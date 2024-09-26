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Киселев назвал джаз спасительной культурой - РИА Новости, 26.09.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:59 26.09.2024 (обновлено: 12:51 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/kiselev-1974804619.html
Киселев назвал джаз спасительной культурой
Киселев назвал джаз спасительной культурой - РИА Новости, 26.09.2024
Киселев назвал джаз спасительной культурой
Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в беседе с РИА Новости назвал джаз спасительной культурой, так как этот жанр не... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T11:59
2024-09-26T12:51
культура
москва
лондон
коктебель
дмитрий киселев
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ГЕЛЕНДЖИК, 26 сен - РИА Новости. Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в беседе с РИА Новости назвал джаз спасительной культурой, так как этот жанр не терпит имитации, а требует честности. "Я считаю джаз спасительной культурой. Во-первых, у нас свои отечественные традиции джаза очень богатые. Во-вторых, джаз – это очень честная, очень здоровая музыка, которую нельзя играть "под фанеру", нельзя ничего имитировать. Виртуозные музыканты из разных стран могут просто сесть и начать играть вместе", - сказал он. В качестве примера импровизационного взаимодействия между джазменами Киселев привел такое понятие, как "джем-сейшен". "Фестиваль "Геленджик - Молодое" как раз таки завершился такой совместной работой – композицией "Дорогие мои москвичи", - добавил он. Кроме того, Киселев рассказал о своем проекте "Джаз со скоростью света", который был запущен в 2006 году. "Мы впервые в мире создали единый ансамбль по интернету: пианист был в Москве, трубач – в Лондоне, а барабанщик – на сцене в Коктебеле. Все это мы сочетали через поле экрана. Особенность была в том, что не должно было быть задержки звука. Звуковая задержка могла быть не более 50 миллисекунд, иначе невозможно играть синхронно, а джазовые композиции стремительные. С Америкой такого сделать нельзя, потому что даже скорости света мало для того, чтобы доставить сигнал из-за океана сюда. Это возможно только на нашем материке", - поделился он. Фестиваль джаза "Геленджик - Молодое", созданный медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке лидера по производству медиаконтента "Красный квадрат", впервые прошел на берегу Черного моря. Идейным вдохновителем проекта стал гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев.
https://ria.ru/20240803/butman-1963856464.html
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москва, лондон, коктебель, дмитрий киселев, культура
Культура, Москва, Лондон, Коктебель, Дмитрий Киселев, Культура
Киселев назвал джаз спасительной культурой

Киселев: джаз не терпит имитации и требует честности

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкГенеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на джазовом фестивале "Геленджик-молодое"
Генеральный директор медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев на джазовом фестивале Геленджик-молодое - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на джазовом фестивале "Геленджик-молодое"
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ГЕЛЕНДЖИК, 26 сен - РИА Новости. Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в беседе с РИА Новости назвал джаз спасительной культурой, так как этот жанр не терпит имитации, а требует честности.
"Я считаю джаз спасительной культурой. Во-первых, у нас свои отечественные традиции джаза очень богатые. Во-вторых, джаз – это очень честная, очень здоровая музыка, которую нельзя играть "под фанеру", нельзя ничего имитировать. Виртуозные музыканты из разных стран могут просто сесть и начать играть вместе", - сказал он.
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В качестве примера импровизационного взаимодействия между джазменами Киселев привел такое понятие, как "джем-сейшен". "Фестиваль "Геленджик - Молодое" как раз таки завершился такой совместной работой – композицией "Дорогие мои москвичи", - добавил он.
Кроме того, Киселев рассказал о своем проекте "Джаз со скоростью света", который был запущен в 2006 году. "Мы впервые в мире создали единый ансамбль по интернету: пианист был в Москве, трубач – в Лондоне, а барабанщик – на сцене в Коктебеле. Все это мы сочетали через поле экрана. Особенность была в том, что не должно было быть задержки звука. Звуковая задержка могла быть не более 50 миллисекунд, иначе невозможно играть синхронно, а джазовые композиции стремительные. С Америкой такого сделать нельзя, потому что даже скорости света мало для того, чтобы доставить сигнал из-за океана сюда. Это возможно только на нашем материке", - поделился он.
Фестиваль джаза "Геленджик - Молодое", созданный медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке лидера по производству медиаконтента "Красный квадрат", впервые прошел на берегу Черного моря. Идейным вдохновителем проекта стал гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев.
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