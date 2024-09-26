https://ria.ru/20240926/kollektory-1974745150.html

Россиянам дали совет, как не попасть в базу к коллекторам

Россиянам дали совет, как не попасть в базу к коллекторам - РИА Новости, 26.09.2024

Россиянам дали совет, как не попасть в базу к коллекторам

Чаще всего банки передают долг коллекторам из-за того, что должники начинают скрываться, лучше на ранних сроках просрочки выходить на диалог с кредитором и... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T07:14

2024-09-26T07:14

2024-09-26T07:14

сбербанк россии

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0b/1945254585_0:209:3116:1961_1920x0_80_0_0_bece305eae18435bf951c1a467b9f7a6.jpg

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Чаще всего банки передают долг коллекторам из-за того, что должники начинают скрываться, лучше на ранних сроках просрочки выходить на диалог с кредитором и пытаться договориться, чтобы не попасть в базу к коллекторам, рассказал РИА Новости генеральный директор коллекторского агентства АБК (входит в группу Сбербанка) Максим Колосков. "Для того, чтобы не попадать в коллекторскую базу, я бы посоветовал на более ранних сроках выходить к кредиторам и с ними договариваться и пытаться установить контакт", - сказал он. Колосков добавил, что если клиенты будут контактно и лояльно проявлять интерес в погашении, банки найдут вариант, при котором им тоже выгодно работать с неплательщиком. "Почему долги передаются в коллекторские агентства? Должники скрываются от банков. А у банков специализация другая, они не могут потратить много времени и ресурсов на то, чтобы установить контакт с клиентом. Поэтому коллекторские агентства - это ребята, которые помогают установить контакт с клиентом и уже дальше помочь вернуться в общение с банком, как правило", - пояснил гендиректор АБК. По его словам, наличие в базе - это не проблема, проблема в базе кредитных историй, потому что кредитная история портится, а на основании нее банки выдают кредиты. "Коллекторские базы, как правило, очень сильно охраняются. И когда говорят, звонят мошенники, это как раз не от коллекторских агентств база, а какие-то другие источники", - заключил Колосков.

https://ria.ru/20240925/dolzhniki-1974520083.html

https://ria.ru/20240924/dolzhniki-1974351483.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сбербанк россии, экономика