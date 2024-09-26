https://ria.ru/20240926/knr-1974784890.html

В минобороны КНР оценили совместные учения с Россией

В минобороны КНР оценили совместные учения с Россией - РИА Новости, 26.09.2024

В минобороны КНР оценили совместные учения с Россией

Совместные учения ВС РФ и КНР "Север. Взаимодействие - 2024" углубили уровень стратегического сотрудничества двух армий, внесли активный вклад в поддержание... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T11:30

2024-09-26T11:30

2024-09-26T11:45

китай

вооруженные силы рф

охотское море

минобороны китая

народно-освободительная армия китая

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9614da8d323d1eb039012b5a8d80181b.jpg

ПЕКИН, 26 сен - РИА Новости. Совместные учения ВС РФ и КНР "Север. Взаимодействие - 2024" углубили уровень стратегического сотрудничества двух армий, внесли активный вклад в поддержание регионального мира и реагирование на вызовы безопасности, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган.По его словам, с 10 по 27 сентября ВС России приняли участие в учениях "Север.Взаимодействие - 2024", организованных Северной зоной боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в Японском и Охотском морях. Россия и Китай направили на учения более 10 кораблей и более 30 самолетов."Эти учения успешно проверили способности координации тактического командования и проведения совместных операций обеих сторон, еще более углубили уровень стратегического сотрудничества двух армий, внесли активный вклад в поддержание регионального мира и стабильности, а также в реагирование на вызовы безопасности", - сказал Чжан Сяоган.По его словам, после завершения учений соединение кораблей ВМС России и Китая провели патрулирования в соответствующих зонах Тихого океана.

https://ria.ru/20240925/rossiya-1974630500.html

китай

охотское море

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, вооруженные силы рф, охотское море, минобороны китая, народно-освободительная армия китая, россия