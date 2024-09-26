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"Октябрь-ноябрь": в Киеве забили тревогу из-за страшной перспективы - РИА Новости, 26.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:19 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/kiev-1974782615.html
"Октябрь-ноябрь": в Киеве забили тревогу из-за страшной перспективы
"Октябрь-ноябрь": в Киеве забили тревогу из-за страшной перспективы - РИА Новости, 26.09.2024
"Октябрь-ноябрь": в Киеве забили тревогу из-за страшной перспективы
Эскалация боевых действий на Украине якобы будет усиливаться вплоть до выборов президента США в ноябре, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T11:19
2024-09-26T11:19
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
киев
россия
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Эскалация боевых действий на Украине якобы будет усиливаться вплоть до выборов президента США в ноябре, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*."Октябь-ноябрь — это будет такая эскалационная составляющая, будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется", — предположил он.По словам Старикова, итог президентских выборов в США во многом определит направление украинского конфликта не только из-за взаимоотношений Киева и Вашингтона, но и из-за глобального противостояния Запада и России."Осознание придет после 5 ноября, потому что Россия воюет кроме нас еще с Соединенными Штатами, то есть с глобальным Западом", — заключил он.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, республиканскую — бывший глава Белого дома Дональд Трамп.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20240926/ukraina-1974766223.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Киев, Россия, Дональд Трамп, Камала Харрис, Служба безопасности Украины
"Октябрь-ноябрь": в Киеве забили тревогу из-за страшной перспективы

Экс-полковник СБУ: эскалация на Украине будет расти вплоть до выборов в США

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Эскалация боевых действий на Украине якобы будет усиливаться вплоть до выборов президента США в ноябре, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*.
"Октябь-ноябрь — это будет такая эскалационная составляющая, будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется", — предположил он.
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По словам Старикова, итог президентских выборов в США во многом определит направление украинского конфликта не только из-за взаимоотношений Киева и Вашингтона, но и из-за глобального противостояния Запада и России.
«
"Осознание придет после 5 ноября, потому что Россия воюет кроме нас еще с Соединенными Штатами, то есть с глобальным Западом", — заключил он.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, республиканскую — бывший глава Белого дома Дональд Трамп.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныКиевРоссияДональд ТрампКамала ХаррисСлужба безопасности Украины
 
 
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