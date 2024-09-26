https://ria.ru/20240926/khimki-1974773732.html
Более 850 мероприятий провели в парках Химок за прошедшее лето
Более 850 мероприятий провели в парках Химок за прошедшее лето - РИА Новости, 26.09.2024
Более 850 мероприятий провели в парках Химок за прошедшее лето
За прошедшее лето в парках городского округа Химки провели 854 праздничных, развлекательных и спортивных мероприятия, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T10:52
2024-09-26T10:52
2024-09-26T10:52
химки (городской округ в московской области)
дмитрий волошин (глава городского округа химки)
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. За прошедшее лето в парках городского округа Химки провели 854 праздничных, развлекательных и спортивных мероприятия, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. В эстафетах, мастер-классах, выставках и концертах приняли участие 80 тысяч жителей и гостей города. "Летний сезон в парках завершен, но мы продолжаем радовать наших жителей разнообразными мероприятиями. Для маленьких химчан регулярно проводим анимационные программы, для жителей постарше — мастер-классы на свежем воздухе", — цитирует пресс-служба главу городского округа Химки Дмитрия Волошина. Самыми многочисленными мероприятиями оказались празднование Дня России и фестиваль "Ярко в парках", которые посетили несколько тысяч жителей. Самым популярным традиционно стал парк Толстого. За летний период его гостями стали почти 700 тысяч химчан. Здесь установлены площадки для занятия спортом, детские площадки, беговые и велосипедные дорожки. Ежедневно особым спросом пользуется один из самых высоких аттракционов региона — колесо обозрения.
https://ria.ru/20240924/khimki-1974430043.html
химки (городской округ в московской области)
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
химки (городской округ в московской области), дмитрий волошин (глава городского округа химки)
Химки (городской округ в Московской области), Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки)
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. За прошедшее лето в парках городского округа Химки провели 854 праздничных, развлекательных и спортивных мероприятия, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В эстафетах, мастер-классах, выставках и концертах приняли участие 80 тысяч жителей и гостей города.
"Летний сезон в парках завершен, но мы продолжаем радовать наших жителей разнообразными мероприятиями. Для маленьких химчан регулярно проводим анимационные программы, для жителей постарше — мастер-классы на свежем воздухе", — цитирует пресс-служба главу городского округа Химки Дмитрия Волошина
.
Самыми многочисленными мероприятиями оказались празднование Дня России и фестиваль "Ярко в парках", которые посетили несколько тысяч жителей.
Самым популярным традиционно стал парк Толстого. За летний период его гостями стали почти 700 тысяч химчан. Здесь установлены площадки для занятия спортом, детские площадки, беговые и велосипедные дорожки. Ежедневно особым спросом пользуется один из самых высоких аттракционов региона — колесо обозрения.