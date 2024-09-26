https://ria.ru/20240926/khezbolla-1974802906.html

Нетаньяху приказал армии действовать против "Хезболлы" в полную силу

Нетаньяху приказал армии действовать против "Хезболлы" в полную силу - РИА Новости, 26.09.2024

Нетаньяху приказал армии действовать против "Хезболлы" в полную силу

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал армии действовать против ливанского движения "Хезболла" в полную силу в соответствии с представленными ему... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T11:54

2024-09-26T11:54

2024-09-26T12:31

хезболла

израиль

биньямин нетаньяху

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974805408_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_3f60bc6859e96867f9cbde26870e776e.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 сен — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал армии действовать против ливанского движения "Хезболла" в полную силу в соответствии с представленными ему планами, заявила канцелярия главы правительства.Таким образом там опровергли сообщения, что с "Хезболлой" якобы ведутся переговоры о перемирии."Сообщение о прекращении огня не соответствует действительности. Речь идет об американо-французском предложении, на которое премьер-министр даже не ответил. Сообщение о якобы имевшей место директиве об ослаблении боевых действий на севере также не соответствует действительности", — говорится в заявлении.В канцелярии добавили, что боевые действия в секторе Газа также будут продолжаться до достижения всех целей войны.Армия Израиля проводит операцию "Стрелы севера" — ВВС наносят массированные удары по объектам "Хезболлы" в разных районах Ливана. Также произошли точечные удары по Бейруту, которыми ликвидировали высокопоставленных командиров ливанского шиитского движения."Хезболла" отвечает ракетными обстрелами преимущественно севера Израиля, но дальность атак существенно выросла.Напряженность нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции в Ливане.

https://ria.ru/20240925/tsakhal-1974625925.html

https://ria.ru/20240925/udar-1974533301.html

https://ria.ru/20240925/izrail-1974585793.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

хезболла, израиль, биньямин нетаньяху, в мире