Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху приказал армии действовать против "Хезболлы" в полную силу - РИА Новости, 26.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:54 26.09.2024 (обновлено: 12:31 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/khezbolla-1974802906.html
Нетаньяху приказал армии действовать против "Хезболлы" в полную силу
Нетаньяху приказал армии действовать против "Хезболлы" в полную силу - РИА Новости, 26.09.2024
Нетаньяху приказал армии действовать против "Хезболлы" в полную силу
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал армии действовать против ливанского движения "Хезболла" в полную силу в соответствии с представленными ему... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T11:54
2024-09-26T12:31
хезболла
израиль
биньямин нетаньяху
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974805408_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_3f60bc6859e96867f9cbde26870e776e.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 26 сен — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал армии действовать против ливанского движения "Хезболла" в полную силу в соответствии с представленными ему планами, заявила канцелярия главы правительства.Таким образом там опровергли сообщения, что с "Хезболлой" якобы ведутся переговоры о перемирии."Сообщение о прекращении огня не соответствует действительности. Речь идет об американо-французском предложении, на которое премьер-министр даже не ответил. Сообщение о якобы имевшей место директиве об ослаблении боевых действий на севере также не соответствует действительности", — говорится в заявлении.В канцелярии добавили, что боевые действия в секторе Газа также будут продолжаться до достижения всех целей войны.Армия Израиля проводит операцию "Стрелы севера" — ВВС наносят массированные удары по объектам "Хезболлы" в разных районах Ливана. Также произошли точечные удары по Бейруту, которыми ликвидировали высокопоставленных командиров ливанского шиитского движения."Хезболла" отвечает ракетными обстрелами преимущественно севера Израиля, но дальность атак существенно выросла.Напряженность нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции в Ливане.
https://ria.ru/20240925/tsakhal-1974625925.html
https://ria.ru/20240925/udar-1974533301.html
https://ria.ru/20240925/izrail-1974585793.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974805408_57:0:2786:2047_1920x0_80_0_0_98681ab1670bfea980e294d6c88043a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
хезболла, израиль, биньямин нетаньяху, в мире
Хезболла, Израиль, Биньямин Нетаньяху, В мире
Нетаньяху приказал армии действовать против "Хезболлы" в полную силу

Нетаньяху приказал израильской армии действовать в полную силу против "Хезболлы"

© AP Photo / Petros GiannakourisИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© AP Photo / Petros Giannakouris
Израильские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 26 сен — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал армии действовать против ливанского движения "Хезболла" в полную силу в соответствии с представленными ему планами, заявила канцелярия главы правительства.
Таким образом там опровергли сообщения, что с "Хезболлой" якобы ведутся переговоры о перемирии.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
В ЦАХАЛ заявили о новой фазе военной кампании
25 сентября, 15:08
«
"Сообщение о прекращении огня не соответствует действительности. Речь идет об американо-французском предложении, на которое премьер-министр даже не ответил. Сообщение о якобы имевшей место директиве об ослаблении боевых действий на севере также не соответствует действительности", — говорится в заявлении.
В канцелярии добавили, что боевые действия в секторе Газа также будут продолжаться до достижения всех целей войны.
Израильские пожарные - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
"Хезболла" заявила об ударе по командному пункту "Моссада"
25 сентября, 08:47
Армия Израиля проводит операцию "Стрелы севера" — ВВС наносят массированные удары по объектам "Хезболлы" в разных районах Ливана. Также произошли точечные удары по Бейруту, которыми ликвидировали высокопоставленных командиров ливанского шиитского движения.
"Хезболла" отвечает ракетными обстрелами преимущественно севера Израиля, но дальность атак существенно выросла.
Напряженность нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции в Ливане.
Дым на месте израильского удара в поселении Муайсара, расположенного в 15 километрах от курортного города Джбейль на севере Ливана - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Израиль впервые нанес удар по поселению на севере Ливана, сообщили СМИ
25 сентября, 12:51
 
ХезболлаИзраильБиньямин НетаньяхуВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала