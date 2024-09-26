https://ria.ru/20240926/izrail-1974812160.html

МИД Израиля исключил прекращение огня на севере Ливана

МИД Израиля исключил прекращение огня на севере Ливана - РИА Новости, 26.09.2024

МИД Израиля исключил прекращение огня на севере Ливана

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац опроверг сообщения о якобы возможном прекращении огня на севере страны, заявив, что военные действия против... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T12:28

2024-09-26T12:28

2024-09-26T12:34

в мире

исраэль кац

хезболла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

ливан

израиль

биньямин нетаньяху

сша

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац опроверг сообщения о якобы возможном прекращении огня на севере страны, заявив, что военные действия против шиитского ливанского движения "Хезболлах" продолжатся до победы Израиля."Прекращения огня на севере не будет. Мы продолжим бороться с террористической организацией "Хезболлах" всеми силами до победы и пока жители севера не смогут безопасно вернуться в свои дома", - говорится в посте главы израильского МИД в аккаунте в соцсети Х.Ранее канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху также опровергла сообщения о якобы ведущихся переговорах о перемирии с "Хезболлах", подчеркнув, что Нетаньяху даже не отреагировал на предложения США и Франции. Также премьер поручил Армии обороны Израиля продолжать боевые действия на севере в полную силу и в соответствии с представленными ему планами.В понедельник Генштаб израильской армии присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по более чем 2000 целям "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов."Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительной увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был в частности зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО.Напряженность нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции на территории Ливана.

https://ria.ru/20240924/sirija-1974455966.html

https://ria.ru/20240926/khezbolla-1974802906.html

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в мире, исраэль кац, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, ливан, израиль, биньямин нетаньяху, сша, оон