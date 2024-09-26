Кнайсль прокомментировала выступление Путина на РЭН-2024
Кнайсль: Путин в выступлении на РЭН отметил важную роль БРИКС как платформы
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках VII международного форума "Российская энергетическая неделя"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках VII международного форума "Российская энергетическая неделя"
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль назвала основной, по ее мнению, момент в выступлении президента России Владимира Путина на пленарной сессии Российской энергетической недели - российский лидер отметил важность БРИКС как платформы для сотрудничества стран в области энергетики.
"Он подчеркнул важность БРИКС как платформы сотрудничества, в частности, в области энергетики, ссылаясь на весьма говорящие за себя цифры… 20 лет на долю G7 приходилось более 40% мировой торговли, а на долю БРИКС - менее 20%, теперь все изменилось", - сказала Кнайсль РИА Новости на полях РЭН-2024.
Российский лидер также подчеркнул важность построения новой инфраструктуры как внутри объединения, так и за его пределами, отметила она.
Со своей стороны, Кнайсль добавила, что в рамках этой концепции странам необходимо также развивать и собственные торговые платформы.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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