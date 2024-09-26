https://ria.ru/20240926/lavrov-1974732837.html

Глава МИД Венесуэлы рассказал о встрече с Лавровым в ООН

Глава МИД Венесуэлы рассказал о встрече с Лавровым в ООН - РИА Новости, 26.09.2024

Глава МИД Венесуэлы рассказал о встрече с Лавровым в ООН

Министры иностранных дел России и Венесуэлы Сергей Лавров и Иван Хиль провели встречу на полях Генеральной ассамблеи ООН, на которой подтвердили политический... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T01:53

2024-09-26T01:53

2024-09-26T10:47

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сергей лавров

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пьетро паролин

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МЕХИКО, 26 сен - РИА Новости. Министры иностранных дел России и Венесуэлы Сергей Лавров и Иван Хиль провели встречу на полях Генеральной ассамблеи ООН, на которой подтвердили политический союз между странами и обязательство защищать право людей жить без принуждения и шантажа, сообщил глава венесуэльского МИД в своем Telegram-канале. "По поручению президента Николаса Мадуро мы провели встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на 79-й Генеральной ассамблее ООН. На этой встрече мы подтвердили политический союз между нашими странами, взяв на себя обязательство защищать правду и право людей жить без принуждения и шантажа", - написал Хиль. Как сообщили в российской дипмиссии в Каракасе, министры на встрече обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, ориентированные на укрепление стратегических отношений между Россией и Венесуэлой, а также взаимодействие на международной арене. Ранее Лавров уже провел переговоры с коллегами из КНР, Мальты, Индии, Сент-Винсента и Гренадин, генсеком Лиги арабских государств (ЛАГ), а также государственным секретарем Святого Престола Пьетро Паролином.

https://ria.ru/20240925/lavrov-1974724460.html

https://ria.ru/20240925/mordoviya-1974705836.html

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россия, каракас, венесуэла, сергей лавров, николас мадуро, пьетро паролин, оон, лига арабских государств, в мире