https://ria.ru/20240926/kumpilov-1974897535.html
Кумпилов обсудил адаптацию репатриантов с представителями Иордании
Кумпилов обсудил адаптацию репатриантов с представителями Иордании - РИА Новости, 26.09.2024
Кумпилов обсудил адаптацию репатриантов с представителями Иордании
Власти Адыгеи изучат предложения черкесской диаспоры в Иордании, касающиеся адаптации репатриантов, организации дистанционного изучения адыгского языка и... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T16:31
2024-09-26T16:31
2024-09-26T16:31
республика адыгея
россия
иордания
мурат кумпилов
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МАЙКОП, 26 сен - РИА Новости. Власти Адыгеи изучат предложения черкесской диаспоры в Иордании, касающиеся адаптации репатриантов, организации дистанционного изучения адыгского языка и увеличения квот для иорданских студентов, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов встретился с представителями Черкесского благотворительного общества Иордании. "Благодаря многочисленной черкесской (адыгской) диаспоре с Хашимитским Королевством нас связывают давние связи. Залогом большой дружбы также является позиция руководства России и Иордании, нацеленная на сближение и расширение деловых и культурных контактов наших стран", - приводит слова Кумпилова, сказанные в ходе встречи, пресс-служба. Глава Адыгеи также отметил, что представители диаспоры пользуются авторитетом и заслуженным уважением в Иордании и участвуют в решении государственных задач. "В ходе встречи председатель Черкесского благотворительного общества Ибрагим Рушди, руководитель женского хасэ Сатанай Кандур и финансовый управляющий общества Мустафа Мохаммед высказали ряд предложений и инициатив. Они касались вопросов адаптации репатриантов, организации дистанционного изучения адыгского языка, обеспечения школьников учебной литературой, а также содействия по увеличению квот для иорданских студентов, желающих учиться в Адыгее", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240924/adygeya-1974413351.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иордания, мурат кумпилов
Республика Адыгея, Россия, Иордания, Мурат Кумпилов
МАЙКОП, 26 сен - РИА Новости. Власти Адыгеи изучат предложения черкесской диаспоры в Иордании, касающиеся адаптации репатриантов, организации дистанционного изучения адыгского языка и увеличения квот для иорданских студентов, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов
встретился с представителями Черкесского благотворительного общества Иордании.
"Благодаря многочисленной черкесской (адыгской) диаспоре с Хашимитским Королевством нас связывают давние связи. Залогом большой дружбы также является позиция руководства России
и Иордании, нацеленная на сближение и расширение деловых и культурных контактов наших стран", - приводит слова Кумпилова, сказанные в ходе встречи, пресс-служба.
Глава Адыгеи также отметил, что представители диаспоры пользуются авторитетом и заслуженным уважением в Иордании и участвуют в решении государственных задач.
"В ходе встречи председатель Черкесского благотворительного общества Ибрагим Рушди, руководитель женского хасэ Сатанай Кандур и финансовый управляющий общества Мустафа Мохаммед высказали ряд предложений и инициатив. Они касались вопросов адаптации репатриантов, организации дистанционного изучения адыгского языка, обеспечения школьников учебной литературой, а также содействия по увеличению квот для иорданских студентов, желающих учиться в Адыгее", - говорится в сообщении.