https://ria.ru/20240926/gosduma-1974726050.html

В ГД предложат лишать прав за повторное использование знака "Инвалид"

В ГД предложат лишать прав за повторное использование знака "Инвалид" - РИА Новости, 26.09.2024

В ГД предложат лишать прав за повторное использование знака "Инвалид"

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета по соцполитике Ярославом Ниловым внесут на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект,... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T00:21

2024-09-26T00:21

2024-09-26T05:32

ярослав нилов

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авто

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета по соцполитике Ярославом Ниловым внесут на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, предусматривающий ответственности вплоть до лишения права управления транспортными средствами за повторное незаконное использование знака "Инвалид", документ есть в распоряжении РИА Новости."С учетом изложенного законопроектом вносятся изменения в статьи 3.5 и 12.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, согласно которым устанавливается повышенная административная ответственность за повторное незаконное использование опознавательного знака "Инвалид" на транспортном средстве вплоть до лишения права управления транспортным средством на срок до трех месяцев", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.В ней отмечается, что в последнее время растет количество водителей, незаконно использующих знак "Инвалид" на своих машинах для бесплатной парковки."В результате, если на такой платной парковке все специальные парковочные места для бесплатной парковки инвалидов заняты, то инвалид вынужден либо искать свободные специальные бесплатные места на других парковках, либо размещать транспортное средство на свободном месте данной платной парковки и оплачивать это место по определенному для всех автовладельцев тарифу. Таким образом, инвалидам при этом не обеспечивается беспрепятственный доступ к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур", — указано в документе. Как отмечают авторы законопроекта, по статье 12.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена ответственность за незаконную установку знака "Инвалид". Однако это не останавливает многих водителей, так как штраф в размере пяти тысяч рублей может быть несущественным, а повышенная административная ответственность за повторное незаконное использование знака "Инвалид" на транспортном средстве отсутствует."Принятие указанного законопроекта, устанавливающего повышенную административную ответственность за установку на транспортном средстве без соответствующего разрешения опознавательного знака "Инвалид", позволит создать условия для обеспечения инвалидам беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур", — заключается в документе.

https://ria.ru/20240905/znak-1793828262.html

https://ria.ru/20240924/gosduma-1974424757.html

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ярослав нилов, госдума рф, общество, авто