https://ria.ru/20240926/kiev-1974782615.html

"Октябрь-ноябрь": в Киеве забили тревогу из-за страшной перспективы

"Октябрь-ноябрь": в Киеве забили тревогу из-за страшной перспективы - РИА Новости, 26.09.2024

"Октябрь-ноябрь": в Киеве забили тревогу из-за страшной перспективы

Эскалация боевых действий на Украине якобы будет усиливаться вплоть до выборов президента США в ноябре, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T11:19

2024-09-26T11:19

2024-09-26T11:19

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Эскалация боевых действий на Украине якобы будет усиливаться вплоть до выборов президента США в ноябре, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*."Октябь-ноябрь — это будет такая эскалационная составляющая, будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется", — предположил он.По словам Старикова, итог президентских выборов в США во многом определит направление украинского конфликта не только из-за взаимоотношений Киева и Вашингтона, но и из-за глобального противостояния Запада и России."Осознание придет после 5 ноября, потому что Россия воюет кроме нас еще с Соединенными Штатами, то есть с глобальным Западом", — заключил он.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, республиканскую — бывший глава Белого дома Дональд Трамп.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20240926/ukraina-1974766223.html

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