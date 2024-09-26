https://ria.ru/20240926/germanija-1974936165.html

Немецкий депутат прокомментировал версию теракта на "Северных потоках"

Немецкий депутат прокомментировал версию теракта на "Северных потоках" - РИА Новости, 26.09.2024

Немецкий депутат прокомментировал версию теракта на "Северных потоках"

Версия причастности к теракту на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" украинских диверсантов является смехотворной и, вероятнее всего, развивается РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T19:12

2024-09-26T19:12

2024-09-26T19:12

россия

сша

германия

евгений шмидт

джо байден

сеймур херш

генеральная прокуратура рф

северный поток

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БЕРЛИН, 26 сен - РИА Новости. Версия причастности к теракту на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" украинских диверсантов является смехотворной и, вероятнее всего, развивается в пользу внешнеполитической конъюнктуре, такое мнение РИА Новости выразил депутат партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Евгений Шмидт. "Украинская версия, конечно же, не имеет вообще никаких оснований на правдоподобность. Она от начала и до конца абсолютно смехотворна", - заявил Шмидт. Депутат указал на то, что, согласно этой версии, группа подозреваемых две недели плавала в одном из самых просматриваемых мест Балтийского моря и каким-то образом разместила полторы тонны взрывчатки на большой глубине и при наличии сильного течения. "Все это говорит о том, что эта версия просто разваливается на глазах для любого здравомыслящего человека. Потом ещё нашли остатки якобы взрывчатки и все фальшивые паспорта этих активистов. Это указывает на какую-то на коленке слепленную фейковую версию", - подчеркнул парламентарий. Шмидт допустил, что украинская версия, возможно, и дальше будет развиваться в угоду "внешнеполитических конъюнктур". "В зависимости от того, как будет развиваться действие на фронте, и так далее. Может быть, в качестве торга или оказания давления на определенные внешнеполитические силы. Но правдивого расследования мы, конечно же, не ждем", - считает политик. По словам Шмидта, даже если Киев выступит с признанием, что они взорвали "Северный поток", то Шольц закроет на это глаза и заявит, что Германия продолжит поддерживать Украину. "Все говорит о том, что правительство просто выполняет волю других каких-то политических сил, но действует никак не в интересах нашей страны", - подчеркивает парламентарий. Шмидт считает, что даже если допустить наличие "украинского следа", то невозможно себе представить, чтобы за спиной у них не стояли США. "Даже если каким-то образом там где-то и как-то были причастны граждане Украины, говорить серьезно о том, что США не были, как минимум, проинформированы – а вероятнее всего напрямую участвовали в организации и в реализации - просто наивно", - полагает политик. Шмидт напомнил, что по итогам теракта наибольшую выгоду извлекли поставщики американского СПГ, в то время как немецкий бизнес из-за роста цен на энергоносители покидает Германию и обосновывается, в том числе, в США, где поднимает уже американскую экономику. "В политическом плане Америка добилась разрыва экономических отношений и полного вассалитета европейских стран и, в частности, Германии. США во всех отношениях является выгодоприобретателем, да и сам Байден же говорил, что, в случае чего, "Северные потоки" будут уничтожены, а Шольц стоял рядом и ни словом не обмолвился", - добавил Шмидт. Ранее издание Spiegel со ссылкой на собственное расследованием взрывов заявило, что операция по подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" стоила около 300 тысяч долларов, причем финансирование осуществлялось из частных источников. Помимо этого, журнал утверждает, что в операции принимали участие несколько человек, преимущественно гражданских лиц, а организовывал ее бывший агент украинских спецслужб Роман Червинский. В среду официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Хебештрайт подтвердил, что в ходе расследования подрывов газопроводов выдано несколько ордеров на арест. Ранее немецкие СМИ сообщали лишь об одном ордере - на гражданина Украины, который якобы успел покинуть Германию, а затем и Польшу на автомобиле украинского посольства. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлеве из Киева. Также сообщается, что у него в сообщниках была супружеская пара. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля 2023 года опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20240926/volodin-1974749888.html

https://ria.ru/20240926/svr-1974754558.html

https://ria.ru/20240926/rassledovanie-1974737830.html

https://ria.ru/20240908/zakharova-1971459747.html

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