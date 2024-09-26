https://ria.ru/20240926/kotyukov-1974746010.html

Котюков принял участие в заседании президиума Госсовета

Котюков принял участие в заседании президиума Госсовета - РИА Новости, 26.09.2024

Котюков принял участие в заседании президиума Госсовета

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков принял участие в заседании президиума Госсовета РФ под председательством президента России Владимира Путина,... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T07:29

2024-09-26T07:29

2024-09-26T07:29

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КЕМЕРОВО, 26 сен - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков принял участие в заседании президиума Госсовета РФ под председательством президента России Владимира Путина, сообщает управление пресс-службы губернатора и правительства региона. "Губернатор Красноярского края Михаил Котюков принял участие в расширенном заседании президиума Государственного Совета РФ, которое прошло в Москве под председательством Президента России Владимира Путина. В центре внимания – роль регионов в развитии экспортного потенциала страны. Также на заседании обсудили меры поддержки участников внешнеэкономической деятельности и продвижение отечественной продукции и брендов за пределами России", – говорится в сообщении. Уточняется, что данные направления составят основу нового нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", реализация которого начнется в следующем году. Согласно Посланию Федеральному Собранию и указу о национальных целях развития к 2030 году необходимо увеличить несырьевой неэнергетический экспорт как минимум на две трети по сравнению с 2023 годом. "Красноярский край – экспортно-ориентированный регион, поэтому реализация системы мер государственной поддержки местных экспортеров – одно из ключевых направлений нашей работы. Доступность мер господдержки позволит предприятиям увеличивать производительность и объемы продаж партнёрам в дружественные страны. Как итог – в страну будет поступать экспортная выручка, налоги в краевой и федеральный бюджеты. При этом принципиально важно, о чем говорил президент во время заседания, не просто продать товары за границу, а обеспечить высокое качество российских товаров, которые бы конкурировали на международных площадках, и задавать новый уровень производствам, предоставлять новые возможности для реализации талантов наших инженеров и молодых специалистов", – цитирует пресс-служба губернатора края. Отмечается, что предприятия региона в 2023 году экспортировали свою продукцию в 63 страны мира. Среди них Китай, Гонконг, Марокко, Объединенные Арабские Эмираты, Корея, Нидерланды, Египет. Уточняется, что за рубеж из края были поставлены металлы и изделия из них, драгоценные металлы и камни, древесина, выросли поставки продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, а также летательных аппаратов. Как отмечают эксперты, работа экспортеров обеспечивает значительную часть доходов краевого бюджета. Губернатор подчеркнул, что с учетом переориентации на дружественные государства и восточное направление особенно важно создать новые транспортные коридоры, чтобы оптимизировать затраты краевых компаний на логистику. Приоритетным также выступает развитие производств, направленных на глубокую переработку сырья и создание продукции с более высокой добавленной стоимостью в металлургии, лесной отрасли и АПК. Ещё одним направлением работы в регионе станет создание условий для появления новых экспортеров в сфере малого и среднего предпринимательства, которые будут обеспечивать импортозамещение и достижение технологического лидерства.

https://ria.ru/20240820/sovet-1967225035.html

https://ria.ru/20240523/krasnoyarskiy_kray-1947795984.html

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россия, красноярский край, экономика, михаил котюков, владимир путин, москва