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Лавров сделал комплимент боливийской коллеге - РИА Новости, 26.09.2024
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23:13 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/lavrov-1974959168.html
Лавров сделал комплимент боливийской коллеге
Лавров сделал комплимент боливийской коллеге - РИА Новости, 26.09.2024
Лавров сделал комплимент боливийской коллеге
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с боливийской коллегой Селиндой Сосой сделал ей комплимент, оценив платок с национальными узорами. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T23:13
2024-09-26T23:13
россия
нью-йорк (город)
сергей лавров
оон
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ООН, 26 сен – РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с боливийской коллегой Селиндой Сосой сделал ей комплимент, оценив платок с национальными узорами. "У вас красивый платок", - сказал глава МИД РФ. "Да, это наш национальный", - рассказала собеседница, показав вышивку на кремовом палантине. "Очень рад вас видеть, - продолжил Лавров. - Хорошая возможность обсудить, как выполняются договоренности наших президентов. Договоренности были очень насыщенные, конкретные, когда ваш президент был в Петербурге". "Нам тоже есть о чем поговорить, в том что касается внешнеполитических проблем и нашей координации на международной арене", - добавил глава российского МИД. Встреча состоялась на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
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россия, нью-йорк (город), сергей лавров, оон
Россия, Нью-Йорк (город), Сергей Лавров, ООН
Лавров сделал комплимент боливийской коллеге

Лавров сделал комплимент платку боливийской коллеги Сосой

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ООН, 26 сен – РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с боливийской коллегой Селиндой Сосой сделал ей комплимент, оценив платок с национальными узорами.
"У вас красивый платок", - сказал глава МИД РФ. "Да, это наш национальный", - рассказала собеседница, показав вышивку на кремовом палантине.
"Очень рад вас видеть, - продолжил Лавров. - Хорошая возможность обсудить, как выполняются договоренности наших президентов. Договоренности были очень насыщенные, конкретные, когда ваш президент был в Петербурге".
"Нам тоже есть о чем поговорить, в том что касается внешнеполитических проблем и нашей координации на международной арене", - добавил глава российского МИД.
Встреча состоялась на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
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