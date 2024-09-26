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В Индии во время "священного купания" утонули 43 человека - РИА Новости, 26.09.2024
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15:42 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/indiya-1974881546.html
В Индии во время "священного купания" утонули 43 человека
В Индии во время "священного купания" утонули 43 человека - РИА Новости, 26.09.2024
В Индии во время "священного купания" утонули 43 человека
По меньшей мере 43 человека, в том числе 37 детей, утонули, а еще трое пропали без вести во время "священного купания" в реках и прудах во время фестиваля... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T15:42
2024-09-26T15:42
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НЬЮ-ДЕЛИ, 26 сен – РИА Новости. По меньшей мере 43 человека, в том числе 37 детей, утонули, а еще трое пропали без вести во время "священного купания" в реках и прудах во время фестиваля "Дживитпутрика" в Бихаре, говорится в заявлении правительства штата. Инциденты произошли в 15 округах штата во время фестиваля, который прошел накануне. "На данный момент обнаружено в общей сложности 43 тела. Продолжается дальнейшая поисковая операция", - говорится в заявлении Департамента по борьбе со стихийными бедствиями. Главный министр штата Нитиш Кумар объявил о выплате пособия в размере 400 тысяч рупий (4,7 тысячи долларов) родственникам погибших. В октябре прошлого года, во время того же фестиваля, в течение 24 часов в разных районах штата утонули 22 человека, в том числе 15 детей. "Дживитпутрика" древний индуистский праздник, празднуемый в основном в Непале и индийских штатах Уттар-Прадеш, Бихар и Джаркханд. Во время его празднования женщины постятся без воды ради благополучия своих детей, а также совершают религиозные омовения в водоемах. Зачастую женщины берут своих детей на религиозную церемонию, чтобы в ее конце повесить им на шею цветочную гирлянду.
https://ria.ru/20240913/deti-1972614943.html
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в мире, бихар, непал, уттар-прадеш, индия, происшествия
В мире, Бихар, Непал, Уттар-Прадеш, Индия, Происшествия
В Индии во время "священного купания" утонули 43 человека

На фестивале "Дживитпутрика" в Индии погибли 43 человека, в том числе 37 детей

CC BY 2.0 / meg and rahul / Скорая помощь, Индия
Скорая помощь, Индия - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
CC BY 2.0 / meg and rahul /
Скорая помощь, Индия. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 26 сен – РИА Новости. По меньшей мере 43 человека, в том числе 37 детей, утонули, а еще трое пропали без вести во время "священного купания" в реках и прудах во время фестиваля "Дживитпутрика" в Бихаре, говорится в заявлении правительства штата.
Инциденты произошли в 15 округах штата во время фестиваля, который прошел накануне.
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"На данный момент обнаружено в общей сложности 43 тела. Продолжается дальнейшая поисковая операция", - говорится в заявлении Департамента по борьбе со стихийными бедствиями.
Главный министр штата Нитиш Кумар объявил о выплате пособия в размере 400 тысяч рупий (4,7 тысячи долларов) родственникам погибших.
В октябре прошлого года, во время того же фестиваля, в течение 24 часов в разных районах штата утонули 22 человека, в том числе 15 детей.
"Дживитпутрика" древний индуистский праздник, празднуемый в основном в Непале и индийских штатах Уттар-Прадеш, Бихар и Джаркханд. Во время его празднования женщины постятся без воды ради благополучия своих детей, а также совершают религиозные омовения в водоемах. Зачастую женщины берут своих детей на религиозную церемонию, чтобы в ее конце повесить им на шею цветочную гирлянду.
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