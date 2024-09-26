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Минобороны сообщило о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 26.09.2024
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13:47 26.09.2024 (обновлено: 13:48 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/kurskaya-1974842490.html
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в Курской области
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 26.09.2024
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в Курской области
Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили свыше 340 военнослужащих и 12 боевых бронемашин, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T13:47
2024-09-26T13:48
специальная военная операция на украине
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россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили свыше 340 военнослужащих и 12 боевых бронемашин, сообщило Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 340 военнослужащих и 12 боевых бронированных машин, а также четыре артиллерийских орудия и 11 автомобилей", - говорится в сообщении.Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 17400 военнослужащих, 130 танков, 62 боевые машины пехоты, 95 бронетранспортеров, 824 боевых бронированных машины, 525 автомобилей, 142 артиллерийских орудия, 31 пусковую установку реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 35 станций РЭБ, восемь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 18 единиц инженерной и другой техники, из них 11 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также бронированная ремонтно-эвакуационная машина."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - сообщили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20240926/drony-1974829206.html
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курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в Курской области

Минобороны: ВСУ с начала боев в Курской области потеряли 17,4 тысячи военных

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили свыше 340 военнослужащих и 12 боевых бронемашин, сообщило Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 340 военнослужащих и 12 боевых бронированных машин, а также четыре артиллерийских орудия и 11 автомобилей", - говорится в сообщении.
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Вчера, 12:58
Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 17400 военнослужащих, 130 танков, 62 боевые машины пехоты, 95 бронетранспортеров, 824 боевых бронированных машины, 525 автомобилей, 142 артиллерийских орудия, 31 пусковую установку реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 35 станций РЭБ, восемь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 18 единиц инженерной и другой техники, из них 11 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также бронированная ремонтно-эвакуационная машина.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - сообщили в Минобороны РФ.
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