позицию Москвы в пользу безальтернативности комплексного урегулирования йеменского кризиса дипломатическими методами через создание благоприятных условий для скорейшего запуска полноформатного межйеменского национального диалога под эгидой ООН", — заключили в МИД. С августа 2014 года в Йемене не прекращается противостояние между властями страны и движением "Ансар Алла" (хуситы). Складывается тяжелая гуманитарная ситуация, наблюдается острая нехватка продовольствия и медикаментов. В МИД РФ оценивают гуманитарное положение в республике как "критическое, близкое к необратимой катастрофе". По данным ООН на декабрь 2020 года, за время эскалации конфликта в Йемене с марта 2015 года погибли не менее 233 тысяч человек.

https://ria.ru/20240925/lavrov-1974653271.html

https://ria.ru/20240926/lavrov-1974959168.html

йемен

россия

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, йемен, россия, нью-йорк (город), сергей лавров, оон, ансар алла, генеральная ассамблея оон