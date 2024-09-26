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Гладков сообщил о получении станций РЭБ для школьных автобусов - РИА Новости, 26.09.2024
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08:47 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/gladkov-1974750775.html
Гладков сообщил о получении станций РЭБ для школьных автобусов
Гладков сообщил о получении станций РЭБ для школьных автобусов - РИА Новости, 26.09.2024
Гладков сообщил о получении станций РЭБ для школьных автобусов
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в видеосообщении в своем Telegram-канале о получении 55 новых станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ),... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T08:47
2024-09-26T08:47
белгородская область
украина
вячеслав гладков
безопасность
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БЕЛГОРОД, 26 сен - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в видеосообщении в своем Telegram-канале о получении 55 новых станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые будут установлены на школьные автобусы в приграничных с Украиной районах. "Получили 55 станций РЭБ, которые, начиная с сегодняшнего дня, будем устанавливать на школьные автобусы, которые работают в Волоконовском, Валуйском, Шебекинском, Белгородском и Борисовском районах и округах", - сказал губернатор. Гладков добавил, что в ближайшее время расскажет о том, как автобусы уже начали свою работу и вышли на рейсы. В Белгородской области семь приграничных районов и округов: Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Краснояружский и Шебекинский. Приграничные населенные пункты, а также гражданские транспортные средства систематически часто подвергаются атакам со стороны украинских дронов. Как ранее информировал губернатор, власти закупят порядка 800 детекторов, позволяющих определить нахождение беспилотного летального аппарата, для приграничных районов Белгородской области.
https://ria.ru/20240925/pvo-1974651769.html
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белгородская область, украина, вячеслав гладков, безопасность
Белгородская область, Украина, Вячеслав Гладков, Безопасность
Гладков сообщил о получении станций РЭБ для школьных автобусов

Гладков: в Белгородской области установят 55 станций РЭБ на школьные автобусы

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкШкольные автобусы
Школьные автобусы - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Школьные автобусы. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 26 сен - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в видеосообщении в своем Telegram-канале о получении 55 новых станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые будут установлены на школьные автобусы в приграничных с Украиной районах.
"Получили 55 станций РЭБ, которые, начиная с сегодняшнего дня, будем устанавливать на школьные автобусы, которые работают в Волоконовском, Валуйском, Шебекинском, Белгородском и Борисовском районах и округах", - сказал губернатор.
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Гладков добавил, что в ближайшее время расскажет о том, как автобусы уже начали свою работу и вышли на рейсы.
В Белгородской области семь приграничных районов и округов: Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Краснояружский и Шебекинский. Приграничные населенные пункты, а также гражданские транспортные средства систематически часто подвергаются атакам со стороны украинских дронов. Как ранее информировал губернатор, власти закупят порядка 800 детекторов, позволяющих определить нахождение беспилотного летального аппарата, для приграничных районов Белгородской области.
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