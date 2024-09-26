https://ria.ru/20240926/gosduma-1974929497.html
В Госдуме попросили Генпрокуратуру проверить "Кубок Дружбы народов Кавказа"
В Госдуме попросили Генпрокуратуру проверить "Кубок Дружбы народов Кавказа" - РИА Новости, 26.09.2024
В Госдуме попросили Генпрокуратуру проверить "Кубок Дружбы народов Кавказа"
Депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди") направил обращения генпрокурору РФ Игорю Краснову и президенту Федерации конного спорта России Марине Сечиной с... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T18:27
2024-09-26T18:27
2024-09-26T18:27
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди") направил обращения генпрокурору РФ Игорю Краснову и президенту Федерации конного спорта России Марине Сечиной с просьбой проверить проведение конного пробега "Кубок Дружбы народов Кавказа" на соблюдение законодательства РФ в сфере ответственного обращения с животными, документы имеются в распоряжении РИА Новости. Ранее правительство КБР сообщало, что в конном пробеге "Кубок Дружбы народов Кавказа", который 24-29 сентября проходит по горной местности Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии, участвуют около 200 всадников. За шесть дней они должны преодолеть дистанцию в 230 километров. "Прошу провести проверку проведения конного пробега на соблюдение законодательства Российской Федерации в сфере ответственного обращения с животными, а также принять соответствующие меры в случае необходимости", - сказано в обращениях. По словам Хамитова, в Интернете распространяется информация о гибели около 20 лошадей во время проведения конного пробега, а также с самого начала забега начали появляться новости о массовой гибели животных – лошадей специально везли "на убой", чтобы добиться нужных результатов. "Я направил запросы в Федерацию конного спорта России и в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить законность таких мероприятий: соответствие трассы возможностям животных, соблюдение ветеринарного контроля и федерального закона "Об ответственном обращении с животными". Мероприятие будет проходить ещё три дня, и меры безопасности должны быть приняты немедленно! Как и меры для предотвращения подобного в будущем", - сообщил РИА Новости Хамитов. Он также отметил, что никакие призы, никакие эффектные кадры или престиж мероприятия не стоят страданий и гибели животных, тем более, что современные возможности позволяют создать нужную картинку с помощью компьютерных технологий, а для обеспечения интересного зрелища существует масса идей, не подразумевающих травматизацию и гибель животных или людей. Надзорное ведомство Кабардино-Балкарии сообщило, что прокуратура КБР организовала проверку после публикации в соцсетях информации о гибели лошадей во время проходящего по территории Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии конного пробега.
https://ria.ru/20240527/bespilotniki-1948752734.html
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россия, амир хамитов, игорь краснов, марина сечина, госдума рф, генеральная прокуратура рф
Россия, Амир Хамитов, Игорь Краснов, Марина Сечина, Госдума РФ, Генеральная прокуратура РФ
В Госдуме попросили Генпрокуратуру проверить "Кубок Дружбы народов Кавказа"
В Госдуме попросили проверить конный пробег "Кубок Дружбы народов Кавказа"
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди") направил обращения генпрокурору РФ Игорю Краснову и президенту Федерации конного спорта России Марине Сечиной с просьбой проверить проведение конного пробега "Кубок Дружбы народов Кавказа" на соблюдение законодательства РФ в сфере ответственного обращения с животными, документы имеются в распоряжении РИА Новости.
Ранее правительство КБР сообщало, что в конном пробеге "Кубок Дружбы народов Кавказа", который 24-29 сентября проходит по горной местности Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии, участвуют около 200 всадников. За шесть дней они должны преодолеть дистанцию в 230 километров.
"Прошу провести проверку проведения конного пробега на соблюдение законодательства Российской Федерации в сфере ответственного обращения с животными, а также принять соответствующие меры в случае необходимости", - сказано в обращениях.
По словам Хамитова, в Интернете распространяется информация о гибели около 20 лошадей во время проведения конного пробега, а также с самого начала забега начали появляться новости о массовой гибели животных – лошадей специально везли "на убой", чтобы добиться нужных результатов.
"Я направил запросы в Федерацию конного спорта России
и в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить законность таких мероприятий: соответствие трассы возможностям животных, соблюдение ветеринарного контроля и федерального закона "Об ответственном обращении с животными". Мероприятие будет проходить ещё три дня, и меры безопасности должны быть приняты немедленно! Как и меры для предотвращения подобного в будущем", - сообщил РИА Новости Хамитов.
Он также отметил, что никакие призы, никакие эффектные кадры или престиж мероприятия не стоят страданий и гибели животных, тем более, что современные возможности позволяют создать нужную картинку с помощью компьютерных технологий, а для обеспечения интересного зрелища существует масса идей, не подразумевающих травматизацию и гибель животных или людей.
Надзорное ведомство Кабардино-Балкарии сообщило, что прокуратура КБР организовала проверку после публикации в соцсетях информации о гибели лошадей во время проходящего по территории Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии конного пробега.