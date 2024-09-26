https://ria.ru/20240926/kitay-1974743106.html

Китай ответил на обвинения в свой адрес по украинскому кризису

Китай ответил на обвинения в свой адрес по украинскому кризису - РИА Новости, 26.09.2024

Китай ответил на обвинения в свой адрес по украинскому кризису

Те, кто обвиняют Китай в контексте украинского кризиса, руководствуются скрытыми мотивами, заявил министр иностранных дел КНР Ван И. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T06:30

2024-09-26T06:30

2024-09-26T06:30

китай

пекин

нью-йорк (город)

ван и (политик)

оон

евросоюз

жозеп боррель

в мире

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ПЕКИН, 26 сен - РИА Новости. Те, кто обвиняют Китай в контексте украинского кризиса, руководствуются скрытыми мотивами, заявил министр иностранных дел КНР Ван И. В среду Ван И на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке провел встречу с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, в ходе которой стороны, в частности, обсудили украинский кризис. Ван И подчеркнул, что Пекин всегда придерживался объективной и справедливой позиции по украинскому кризису, стремится охладить ситуацию и не прекратит свои усилия ради достижения мира. "Если все еще есть люди, которые осуждают Китай, то они руководствуются скрытыми мотивами, пытаются переложить ответственность на Китай", - приводит слова дипломата официальный сайт МИД КНР. В Пекине неоднократно заявляли, что в отношении украинского кризиса Китай придерживается объективной и справедливой позиции, активно работает над продвижением мира и переговоров. Власти КНР не раз опровергали утверждения западных СМИ и политиков о якобы поставках Китаем оружия России.

https://ria.ru/20240925/kitaj-1974554026.html

https://ria.ru/20240912/kitay-1972299673.html

китай

пекин

нью-йорк (город)

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китай, пекин, нью-йорк (город), ван и (политик), оон, евросоюз, жозеп боррель, в мире