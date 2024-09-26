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Волошин проверил готовность шести котельных в микрорайонах Химок - РИА Новости, 26.09.2024
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15:49 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/khimki-1974883382.html
Волошин проверил готовность шести котельных в микрорайонах Химок
Волошин проверил готовность шести котельных в микрорайонах Химок - РИА Новости, 26.09.2024
Волошин проверил готовность шести котельных в микрорайонах Химок
Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин вместе с директором "ТСК Мосэнерго" Сергеем Чубаровым проверил готовность шести котельных к предстоящему... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T15:49
2024-09-26T15:49
химки (городской округ в московской области)
дмитрий волошин (глава городского округа химки)
сходня
жкх
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин вместе с директором "ТСК Мосэнерго" Сергеем Чубаровым проверил готовность шести котельных к предстоящему отопительному сезону, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. "Пообщались с работниками котельных на Планерной и в Сходне. Основные работы проведены, но все же остались моменты, на которые следует обратить внимание. Дал поручение привести все в порядок до 15 октября, чтобы полностью подготовиться к запуску отопления", — цитирует пресс-служба Волошина. В настоящее время в Химках проводят пробные пуски тепла. Это нужно для того, чтобы вовремя обнаружить неполадки и устранить их. С 29 сентября в городском округе начинаются подключения к теплу школ, детских садов и больниц. Всего в составе теплосетевого хозяйства Химок: 57 котельных, 114 центральных тепловых пунктов и 460 километров сетей холодного и горячего водоснабжения.
https://ria.ru/20240924/khimki-1974430043.html
химки (городской округ в московской области)
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химки (городской округ в московской области), дмитрий волошин (глава городского округа химки), сходня, жкх
Химки (городской округ в Московской области), Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки), Сходня, ЖКХ

Волошин проверил готовность шести котельных в микрорайонах Химок

© Фото : пресс-служба администрация ХимокДмитрий Волошин проверил готовность шести котельных в микрорайонах Химок
Дмитрий Волошин проверил готовность шести котельных в микрорайонах Химок - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© Фото : пресс-служба администрация Химок
Дмитрий Волошин проверил готовность шести котельных в микрорайонах Химок
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин вместе с директором "ТСК Мосэнерго" Сергеем Чубаровым проверил готовность шести котельных к предстоящему отопительному сезону, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
"Пообщались с работниками котельных на Планерной и в Сходне. Основные работы проведены, но все же остались моменты, на которые следует обратить внимание. Дал поручение привести все в порядок до 15 октября, чтобы полностью подготовиться к запуску отопления", — цитирует пресс-служба Волошина.
В настоящее время в Химках проводят пробные пуски тепла. Это нужно для того, чтобы вовремя обнаружить неполадки и устранить их. С 29 сентября в городском округе начинаются подключения к теплу школ, детских садов и больниц.
Всего в составе теплосетевого хозяйства Химок: 57 котельных, 114 центральных тепловых пунктов и 460 километров сетей холодного и горячего водоснабжения.
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Химки (городской округ в Московской области)Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки)СходняЖКХ
 
 
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