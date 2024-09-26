В минобороны КНР оценили совместные учения с Россией
МО КНР: учения ВС России и КНР внесли вклад в поддержание регионального мира
© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 26 сен - РИА Новости. Совместные учения ВС РФ и КНР "Север. Взаимодействие - 2024" углубили уровень стратегического сотрудничества двух армий, внесли активный вклад в поддержание регионального мира и реагирование на вызовы безопасности, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган.
По его словам, с 10 по 27 сентября ВС России приняли участие в учениях "Север.Взаимодействие - 2024", организованных Северной зоной боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в Японском и Охотском морях. Россия и Китай направили на учения более 10 кораблей и более 30 самолетов.
"Эти учения успешно проверили способности координации тактического командования и проведения совместных операций обеих сторон, еще более углубили уровень стратегического сотрудничества двух армий, внесли активный вклад в поддержание регионального мира и стабильности, а также в реагирование на вызовы безопасности", - сказал Чжан Сяоган.
По его словам, после завершения учений соединение кораблей ВМС России и Китая провели патрулирования в соответствующих зонах Тихого океана.
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