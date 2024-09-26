https://ria.ru/20240926/kreml-1974825697.html

В Кремле назвали новую ядерную доктрину сигналом для Запада

В Кремле назвали новую ядерную доктрину сигналом для Запада - РИА Новости, 26.09.2024

В Кремле назвали новую ядерную доктрину сигналом для Запада

Обновленная ядерная доктрина РФ посылает Западу сигнал с предупреждением о последствиях в случае нападения, причем необязательно ядерными средствами, заявил... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T12:47

2024-09-26T12:47

2024-09-26T12:47

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Обновленная ядерная доктрина РФ посылает Западу сигнал с предупреждением о последствиях в случае нападения, причем необязательно ядерными средствами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Это сигнал, который предупреждает эти страны о последствиях в случае их участия в нападении на нашу страну различными средствами, причём необязательно ядерными", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240924/peskov-1974401167.html

россия

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россия, дмитрий песков