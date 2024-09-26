https://ria.ru/20240926/kaspiyskoe_more-1974735685.html
Океанолог развеял миф о скором исчезновении Каспийского моря
Океанолог развеял миф о скором исчезновении Каспийского моря - РИА Новости, 26.09.2024
Океанолог развеял миф о скором исчезновении Каспийского моря
Уровень воды в Каспийском море всегда будет повышаться и понижаться, предпосылок для исчезновения водоема нет, заявил РИА Новости врио директора Института... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T03:11
2024-09-26T03:11
2024-09-26T03:11
каспийское море
владимир шевченко
дмитрий кириллов
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Уровень воды в Каспийском море всегда будет повышаться и понижаться, предпосылок для исчезновения водоема нет, заявил РИА Новости врио директора Института океанологии имени П.П. Ширшова Российской академии наук Владимир Шевченко. Всемирный день моря отмечается по решению Ассамблеи Межправительственной морской организации с 1978 года. До 1980 года он проводился 17 марта, затем был перенесен на один из дней последней полной недели сентября. В 2024 году Всемирный день моря отмечается 26 сентября. "История изменения уровня Каспия научно исследуется уже около 200 лет. И отмечено, что колебания уровня были действительно очень большие, иногда десятки метров. Проблемы до сих пор однозначно не решены. Здесь соотношение баланса испарения и поступления речного стока. В Аральском море беда была другая. Реки Амударья и Сырдарья были разобраны на хлопковые поля, и, конечно, в условиях аридного климата море начало исчезать. Каспий питают такие реки, как Волга, идущая по очень большой восточно-европейской платформе, сток сильно не меняется, он стал зарегулированным", - сказал Шевченко. Ученый подчеркнул, что колебания уровня воды в Каспийском море вызваны в основном естественными причинами, поэтому они "были и будут". "Конечно, в поставке отдельных компонентов стока наблюдается некий беспорядок по сравнению с тем, что было до строительства каскада водохранилищ, но, тем не менее, такого кардинального изменения, которое привело бы к исчезновению, нет", - заявил Шевченко. Ранее глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов заявил РИА Новости, что колебания уровня воды в Каспийском море носят цикличный характер, по одному из прогнозов, он может снова начать повышаться к концу XXI века. Каспийское море находилось в стадии маловодности с тридцатых по семидесятые годы прошлого века, после чего уровень начал подниматься. С 1998-2000 годов уровень вновь стал снижаться.
https://ria.ru/20240505/kaspiy-1943654817.html
https://ria.ru/20240228/kaspiy-1929996832.html
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каспийское море, владимир шевченко, дмитрий кириллов
Каспийское море, Владимир Шевченко, Дмитрий Кириллов
Океанолог развеял миф о скором исчезновении Каспийского моря
Океанолог Шевченко: предпосылок для исчезновения Каспийского моря нет
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Уровень воды в Каспийском море всегда будет повышаться и понижаться, предпосылок для исчезновения водоема нет, заявил РИА Новости врио директора Института океанологии имени П.П. Ширшова Российской академии наук Владимир Шевченко.
Всемирный день моря отмечается по решению Ассамблеи Межправительственной морской организации с 1978 года. До 1980 года он проводился 17 марта, затем был перенесен на один из дней последней полной недели сентября. В 2024 году Всемирный день моря отмечается 26 сентября.
"История изменения уровня Каспия научно исследуется уже около 200 лет. И отмечено, что колебания уровня были действительно очень большие, иногда десятки метров. Проблемы до сих пор однозначно не решены. Здесь соотношение баланса испарения и поступления речного стока. В Аральском море беда была другая. Реки Амударья и Сырдарья были разобраны на хлопковые поля, и, конечно, в условиях аридного климата море начало исчезать. Каспий питают такие реки, как Волга, идущая по очень большой восточно-европейской платформе, сток сильно не меняется, он стал зарегулированным", - сказал Шевченко.
Ученый подчеркнул, что колебания уровня воды в Каспийском море вызваны в основном естественными причинами, поэтому они "были и будут".
"Конечно, в поставке отдельных компонентов стока наблюдается некий беспорядок по сравнению с тем, что было до строительства каскада водохранилищ, но, тем не менее, такого кардинального изменения, которое привело бы к исчезновению, нет", - заявил Шевченко.
Ранее глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов
заявил РИА Новости, что колебания уровня воды в Каспийском море носят цикличный характер, по одному из прогнозов, он может снова начать повышаться к концу XXI века.
Каспийское море находилось в стадии маловодности с тридцатых по семидесятые годы прошлого века, после чего уровень начал подниматься. С 1998-2000 годов уровень вновь стал снижаться.