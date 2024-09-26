https://ria.ru/20240926/gd-1974848154.html

ГД одобрила ужесточение ответственности за вовлечение детей в преступления

ГД одобрила ужесточение ответственности за вовлечение детей в преступления - РИА Новости, 26.09.2024

ГД одобрила ужесточение ответственности за вовлечение детей в преступления

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности за вовлечение детей в совершение преступлений. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T14:08

2024-09-26T14:08

2024-09-26T14:08

общество

госдума рф

россия

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности за вовлечение детей в совершение преступлений. Законопроектом предлагается ужесточить ответственность за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий до шести лет лишения свободы, если несовершеннолетних вовлекают в преступную деятельность с использованием интернета и других информационно-телекоммуникационных сетей. Квалифицирующими признаками, усиливающими уголовную ответственность (на срок вплоть до семи лет), предлагается установить вовлечение в совершение преступления лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, а также подобные действия в отношении двух и более несовершеннолетних.

https://ria.ru/20240926/prestupleniya-1974730845.html

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общество, госдума рф, россия