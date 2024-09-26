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ГД одобрила ужесточение ответственности за вовлечение детей в преступления - РИА Новости, 26.09.2024
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14:08 26.09.2024
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ГД одобрила ужесточение ответственности за вовлечение детей в преступления
ГД одобрила ужесточение ответственности за вовлечение детей в преступления - РИА Новости, 26.09.2024
ГД одобрила ужесточение ответственности за вовлечение детей в преступления
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности за вовлечение детей в совершение преступлений. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T14:08
2024-09-26T14:08
общество
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности за вовлечение детей в совершение преступлений. Законопроектом предлагается ужесточить ответственность за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий до шести лет лишения свободы, если несовершеннолетних вовлекают в преступную деятельность с использованием интернета и других информационно-телекоммуникационных сетей. Квалифицирующими признаками, усиливающими уголовную ответственность (на срок вплоть до семи лет), предлагается установить вовлечение в совершение преступления лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, а также подобные действия в отношении двух и более несовершеннолетних.
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общество, госдума рф, россия
Общество, Госдума РФ, Россия
ГД одобрила ужесточение ответственности за вовлечение детей в преступления

Госдума ужесточила ответственность за вовлечение детей в совершение преступлений

© РИА Новости / Антон УницынДети
Дети - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Антон Уницын
Дети. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности за вовлечение детей в совершение преступлений.
Законопроектом предлагается ужесточить ответственность за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий до шести лет лишения свободы, если несовершеннолетних вовлекают в преступную деятельность с использованием интернета и других информационно-телекоммуникационных сетей.
Квалифицирующими признаками, усиливающими уголовную ответственность (на срок вплоть до семи лет), предлагается установить вовлечение в совершение преступления лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, а также подобные действия в отношении двух и более несовершеннолетних.
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
В ГД предложили ограничить публикации в СМИ о детских преступлениях
Вчера, 01:11
 
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