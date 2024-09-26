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Глава МИД Венесуэлы рассказал о встрече с Лавровым в ООН - РИА Новости, 26.09.2024
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01:53 26.09.2024 (обновлено: 10:47 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/lavrov-1974732837.html
Глава МИД Венесуэлы рассказал о встрече с Лавровым в ООН
Глава МИД Венесуэлы рассказал о встрече с Лавровым в ООН - РИА Новости, 26.09.2024
Глава МИД Венесуэлы рассказал о встрече с Лавровым в ООН
Министры иностранных дел России и Венесуэлы Сергей Лавров и Иван Хиль провели встречу на полях Генеральной ассамблеи ООН, на которой подтвердили политический... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T01:53
2024-09-26T10:47
россия
каракас
венесуэла
сергей лавров
николас мадуро
пьетро паролин
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МЕХИКО, 26 сен - РИА Новости. Министры иностранных дел России и Венесуэлы Сергей Лавров и Иван Хиль провели встречу на полях Генеральной ассамблеи ООН, на которой подтвердили политический союз между странами и обязательство защищать право людей жить без принуждения и шантажа, сообщил глава венесуэльского МИД в своем Telegram-канале. "По поручению президента Николаса Мадуро мы провели встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на 79-й Генеральной ассамблее ООН. На этой встрече мы подтвердили политический союз между нашими странами, взяв на себя обязательство защищать правду и право людей жить без принуждения и шантажа", - написал Хиль. Как сообщили в российской дипмиссии в Каракасе, министры на встрече обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, ориентированные на укрепление стратегических отношений между Россией и Венесуэлой, а также взаимодействие на международной арене. Ранее Лавров уже провел переговоры с коллегами из КНР, Мальты, Индии, Сент-Винсента и Гренадин, генсеком Лиги арабских государств (ЛАГ), а также государственным секретарем Святого Престола Пьетро Паролином.
https://ria.ru/20240925/lavrov-1974724460.html
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россия, каракас, венесуэла, сергей лавров, николас мадуро, пьетро паролин, оон, лига арабских государств, в мире
Россия, Каракас, Венесуэла, Сергей Лавров, Николас Мадуро, Пьетро Паролин, ООН, Лига арабских государств, В мире
Глава МИД Венесуэлы рассказал о встрече с Лавровым в ООН

Глава МИД Венесуэлы Хиль рассказал о встрече с Лавровым на полях ГА ООН

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Боливарианской Республики Венесуэла Иван Хиль во время встречи на полях Генеральной ассамблеи ООН. 25 сентября 2024
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Боливарианской Республики Венесуэла Иван Хиль во время встречи на полях Генеральной ассамблеи ООН. 25 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Боливарианской Республики Венесуэла Иван Хиль во время встречи на полях Генеральной ассамблеи ООН. 25 сентября 2024
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МЕХИКО, 26 сен - РИА Новости. Министры иностранных дел России и Венесуэлы Сергей Лавров и Иван Хиль провели встречу на полях Генеральной ассамблеи ООН, на которой подтвердили политический союз между странами и обязательство защищать право людей жить без принуждения и шантажа, сообщил глава венесуэльского МИД в своем Telegram-канале.
«
"По поручению президента Николаса Мадуро мы провели встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на 79-й Генеральной ассамблее ООН. На этой встрече мы подтвердили политический союз между нашими странами, взяв на себя обязательство защищать правду и право людей жить без принуждения и шантажа", - написал Хиль.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин во время встречи на полях Генеральной ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
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Как сообщили в российской дипмиссии в Каракасе, министры на встрече обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, ориентированные на укрепление стратегических отношений между Россией и Венесуэлой, а также взаимодействие на международной арене.
Ранее Лавров уже провел переговоры с коллегами из КНР, Мальты, Индии, Сент-Винсента и Гренадин, генсеком Лиги арабских государств (ЛАГ), а также государственным секретарем Святого Престола Пьетро Паролином.
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РоссияКаракасВенесуэлаСергей ЛавровНиколас МадуроПьетро ПаролинООНЛига арабских государствВ мире
 
 
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