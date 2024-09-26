https://ria.ru/20240926/kiselev-1974804619.html

Киселев назвал джаз спасительной культурой

Киселев назвал джаз спасительной культурой - РИА Новости, 26.09.2024

Киселев назвал джаз спасительной культурой

Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в беседе с РИА Новости назвал джаз спасительной культурой, так как этот жанр не... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T11:59

2024-09-26T11:59

2024-09-26T12:51

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ГЕЛЕНДЖИК, 26 сен - РИА Новости. Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в беседе с РИА Новости назвал джаз спасительной культурой, так как этот жанр не терпит имитации, а требует честности. "Я считаю джаз спасительной культурой. Во-первых, у нас свои отечественные традиции джаза очень богатые. Во-вторых, джаз – это очень честная, очень здоровая музыка, которую нельзя играть "под фанеру", нельзя ничего имитировать. Виртуозные музыканты из разных стран могут просто сесть и начать играть вместе", - сказал он. В качестве примера импровизационного взаимодействия между джазменами Киселев привел такое понятие, как "джем-сейшен". "Фестиваль "Геленджик - Молодое" как раз таки завершился такой совместной работой – композицией "Дорогие мои москвичи", - добавил он. Кроме того, Киселев рассказал о своем проекте "Джаз со скоростью света", который был запущен в 2006 году. "Мы впервые в мире создали единый ансамбль по интернету: пианист был в Москве, трубач – в Лондоне, а барабанщик – на сцене в Коктебеле. Все это мы сочетали через поле экрана. Особенность была в том, что не должно было быть задержки звука. Звуковая задержка могла быть не более 50 миллисекунд, иначе невозможно играть синхронно, а джазовые композиции стремительные. С Америкой такого сделать нельзя, потому что даже скорости света мало для того, чтобы доставить сигнал из-за океана сюда. Это возможно только на нашем материке", - поделился он. Фестиваль джаза "Геленджик - Молодое", созданный медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке лидера по производству медиаконтента "Красный квадрат", впервые прошел на берегу Черного моря. Идейным вдохновителем проекта стал гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев.

https://ria.ru/20240803/butman-1963856464.html

https://ria.ru/20240924/menedzhery-1974415928.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, лондон, коктебель, дмитрий киселев, культура