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"Газпром" возобновил транспортировку газа в Китай по "Силе Сибири" - РИА Новости, 26.09.2024
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16:08 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/gaz-1974888638.html
"Газпром" возобновил транспортировку газа в Китай по "Силе Сибири"
"Газпром" возобновил транспортировку газа в Китай по "Силе Сибири" - РИА Новости, 26.09.2024
"Газпром" возобновил транспортировку газа в Китай по "Силе Сибири"
"Газпром" возобновил транспортировку газа в Китай по "Силе Сибири" после плановых профилактических работ на газопроводе, сообщила компания в Telegram-канале. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T16:08
2024-09-26T16:08
экономика
китай
газпром
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. "Газпром" возобновил транспортировку газа в Китай по "Силе Сибири" после плановых профилактических работ на газопроводе, сообщила компания в Telegram-канале. "В период с 19 по 26 сентября успешно проведены плановые профилактические работы на газопроводе "Сила Сибири". Транспортировка газа, приостановленная на время работ, сегодня возобновлена", – говорится в сообщении. В соответствии с договором купли-продажи газа по "восточному маршруту" между "Газпромом" и китайской компанией CNPC профилактика оборудования и систем газопровода "Сила Сибири" осуществляется два раза в год: весной и осенью.
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экономика, китай, газпром, сила сибири — 2
Экономика, Китай, Газпром, Сила Сибири — 2
"Газпром" возобновил транспортировку газа в Китай по "Силе Сибири"

"Газпром" возобновил транспортировку газа в КНР по "Силе Сибири" после техработ

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк"Сила Сибири"
Сила Сибири - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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"Сила Сибири". Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. "Газпром" возобновил транспортировку газа в Китай по "Силе Сибири" после плановых профилактических работ на газопроводе, сообщила компания в Telegram-канале.
"В период с 19 по 26 сентября успешно проведены плановые профилактические работы на газопроводе "Сила Сибири". Транспортировка газа, приостановленная на время работ, сегодня возобновлена", – говорится в сообщении.
В соответствии с договором купли-продажи газа по "восточному маршруту" между "Газпромом" и китайской компанией CNPC профилактика оборудования и систем газопровода "Сила Сибири" осуществляется два раза в год: весной и осенью.
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ЭкономикаКитайГазпромСила Сибири — 2
 
 
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