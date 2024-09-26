https://ria.ru/20240926/kurskaya-1974842490.html

Минобороны сообщило о потерях ВСУ в Курской области

Минобороны сообщило о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 26.09.2024

Минобороны сообщило о потерях ВСУ в Курской области

Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили свыше 340 военнослужащих и 12 боевых бронемашин, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T13:47

2024-09-26T13:47

2024-09-26T13:48

специальная военная операция на украине

курская область

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили свыше 340 военнослужащих и 12 боевых бронемашин, сообщило Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 340 военнослужащих и 12 боевых бронированных машин, а также четыре артиллерийских орудия и 11 автомобилей", - говорится в сообщении.Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 17400 военнослужащих, 130 танков, 62 боевые машины пехоты, 95 бронетранспортеров, 824 боевых бронированных машины, 525 автомобилей, 142 артиллерийских орудия, 31 пусковую установку реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 35 станций РЭБ, восемь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 18 единиц инженерной и другой техники, из них 11 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также бронированная ремонтно-эвакуационная машина."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - сообщили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20240926/drony-1974829206.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность