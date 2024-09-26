Рейтинг@Mail.ru
Береговая охрана Китая усилила патрулирование у Тайваня - РИА Новости, 26.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:13 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/kitay-1974888755.html
Береговая охрана Китая усилила патрулирование у Тайваня
Береговая охрана Китая усилила патрулирование у Тайваня - РИА Новости, 26.09.2024
Береговая охрана Китая усилила патрулирование у Тайваня
Береговая охрана КНР с сентября усилила патрулирование в водах в районе подконтрольного Тайваню архипелага Цзиньмэнь в целях "усиления контроля над... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T16:13
2024-09-26T16:13
в мире
китай
тайвань
фуцзянь
wechat
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856543369_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_803d9da091a40cd84d7d0455eb93de14.jpg
ПЕКИН, 26 сен - РИА Новости. Береговая охрана КНР с сентября усилила патрулирование в водах в районе подконтрольного Тайваню архипелага Цзиньмэнь в целях "усиления контроля над соответствующими акваториями", следует из сообщения управления морской полиции КНР. "Отделение береговой охраны в провинции Фуцзянь 26 сентября, согласно закону, провело регулярные правоохранительные патрулирования в водах рядом с островами Цзиньмэнь", - говорится в сообщении управления в социальной сети WeChat. Отмечается, что "с сентября береговая охрана Фуцзяни организовала группу кораблей для постоянного усиления правоохранительных патрулирований вблизи островов Цзиньмэнь, а также для дальнейшего усиления контроля над соответствующими акваториями, чтобы эффективно защищать законные права и интересы китайских рыбаков, в том числе находящихся в тайваньском регионе, а также безопасность их жизни и имущества". Кроме того, отметили в управлении, усиление патрулирования необходимо для того, чтобы гарантировать нормальную навигацию и деятельность в морском районе между островами Цзиньмэнь и портовым городом Сямэнь на побережье провинции Фуцзянь. В июле управление береговой охраны Тайваня назвало заход кораблей морской полиции КНР в воды в районе архипелага "не идущим на пользу обменам по обе стороны Тайваньского пролива". Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20240526/tayvan-1948330626.html
https://ria.ru/20240711/korabli-1958994279.html
китай
тайвань
фуцзянь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856543369_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_aa214203a627e02251692383a7f66fcb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, тайвань, фуцзянь, wechat
В мире, Китай, Тайвань, Фуцзянь, WeChat
Береговая охрана Китая усилила патрулирование у Тайваня

Береговая охрана Китая усилила патрулирование в районе островов Цзиньмэнь

© AP Photo / Johnson LaiВид со стороны Тайваня на материковую часть Китая
Вид со стороны Тайваня на материковую часть Китая - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© AP Photo / Johnson Lai
Вид со стороны Тайваня на материковую часть Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 26 сен - РИА Новости. Береговая охрана КНР с сентября усилила патрулирование в водах в районе подконтрольного Тайваню архипелага Цзиньмэнь в целях "усиления контроля над соответствующими акваториями", следует из сообщения управления морской полиции КНР.
"Отделение береговой охраны в провинции Фуцзянь 26 сентября, согласно закону, провело регулярные правоохранительные патрулирования в водах рядом с островами Цзиньмэнь", - говорится в сообщении управления в социальной сети WeChat.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
Китайская Украина — еще одно пушечное мясо Запада
26 мая, 08:00
Отмечается, что "с сентября береговая охрана Фуцзяни организовала группу кораблей для постоянного усиления правоохранительных патрулирований вблизи островов Цзиньмэнь, а также для дальнейшего усиления контроля над соответствующими акваториями, чтобы эффективно защищать законные права и интересы китайских рыбаков, в том числе находящихся в тайваньском регионе, а также безопасность их жизни и имущества".
Кроме того, отметили в управлении, усиление патрулирования необходимо для того, чтобы гарантировать нормальную навигацию и деятельность в морском районе между островами Цзиньмэнь и портовым городом Сямэнь на побережье провинции Фуцзянь.
В июле управление береговой охраны Тайваня назвало заход кораблей морской полиции КНР в воды в районе архипелага "не идущим на пользу обменам по обе стороны Тайваньского пролива".
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Китайский корабль на военом параде в Циндао. 23 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Китайские корабли зашли в воды Тайваня
11 июля, 14:59
 
В миреКитайТайваньФуцзяньWeChat
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала