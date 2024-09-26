https://ria.ru/20240926/knajsl-1974910250.html

Кнайсль прокомментировала выступление Путина на РЭН-2024

Кнайсль прокомментировала выступление Путина на РЭН-2024 - РИА Новости, 26.09.2024

Кнайсль прокомментировала выступление Путина на РЭН-2024

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль назвала основной, по ее мнению, момент в выступлении президента России Владимира Путина на пленарной сессии Российской... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T17:18

2024-09-26T17:18

2024-09-26T17:20

австрия

россия

москва

карин кнайсль

владимир путин

брикс

g7

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль назвала основной, по ее мнению, момент в выступлении президента России Владимира Путина на пленарной сессии Российской энергетической недели - российский лидер отметил важность БРИКС как платформы для сотрудничества стран в области энергетики. "Он подчеркнул важность БРИКС как платформы сотрудничества, в частности, в области энергетики, ссылаясь на весьма говорящие за себя цифры… 20 лет на долю G7 приходилось более 40% мировой торговли, а на долю БРИКС - менее 20%, теперь все изменилось", - сказала Кнайсль РИА Новости на полях РЭН-2024. Российский лидер также подчеркнул важность построения новой инфраструктуры как внутри объединения, так и за его пределами, отметила она. Со своей стороны, Кнайсль добавила, что в рамках этой концепции странам необходимо также развивать и собственные торговые платформы. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240926/knaysl-1974874387.html

https://ria.ru/20240923/energetika-1974172441.html

австрия

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

австрия, россия, москва, карин кнайсль, владимир путин, брикс, g7