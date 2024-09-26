https://ria.ru/20240926/khimki-1974773732.html

Более 850 мероприятий провели в парках Химок за прошедшее лето

Более 850 мероприятий провели в парках Химок за прошедшее лето - РИА Новости, 26.09.2024

Более 850 мероприятий провели в парках Химок за прошедшее лето

За прошедшее лето в парках городского округа Химки провели 854 праздничных, развлекательных и спортивных мероприятия, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T10:52

2024-09-26T10:52

2024-09-26T10:52

химки (городской округ в московской области)

дмитрий волошин (глава городского округа химки)

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. За прошедшее лето в парках городского округа Химки провели 854 праздничных, развлекательных и спортивных мероприятия, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. В эстафетах, мастер-классах, выставках и концертах приняли участие 80 тысяч жителей и гостей города. "Летний сезон в парках завершен, но мы продолжаем радовать наших жителей разнообразными мероприятиями. Для маленьких химчан регулярно проводим анимационные программы, для жителей постарше — мастер-классы на свежем воздухе", — цитирует пресс-служба главу городского округа Химки Дмитрия Волошина. Самыми многочисленными мероприятиями оказались празднование Дня России и фестиваль "Ярко в парках", которые посетили несколько тысяч жителей. Самым популярным традиционно стал парк Толстого. За летний период его гостями стали почти 700 тысяч химчан. Здесь установлены площадки для занятия спортом, детские площадки, беговые и велосипедные дорожки. Ежедневно особым спросом пользуется один из самых высоких аттракционов региона — колесо обозрения.

https://ria.ru/20240924/khimki-1974430043.html

химки (городской округ в московской области)

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Артем Смирнов

химки (городской округ в московской области), дмитрий волошин (глава городского округа химки)