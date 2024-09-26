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Китай готов предоставить Украине гумпомощь - РИА Новости, 26.09.2024
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09:57 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/kitaj-1974761635.html
Китай готов предоставить Украине гумпомощь
Китай готов предоставить Украине гумпомощь - РИА Новости, 26.09.2024
Китай готов предоставить Украине гумпомощь
Китай готов предоставить Украине новую гуманитарную помощь в соответствии с ее нуждами, заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с украинским коллегой Андреем... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T09:57
2024-09-26T09:57
в мире
украина
китай
ван и (политик)
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ПЕКИН, 26 сен – РИА Новости. Китай готов предоставить Украине новую гуманитарную помощь в соответствии с ее нуждами, заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с украинским коллегой Андреем Сибигой "на полях" ГА ООН. "Китай уделяет пристальное внимание гуманитарной ситуации на Украине, уже предоставил Украине четыре партии гуманитарной помощи и готов предоставить новую помощь в соответствии с потребностями Украины", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР. Он также выразил надежду, что Украина продолжит принимать эффективные меры для обеспечения безопасности китайских граждан и учреждений, находящихся в стране.
https://ria.ru/20240426/i-1942402645.html
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в мире, украина, китай, ван и (политик), оон
В мире, Украина, Китай, Ван И (политик), ООН
Китай готов предоставить Украине гумпомощь

Ван И: Китай готов предоставить Украине гумпомощь в соответствии с ее нуждами

© AP Photo / Tatan SyuflanaГлава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И
Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© AP Photo / Tatan Syuflana
Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И. Архивное фото
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ПЕКИН, 26 сен – РИА Новости. Китай готов предоставить Украине новую гуманитарную помощь в соответствии с ее нуждами, заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с украинским коллегой Андреем Сибигой "на полях" ГА ООН.
"Китай уделяет пристальное внимание гуманитарной ситуации на Украине, уже предоставил Украине четыре партии гуманитарной помощи и готов предоставить новую помощь в соответствии с потребностями Украины", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
Он также выразил надежду, что Украина продолжит принимать эффективные меры для обеспечения безопасности китайских граждан и учреждений, находящихся в стране.
Министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Пекине. 26 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
Чудодейственного средства для решения украинского кризиса нет, уверен Ван И
26 апреля, 06:51
 
В миреУкраинаКитайВан И (политик)ООН
 
 
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