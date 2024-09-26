https://ria.ru/20240926/ka-52m-1974745456.html

Экипажи Ка-52М уничтожили боевиков и технику ВСУ в Курской области

Экипажи Ка-52М уничтожили боевиков и технику ВСУ в Курской области - РИА Новости, 26.09.2024

Экипажи Ка-52М уничтожили боевиков и технику ВСУ в Курской области

Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М уничтожили личный состав и технику ВСУ ракетным ударом в приграничном районе Курской области, видео предоставили... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T07:22

2024-09-26T07:22

2024-09-26T07:22

специальная военная операция на украине

россия

брянская область

курская область

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964840724_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0b4afb0bb2f93bcee295ffb989664ccc.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М уничтожили личный состав и технику ВСУ ракетным ударом в приграничном районе Курской области, видео предоставили Минобороны РФ. "Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52м нанесли удар авиационными средствами поражения по живой силе и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Уточняется, что удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника. "После применения авиационных средств поражений экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета. По докладам авианаводчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены", - сообщили в Минобороны. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 25 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 17 тысяч военных, 130 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240926/ukraina-1974741772.html

https://ria.ru/20240919/sklad-1973547664.html

россия

брянская область

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, брянская область, курская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины