https://ria.ru/20240926/kitay-1974888755.html

Береговая охрана Китая усилила патрулирование у Тайваня

Береговая охрана Китая усилила патрулирование у Тайваня - РИА Новости, 26.09.2024

Береговая охрана Китая усилила патрулирование у Тайваня

Береговая охрана КНР с сентября усилила патрулирование в водах в районе подконтрольного Тайваню архипелага Цзиньмэнь в целях "усиления контроля над... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T16:13

2024-09-26T16:13

2024-09-26T16:13

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ПЕКИН, 26 сен - РИА Новости. Береговая охрана КНР с сентября усилила патрулирование в водах в районе подконтрольного Тайваню архипелага Цзиньмэнь в целях "усиления контроля над соответствующими акваториями", следует из сообщения управления морской полиции КНР. "Отделение береговой охраны в провинции Фуцзянь 26 сентября, согласно закону, провело регулярные правоохранительные патрулирования в водах рядом с островами Цзиньмэнь", - говорится в сообщении управления в социальной сети WeChat. Отмечается, что "с сентября береговая охрана Фуцзяни организовала группу кораблей для постоянного усиления правоохранительных патрулирований вблизи островов Цзиньмэнь, а также для дальнейшего усиления контроля над соответствующими акваториями, чтобы эффективно защищать законные права и интересы китайских рыбаков, в том числе находящихся в тайваньском регионе, а также безопасность их жизни и имущества". Кроме того, отметили в управлении, усиление патрулирования необходимо для того, чтобы гарантировать нормальную навигацию и деятельность в морском районе между островами Цзиньмэнь и портовым городом Сямэнь на побережье провинции Фуцзянь. В июле управление береговой охраны Тайваня назвало заход кораблей морской полиции КНР в воды в районе архипелага "не идущим на пользу обменам по обе стороны Тайваньского пролива". Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20240526/tayvan-1948330626.html

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