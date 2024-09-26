Волошин проверил готовность шести котельных в микрорайонах Химок
© Фото : пресс-служба администрация ХимокДмитрий Волошин проверил готовность шести котельных в микрорайонах Химок
© Фото : пресс-служба администрация Химок
Дмитрий Волошин проверил готовность шести котельных в микрорайонах Химок
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин вместе с директором "ТСК Мосэнерго" Сергеем Чубаровым проверил готовность шести котельных к предстоящему отопительному сезону, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
"Пообщались с работниками котельных на Планерной и в Сходне. Основные работы проведены, но все же остались моменты, на которые следует обратить внимание. Дал поручение привести все в порядок до 15 октября, чтобы полностью подготовиться к запуску отопления", — цитирует пресс-служба Волошина.
В настоящее время в Химках проводят пробные пуски тепла. Это нужно для того, чтобы вовремя обнаружить неполадки и устранить их. С 29 сентября в городском округе начинаются подключения к теплу школ, детских садов и больниц.
Всего в составе теплосетевого хозяйства Химок: 57 котельных, 114 центральных тепловых пунктов и 460 километров сетей холодного и горячего водоснабжения.
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