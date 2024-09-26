https://ria.ru/20240926/khezbolla-1974802906.html
Нетаньяху приказал армии действовать против "Хезболлы" в полную силу
Нетаньяху приказал армии действовать против "Хезболлы" в полную силу - РИА Новости, 26.09.2024
Нетаньяху приказал армии действовать против "Хезболлы" в полную силу
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал армии действовать против ливанского движения "Хезболла" в полную силу в соответствии с представленными ему... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T11:54
2024-09-26T11:54
2024-09-26T12:31
хезболла
израиль
биньямин нетаньяху
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 сен — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал армии действовать против ливанского движения "Хезболла" в полную силу в соответствии с представленными ему планами, заявила канцелярия главы правительства.Таким образом там опровергли сообщения, что с "Хезболлой" якобы ведутся переговоры о перемирии."Сообщение о прекращении огня не соответствует действительности. Речь идет об американо-французском предложении, на которое премьер-министр даже не ответил. Сообщение о якобы имевшей место директиве об ослаблении боевых действий на севере также не соответствует действительности", — говорится в заявлении.В канцелярии добавили, что боевые действия в секторе Газа также будут продолжаться до достижения всех целей войны.Армия Израиля проводит операцию "Стрелы севера" — ВВС наносят массированные удары по объектам "Хезболлы" в разных районах Ливана. Также произошли точечные удары по Бейруту, которыми ликвидировали высокопоставленных командиров ливанского шиитского движения."Хезболла" отвечает ракетными обстрелами преимущественно севера Израиля, но дальность атак существенно выросла.Напряженность нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции в Ливане.
https://ria.ru/20240925/tsakhal-1974625925.html
https://ria.ru/20240925/udar-1974533301.html
https://ria.ru/20240925/izrail-1974585793.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хезболла, израиль, биньямин нетаньяху, в мире
Хезболла, Израиль, Биньямин Нетаньяху, В мире
Нетаньяху приказал армии действовать против "Хезболлы" в полную силу
Нетаньяху приказал израильской армии действовать в полную силу против "Хезболлы"
ТЕЛЬ-АВИВ, 26 сен — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал армии действовать против ливанского движения "Хезболла" в полную силу в соответствии с представленными ему планами, заявила канцелярия главы правительства.
Таким образом там опровергли сообщения, что с "Хезболлой" якобы ведутся переговоры о перемирии.
«
"Сообщение о прекращении огня не соответствует действительности. Речь идет об американо-французском предложении, на которое премьер-министр даже не ответил. Сообщение о якобы имевшей место директиве об ослаблении боевых действий на севере также не соответствует действительности", — говорится в заявлении.
В канцелярии добавили, что боевые действия в секторе Газа также будут продолжаться до достижения всех целей войны.
Армия Израиля проводит операцию "Стрелы севера" — ВВС наносят массированные удары по объектам "Хезболлы" в разных районах Ливана
. Также произошли точечные удары по Бейруту
, которыми ликвидировали высокопоставленных командиров ливанского шиитского движения.
"Хезболла" отвечает ракетными обстрелами преимущественно севера Израиля, но дальность атак существенно выросла.
Напряженность нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции в Ливане.