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В минобороны КНР оценили совместные учения с Россией - РИА Новости, 26.09.2024
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11:30 26.09.2024 (обновлено: 11:45 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/knr-1974784890.html
В минобороны КНР оценили совместные учения с Россией
В минобороны КНР оценили совместные учения с Россией - РИА Новости, 26.09.2024
В минобороны КНР оценили совместные учения с Россией
Совместные учения ВС РФ и КНР "Север. Взаимодействие - 2024" углубили уровень стратегического сотрудничества двух армий, внесли активный вклад в поддержание... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T11:30
2024-09-26T11:45
китай
вооруженные силы рф
охотское море
минобороны китая
народно-освободительная армия китая
россия
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ПЕКИН, 26 сен - РИА Новости. Совместные учения ВС РФ и КНР "Север. Взаимодействие - 2024" углубили уровень стратегического сотрудничества двух армий, внесли активный вклад в поддержание регионального мира и реагирование на вызовы безопасности, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган.По его словам, с 10 по 27 сентября ВС России приняли участие в учениях "Север.Взаимодействие - 2024", организованных Северной зоной боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в Японском и Охотском морях. Россия и Китай направили на учения более 10 кораблей и более 30 самолетов."Эти учения успешно проверили способности координации тактического командования и проведения совместных операций обеих сторон, еще более углубили уровень стратегического сотрудничества двух армий, внесли активный вклад в поддержание регионального мира и стабильности, а также в реагирование на вызовы безопасности", - сказал Чжан Сяоган.По его словам, после завершения учений соединение кораблей ВМС России и Китая провели патрулирования в соответствующих зонах Тихого океана.
https://ria.ru/20240925/rossiya-1974630500.html
китай
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китай, вооруженные силы рф, охотское море, минобороны китая, народно-освободительная армия китая, россия
Китай, Вооруженные силы РФ, Охотское море, Минобороны Китая, Народно-освободительная армия Китая, Россия
В минобороны КНР оценили совместные учения с Россией

МО КНР: учения ВС России и КНР внесли вклад в поддержание регионального мира

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 26 сен - РИА Новости. Совместные учения ВС РФ и КНР "Север. Взаимодействие - 2024" углубили уровень стратегического сотрудничества двух армий, внесли активный вклад в поддержание регионального мира и реагирование на вызовы безопасности, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган.
По его словам, с 10 по 27 сентября ВС России приняли участие в учениях "Север.Взаимодействие - 2024", организованных Северной зоной боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в Японском и Охотском морях. Россия и Китай направили на учения более 10 кораблей и более 30 самолетов.
"Эти учения успешно проверили способности координации тактического командования и проведения совместных операций обеих сторон, еще более углубили уровень стратегического сотрудничества двух армий, внесли активный вклад в поддержание регионального мира и стабильности, а также в реагирование на вызовы безопасности", - сказал Чжан Сяоган.
По его словам, после завершения учений соединение кораблей ВМС России и Китая провели патрулирования в соответствующих зонах Тихого океана.
Игорь Моргулов - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Посол России в КНР оценил отношения Москвы и Пекина
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КитайВооруженные силы РФОхотское мореМинобороны КитаяНародно-освободительная армия КитаяРоссия
 
 
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