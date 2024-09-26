https://ria.ru/20240926/kitaj-1974761635.html

Китай готов предоставить Украине гумпомощь

Китай готов предоставить Украине гумпомощь - РИА Новости, 26.09.2024

Китай готов предоставить Украине гумпомощь

Китай готов предоставить Украине новую гуманитарную помощь в соответствии с ее нуждами, заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с украинским коллегой Андреем... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T09:57

2024-09-26T09:57

2024-09-26T09:57

в мире

украина

китай

ван и (политик)

оон

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ПЕКИН, 26 сен – РИА Новости. Китай готов предоставить Украине новую гуманитарную помощь в соответствии с ее нуждами, заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с украинским коллегой Андреем Сибигой "на полях" ГА ООН. "Китай уделяет пристальное внимание гуманитарной ситуации на Украине, уже предоставил Украине четыре партии гуманитарной помощи и готов предоставить новую помощь в соответствии с потребностями Украины", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР. Он также выразил надежду, что Украина продолжит принимать эффективные меры для обеспечения безопасности китайских граждан и учреждений, находящихся в стране.

https://ria.ru/20240426/i-1942402645.html

украина

китай

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, китай, ван и (политик), оон