Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме попросили Генпрокуратуру проверить "Кубок Дружбы народов Кавказа" - РИА Новости, 26.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:27 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/gosduma-1974929497.html
В Госдуме попросили Генпрокуратуру проверить "Кубок Дружбы народов Кавказа"
В Госдуме попросили Генпрокуратуру проверить "Кубок Дружбы народов Кавказа" - РИА Новости, 26.09.2024
В Госдуме попросили Генпрокуратуру проверить "Кубок Дружбы народов Кавказа"
Депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди") направил обращения генпрокурору РФ Игорю Краснову и президенту Федерации конного спорта России Марине Сечиной с... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T18:27
2024-09-26T18:27
россия
амир хамитов
игорь краснов
марина сечина
госдума рф
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92977/26/929772647_0:969:2072:2135_1920x0_80_0_0_a8e293a5c6604bf73fac28c9b80afa47.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди") направил обращения генпрокурору РФ Игорю Краснову и президенту Федерации конного спорта России Марине Сечиной с просьбой проверить проведение конного пробега "Кубок Дружбы народов Кавказа" на соблюдение законодательства РФ в сфере ответственного обращения с животными, документы имеются в распоряжении РИА Новости. Ранее правительство КБР сообщало, что в конном пробеге "Кубок Дружбы народов Кавказа", который 24-29 сентября проходит по горной местности Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии, участвуют около 200 всадников. За шесть дней они должны преодолеть дистанцию в 230 километров. "Прошу провести проверку проведения конного пробега на соблюдение законодательства Российской Федерации в сфере ответственного обращения с животными, а также принять соответствующие меры в случае необходимости", - сказано в обращениях. По словам Хамитова, в Интернете распространяется информация о гибели около 20 лошадей во время проведения конного пробега, а также с самого начала забега начали появляться новости о массовой гибели животных – лошадей специально везли "на убой", чтобы добиться нужных результатов. "Я направил запросы в Федерацию конного спорта России и в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить законность таких мероприятий: соответствие трассы возможностям животных, соблюдение ветеринарного контроля и федерального закона "Об ответственном обращении с животными". Мероприятие будет проходить ещё три дня, и меры безопасности должны быть приняты немедленно! Как и меры для предотвращения подобного в будущем", - сообщил РИА Новости Хамитов. Он также отметил, что никакие призы, никакие эффектные кадры или престиж мероприятия не стоят страданий и гибели животных, тем более, что современные возможности позволяют создать нужную картинку с помощью компьютерных технологий, а для обеспечения интересного зрелища существует масса идей, не подразумевающих травматизацию и гибель животных или людей. Надзорное ведомство Кабардино-Балкарии сообщило, что прокуратура КБР организовала проверку после публикации в соцсетях информации о гибели лошадей во время проходящего по территории Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии конного пробега.
https://ria.ru/20240527/bespilotniki-1948752734.html
https://ria.ru/20240925/gosduma-1974682071.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92977/26/929772647_0:775:2072:2329_1920x0_80_0_0_bbb86b04d429af174d25ac7af5a654f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, амир хамитов, игорь краснов, марина сечина, госдума рф, генеральная прокуратура рф
Россия, Амир Хамитов, Игорь Краснов, Марина Сечина, Госдума РФ, Генеральная прокуратура РФ
В Госдуме попросили Генпрокуратуру проверить "Кубок Дружбы народов Кавказа"

В Госдуме попросили проверить конный пробег "Кубок Дружбы народов Кавказа"

© РИА Новости / Руслан КривобокГенеральная прокуратура РФ
Генеральная прокуратура РФ - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Генеральная прокуратура РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди") направил обращения генпрокурору РФ Игорю Краснову и президенту Федерации конного спорта России Марине Сечиной с просьбой проверить проведение конного пробега "Кубок Дружбы народов Кавказа" на соблюдение законодательства РФ в сфере ответственного обращения с животными, документы имеются в распоряжении РИА Новости.
Ранее правительство КБР сообщало, что в конном пробеге "Кубок Дружбы народов Кавказа", который 24-29 сентября проходит по горной местности Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии, участвуют около 200 всадников. За шесть дней они должны преодолеть дистанцию в 230 километров.
В здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
В Госдуме призвали включить понятие "рой дронов" в законодательство
27 мая, 19:20
"Прошу провести проверку проведения конного пробега на соблюдение законодательства Российской Федерации в сфере ответственного обращения с животными, а также принять соответствующие меры в случае необходимости", - сказано в обращениях.
По словам Хамитова, в Интернете распространяется информация о гибели около 20 лошадей во время проведения конного пробега, а также с самого начала забега начали появляться новости о массовой гибели животных – лошадей специально везли "на убой", чтобы добиться нужных результатов.
"Я направил запросы в Федерацию конного спорта России и в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить законность таких мероприятий: соответствие трассы возможностям животных, соблюдение ветеринарного контроля и федерального закона "Об ответственном обращении с животными". Мероприятие будет проходить ещё три дня, и меры безопасности должны быть приняты немедленно! Как и меры для предотвращения подобного в будущем", - сообщил РИА Новости Хамитов.
Он также отметил, что никакие призы, никакие эффектные кадры или престиж мероприятия не стоят страданий и гибели животных, тем более, что современные возможности позволяют создать нужную картинку с помощью компьютерных технологий, а для обеспечения интересного зрелища существует масса идей, не подразумевающих травматизацию и гибель животных или людей.
Надзорное ведомство Кабардино-Балкарии сообщило, что прокуратура КБР организовала проверку после публикации в соцсетях информации о гибели лошадей во время проходящего по территории Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии конного пробега.
Лидер партии Новые люди Алексей Нечаев - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
В Госдуме призвали ВС разъяснить проект о наказании за оскорбление власти
25 сентября, 17:56
 
РоссияАмир ХамитовИгорь КрасновМарина СечинаГосдума РФГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала