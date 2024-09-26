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Экс-глава МИД Австрии прокомментировала слова Путина о ядерной доктрине - РИА Новости, 26.09.2024
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15:19 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/knaysl-1974874387.html
Экс-глава МИД Австрии прокомментировала слова Путина о ядерной доктрине
Экс-глава МИД Австрии прокомментировала слова Путина о ядерной доктрине - РИА Новости, 26.09.2024
Экс-глава МИД Австрии прокомментировала слова Путина о ядерной доктрине
России была нужна новая ядерная доктрина, для этого сложились условия, в том числе ввиду того, что Вашингтон вышел из многих договоров по разоружению, заявила... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T15:19
2024-09-26T15:19
россия
москва
сша
владимир путин
карин кнайсль
дмитрий медведев
обсе
нато
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. России была нужна новая ядерная доктрина, для этого сложились условия, в том числе ввиду того, что Вашингтон вышел из многих договоров по разоружению, заявила РИА Новости экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, комментируя слова президента РФ Владимира Путина об обновлении стратегии ядерного сдерживания. "Соединенные Штаты вышли из многих договоров по разоружению за последние десять лет. Сейчас полностью новая среда в том, что касается вооружения. Я бы это сравнила это с переходом от мечей в средние века к применению пороха и артиллерии... В этих условиях нужна новая доктрина, новые механизмы", - сказала Кнайсль агентству "на полях" РЭН-2024. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Кнайсль подчеркнула, что стратегический диалог между Москвой и Вашингтоном "страдает". "Есть рабочие каналы между спецслужбами, министерства обороны общаются на нерегулярной основе. Увидим, как оно будет развиваться", - подчеркнула Кнайсль. По ее словам, и в Европе существующие механизмы безопасности, включая, ОБСЕ, парализованы. Президент России Владимир Путин в среду предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Путин заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. Также, по его словам, РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии. При этом Путин добавил, что Россия всегда в высшей степени ответственно подходила к вопросам использования ядерных сил, это крайняя мера защиты суверенитета страны. Предложенные изменения являются поводом призадуматься не только для Киева, но и для всех врагов РФ, толкающих мир к ядерной катастрофе, заявил позже зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. При этом, говоря о предложенных уточнениях в основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания, он подчеркнул, что "всем понятно, о каких странах идёт речь". Путин ранее заявлял, что Москва не бряцает ядерным оружием. Он отметил, что Россия обладает ядерной доктриной, в которой написано, что применение ядерного оружия возможно в исключительных случаях, такой случай не наступил. В РФ не раз отмечали, что тотальное разрушение договорённостей в сфере контроля над вооружениями произошло по вине США, стоящих во главе блока НАТО. В Москве заявляли, что возврат РФ к выполнению ДСНВ возможен только при условии отказа США от враждебного курса в отношении Москвы. Глава МИД РФ Сергей Лавров в октябре 2023 года заявлял, что Россия вынуждена прибегать к "компенсирующим мерам" в ответ на размещение США ядерного оружия в Европе. Министр подчеркнул, что в результате политики Запада в Европе разрушена система мер доверия и контроля над вооружениями, что включает в себя выход США из целого ряда договоров по безопасности.
https://ria.ru/20240827/doktrina-1968726922.html
https://ria.ru/20240926/rossiya-1974816257.html
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россия, москва, сша, владимир путин, карин кнайсль, дмитрий медведев, обсе, нато
Россия, Москва, США, Владимир Путин, Карин Кнайсль, Дмитрий Медведев, ОБСЕ, НАТО
Экс-глава МИД Австрии прокомментировала слова Путина о ядерной доктрине

Кнайсль: новая ядерная доктрина появилась, когда США вышли из договоров

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкЭкс-министр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль
Экс-министр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Экс-министр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. России была нужна новая ядерная доктрина, для этого сложились условия, в том числе ввиду того, что Вашингтон вышел из многих договоров по разоружению, заявила РИА Новости экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, комментируя слова президента РФ Владимира Путина об обновлении стратегии ядерного сдерживания.
"Соединенные Штаты вышли из многих договоров по разоружению за последние десять лет. Сейчас полностью новая среда в том, что касается вооружения. Я бы это сравнила это с переходом от мечей в средние века к применению пороха и артиллерии... В этих условиях нужна новая доктрина, новые механизмы", - сказала Кнайсль агентству "на полях" РЭН-2024.
Подготовка к запуску ракеты - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
Доктрина применения Россией ядерного оружия уточняется, заявил Лавров
27 августа, 13:34
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Кнайсль подчеркнула, что стратегический диалог между Москвой и Вашингтоном "страдает". "Есть рабочие каналы между спецслужбами, министерства обороны общаются на нерегулярной основе. Увидим, как оно будет развиваться", - подчеркнула Кнайсль. По ее словам, и в Европе существующие механизмы безопасности, включая, ОБСЕ, парализованы.
Президент России Владимир Путин в среду предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Путин заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. Также, по его словам, РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии. При этом Путин добавил, что Россия всегда в высшей степени ответственно подходила к вопросам использования ядерных сил, это крайняя мера защиты суверенитета страны.
Предложенные изменения являются поводом призадуматься не только для Киева, но и для всех врагов РФ, толкающих мир к ядерной катастрофе, заявил позже зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. При этом, говоря о предложенных уточнениях в основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания, он подчеркнул, что "всем понятно, о каких странах идёт речь".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Всем приготовиться: Россия изменила условия применения ядерного оружия
Вчера, 12:44
Путин ранее заявлял, что Москва не бряцает ядерным оружием. Он отметил, что Россия обладает ядерной доктриной, в которой написано, что применение ядерного оружия возможно в исключительных случаях, такой случай не наступил.
В РФ не раз отмечали, что тотальное разрушение договорённостей в сфере контроля над вооружениями произошло по вине США, стоящих во главе блока НАТО. В Москве заявляли, что возврат РФ к выполнению ДСНВ возможен только при условии отказа США от враждебного курса в отношении Москвы.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в октябре 2023 года заявлял, что Россия вынуждена прибегать к "компенсирующим мерам" в ответ на размещение США ядерного оружия в Европе. Министр подчеркнул, что в результате политики Запада в Европе разрушена система мер доверия и контроля над вооружениями, что включает в себя выход США из целого ряда договоров по безопасности.
Президент России, Верховный главнокомандующий Владимир Путин в режиме телемоста принимает участие в начале активной фазы стратегического командно-штабного учения Океан-2024 - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Мезенцев прокомментировал изменения в ядерной доктрине
Вчера, 13:27
 
РоссияМоскваСШАВладимир ПутинКарин КнайсльДмитрий МедведевОБСЕНАТО
 
 
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