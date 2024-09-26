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Россиянам дали совет, как не попасть в базу к коллекторам - РИА Новости, 26.09.2024
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07:14 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/kollektory-1974745150.html
Россиянам дали совет, как не попасть в базу к коллекторам
Россиянам дали совет, как не попасть в базу к коллекторам - РИА Новости, 26.09.2024
Россиянам дали совет, как не попасть в базу к коллекторам
Чаще всего банки передают долг коллекторам из-за того, что должники начинают скрываться, лучше на ранних сроках просрочки выходить на диалог с кредитором и... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T07:14
2024-09-26T07:14
сбербанк россии
экономика
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Чаще всего банки передают долг коллекторам из-за того, что должники начинают скрываться, лучше на ранних сроках просрочки выходить на диалог с кредитором и пытаться договориться, чтобы не попасть в базу к коллекторам, рассказал РИА Новости генеральный директор коллекторского агентства АБК (входит в группу Сбербанка) Максим Колосков. "Для того, чтобы не попадать в коллекторскую базу, я бы посоветовал на более ранних сроках выходить к кредиторам и с ними договариваться и пытаться установить контакт", - сказал он. Колосков добавил, что если клиенты будут контактно и лояльно проявлять интерес в погашении, банки найдут вариант, при котором им тоже выгодно работать с неплательщиком. "Почему долги передаются в коллекторские агентства? Должники скрываются от банков. А у банков специализация другая, они не могут потратить много времени и ресурсов на то, чтобы установить контакт с клиентом. Поэтому коллекторские агентства - это ребята, которые помогают установить контакт с клиентом и уже дальше помочь вернуться в общение с банком, как правило", - пояснил гендиректор АБК. По его словам, наличие в базе - это не проблема, проблема в базе кредитных историй, потому что кредитная история портится, а на основании нее банки выдают кредиты. "Коллекторские базы, как правило, очень сильно охраняются. И когда говорят, звонят мошенники, это как раз не от коллекторских агентств база, а какие-то другие источники", - заключил Колосков.
https://ria.ru/20240925/dolzhniki-1974520083.html
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сбербанк россии, экономика
Сбербанк России, Экономика
Россиянам дали совет, как не попасть в базу к коллекторам

АБК: чтобы не попасть в базу к коллекторам, лучше не прятаться, а договариваться

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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Чаще всего банки передают долг коллекторам из-за того, что должники начинают скрываться, лучше на ранних сроках просрочки выходить на диалог с кредитором и пытаться договориться, чтобы не попасть в базу к коллекторам, рассказал РИА Новости генеральный директор коллекторского агентства АБК (входит в группу Сбербанка) Максим Колосков.
"Для того, чтобы не попадать в коллекторскую базу, я бы посоветовал на более ранних сроках выходить к кредиторам и с ними договариваться и пытаться установить контакт", - сказал он.
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Колосков добавил, что если клиенты будут контактно и лояльно проявлять интерес в погашении, банки найдут вариант, при котором им тоже выгодно работать с неплательщиком.
"Почему долги передаются в коллекторские агентства? Должники скрываются от банков. А у банков специализация другая, они не могут потратить много времени и ресурсов на то, чтобы установить контакт с клиентом. Поэтому коллекторские агентства - это ребята, которые помогают установить контакт с клиентом и уже дальше помочь вернуться в общение с банком, как правило", - пояснил гендиректор АБК.
По его словам, наличие в базе - это не проблема, проблема в базе кредитных историй, потому что кредитная история портится, а на основании нее банки выдают кредиты.
"Коллекторские базы, как правило, очень сильно охраняются. И когда говорят, звонят мошенники, это как раз не от коллекторских агентств база, а какие-то другие источники", - заключил Колосков.
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