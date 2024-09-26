https://ria.ru/20240926/kitaj-1974761635.html
Китай готов предоставить Украине гумпомощь
Китай готов предоставить Украине гумпомощь - РИА Новости, 26.09.2024
Китай готов предоставить Украине гумпомощь
Китай готов предоставить Украине новую гуманитарную помощь в соответствии с ее нуждами, заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с украинским коллегой Андреем... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T09:57
2024-09-26T09:57
2024-09-26T09:57
в мире
украина
китай
ван и (политик)
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ПЕКИН, 26 сен – РИА Новости. Китай готов предоставить Украине новую гуманитарную помощь в соответствии с ее нуждами, заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с украинским коллегой Андреем Сибигой "на полях" ГА ООН. "Китай уделяет пристальное внимание гуманитарной ситуации на Украине, уже предоставил Украине четыре партии гуманитарной помощи и готов предоставить новую помощь в соответствии с потребностями Украины", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР. Он также выразил надежду, что Украина продолжит принимать эффективные меры для обеспечения безопасности китайских граждан и учреждений, находящихся в стране.
https://ria.ru/20240426/i-1942402645.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, китай, ван и (политик), оон
В мире, Украина, Китай, Ван И (политик), ООН
Китай готов предоставить Украине гумпомощь
Ван И: Китай готов предоставить Украине гумпомощь в соответствии с ее нуждами
ПЕКИН, 26 сен – РИА Новости. Китай готов предоставить Украине новую гуманитарную помощь в соответствии с ее нуждами, заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с украинским коллегой Андреем Сибигой "на полях" ГА ООН.
"Китай уделяет пристальное внимание гуманитарной ситуации на Украине, уже предоставил Украине четыре партии гуманитарной помощи и готов предоставить новую помощь в соответствии с потребностями Украины", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
Он также выразил надежду, что Украина продолжит принимать эффективные меры для обеспечения безопасности китайских граждан и учреждений, находящихся в стране.