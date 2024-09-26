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В Кремле назвали новую ядерную доктрину сигналом для Запада
В Кремле назвали новую ядерную доктрину сигналом для Запада - РИА Новости, 26.09.2024
В Кремле назвали новую ядерную доктрину сигналом для Запада
Обновленная ядерная доктрина РФ посылает Западу сигнал с предупреждением о последствиях в случае нападения, причем необязательно ядерными средствами, заявил... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T12:47
2024-09-26T12:47
2024-09-26T12:47
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Обновленная ядерная доктрина РФ посылает Западу сигнал с предупреждением о последствиях в случае нападения, причем необязательно ядерными средствами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Это сигнал, который предупреждает эти страны о последствиях в случае их участия в нападении на нашу страну различными средствами, причём необязательно ядерными", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240924/peskov-1974401167.html
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россия, дмитрий песков
В Кремле назвали новую ядерную доктрину сигналом для Запада
Песков: новая ядерная доктрина предупреждает Запад о последствиях