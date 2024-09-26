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В Германии высказались о ситуации на фронте после слов Зеленского о России

В Германии высказались о ситуации на фронте после слов Зеленского о России - РИА Новости, 26.09.2024

В Германии высказались о ситуации на фронте после слов Зеленского о России

Слова Владимира Зеленского о принуждении России к миру не помогут ВСУ на фронте, заявил немецкий генерал Роланд Катер в интервью телеканалу Welt. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T14:55

2024-09-26T14:55

2024-09-26T16:54

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Слова Владимира Зеленского о принуждении России к миру не помогут ВСУ на фронте, заявил немецкий генерал Роланд Катер в интервью телеканалу Welt."Такой вывод напрашивается, потому что военная ситуация на Украине, на мой взгляд, <…> однозначно складывается в пользу России. И никакие красивые слова тут уже не помогут", — указал военный.Он считает, что ситуация на фронте никак не способствует тому, чтобы "принуждать" Россию к чему-либо, как этого хочет Зеленский.В среду представитель Кремля Дмитрий Песков назвал позицию главы киевского режима о "принуждении России к миру" фатальной ошибкой, отметив, что это заблуждение неизбежно будет иметь для него последствия.Во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН Зеленский раскритиковал желающих говорить с президентом России Владимиром Путиным по поводу решения конфликта. В своем выступлении Зеленский снова высказался за использование в этом вопросе его "формулы мира". Он также призвал "подготовить второй саммит мира" на Украине, но не уточнил, что на нем будет обсуждаться. Зеленский также пригласил КНР, Бразилию, страны Азии, Латинской Америки, США и других принять участие в процессе решения конфликта.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

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