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Гутерреш призвал Россию и США к сокращению ядерных арсеналов
Гутерреш призвал Россию и США к сокращению ядерных арсеналов - РИА Новости, 26.09.2024
Гутерреш призвал Россию и США к сокращению ядерных арсеналов
РФ и США должны вернуться к процессу сокращения ядерных арсеналов, а другие страны, также обладающие ядерным оружием, должны последовать этому примеру, заявил... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T18:11
2024-09-26T18:11
2024-09-26T18:13
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ООН, 26 сен – РИА Новости. РФ и США должны вернуться к процессу сокращения ядерных арсеналов, а другие страны, также обладающие ядерным оружием, должны последовать этому примеру, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш. По словам генсека, несмотря на "огромные экзистенциальные риски", которые ядерное оружие представляет для человечества, мир не приблизился к его уничтожению в сравнении с тем, что было десять лет назад. Гутерреш отметил, что есть опасения в связи с возможностью новой гонки вооружений. "Мы движемся в совершенно неверном направлении", – сказал он на пленарном заседании высокого уровня в целях празднования и популяризации Международного дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия на полях ГА ООН. "Я также призываю Российскую Федерацию и Соединенные Штаты вернуться к процессу сокращения ядерных арсеналов, а другие государства, обладающие ядерным оружием, должны последовать этому примеру", – добавил генсек. "Разоружение и нераспространение - это две стороны одной медали. Прогресс в одном подстегивает прогресс в другом", – подытожил Гутерреш.
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в мире, россия, сша, антониу гутерреш, оон
В мире, Россия, США, Антониу Гутерреш, ООН
Гутерреш призвал Россию и США к сокращению ядерных арсеналов
Гутерреш: Россия и США должны вернуться к сокращению ядерных арсеналов
ООН, 26 сен – РИА Новости. РФ и США должны вернуться к процессу сокращения ядерных арсеналов, а другие страны, также обладающие ядерным оружием, должны последовать этому примеру, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.
По словам генсека, несмотря на "огромные экзистенциальные риски", которые ядерное оружие представляет для человечества, мир не приблизился к его уничтожению в сравнении с тем, что было десять лет назад. Гутерреш отметил, что есть опасения в связи с возможностью новой гонки вооружений.
"Мы движемся в совершенно неверном направлении", – сказал он на пленарном заседании высокого уровня в целях празднования и популяризации Международного дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия на полях ГА ООН.
"Я также призываю Российскую Федерацию и Соединенные Штаты вернуться к процессу сокращения ядерных арсеналов, а другие государства, обладающие ядерным оружием, должны последовать этому примеру", – добавил генсек.
"Разоружение и нераспространение - это две стороны одной медали. Прогресс в одном подстегивает прогресс в другом", – подытожил Гутерреш.