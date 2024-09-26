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Писториус отреагировал на обновление ядерной доктрины России - РИА Новости, 26.09.2024
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19:50 26.09.2024 (обновлено: 19:53 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/germaniya-1974941793.html
Писториус отреагировал на обновление ядерной доктрины России
Писториус отреагировал на обновление ядерной доктрины России - РИА Новости, 26.09.2024
Писториус отреагировал на обновление ядерной доктрины России
Обновление ядерной доктрины России не окажет никакого влияния на внешнюю политику НАТО и Германии, заявил в четверг министр обороны ФРГ Борис Писториус, запись... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T19:50
2024-09-26T19:53
россия
германия
борис писториус
нато
минобороны германии
ядерное оружие
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Обновление ядерной доктрины России не окажет никакого влияния на внешнюю политику НАТО и Германии, заявил в четверг министр обороны ФРГ Борис Писториус, запись пресс-конференции доступна на сайте минобороны ФРГ. "Это вообще не нужно комментировать. Завтра будет что-нибудь другое. Мы идём своим путём, мы делаем то, что считаем правильным", - сказал Писториус на пресс-конференции со своим литовским коллегой Лауринасом Касчюнасом. Президент России Владимир Путин в среду предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Путин заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. Также, по его словам, РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии. При этом Путин добавил, что Россия всегда в высшей степени ответственно подходила к вопросам использования ядерных сил, это крайняя мера защиты суверенитета страны. Предложенные изменения являются поводом призадуматься не только для Киева, но и для всех врагов РФ, толкающих мир к ядерной катастрофе, заявил позже зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. При этом, говоря о предложенных уточнениях в основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания, он подчеркнул, что "всем понятно, о каких странах идёт речь".
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россия, германия, борис писториус, нато, минобороны германии, ядерное оружие
Россия, Германия, Борис Писториус, НАТО, Минобороны Германии, Ядерное оружие
Писториус отреагировал на обновление ядерной доктрины России

Писториус: обновление ядерной доктрины России не повлияет на политику Германии

© AP Photo / Mindaugas KulbisМинистр обороны Германии Борис Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Министр обороны Германии Борис Писториус. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Обновление ядерной доктрины России не окажет никакого влияния на внешнюю политику НАТО и Германии, заявил в четверг министр обороны ФРГ Борис Писториус, запись пресс-конференции доступна на сайте минобороны ФРГ.
"Это вообще не нужно комментировать. Завтра будет что-нибудь другое. Мы идём своим путём, мы делаем то, что считаем правильным", - сказал Писториус на пресс-конференции со своим литовским коллегой Лауринасом Касчюнасом.
Госсекретарь США Энтони Блинкен на саммите НАТО в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Блинкен прокомментировал изменения в ядерной доктрине России
Вчера, 18:14
Президент России Владимир Путин в среду предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Путин заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. Также, по его словам, РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии. При этом Путин добавил, что Россия всегда в высшей степени ответственно подходила к вопросам использования ядерных сил, это крайняя мера защиты суверенитета страны.
Предложенные изменения являются поводом призадуматься не только для Киева, но и для всех врагов РФ, толкающих мир к ядерной катастрофе, заявил позже зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. При этом, говоря о предложенных уточнениях в основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания, он подчеркнул, что "всем понятно, о каких странах идёт речь".
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
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РоссияГерманияБорис ПисториусНАТОМинобороны ГерманииЯдерное оружие
 
 
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