https://ria.ru/20240926/gaz-1974888638.html
"Газпром" возобновил транспортировку газа в Китай по "Силе Сибири"
"Газпром" возобновил транспортировку газа в Китай по "Силе Сибири" - РИА Новости, 26.09.2024
"Газпром" возобновил транспортировку газа в Китай по "Силе Сибири"
"Газпром" возобновил транспортировку газа в Китай по "Силе Сибири" после плановых профилактических работ на газопроводе, сообщила компания в Telegram-канале. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T16:08
2024-09-26T16:08
2024-09-26T16:08
экономика
китай
газпром
сила сибири — 2
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860187017_0:149:3076:1879_1920x0_80_0_0_84fc898eeb4e45603ebec6287ce60c01.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. "Газпром" возобновил транспортировку газа в Китай по "Силе Сибири" после плановых профилактических работ на газопроводе, сообщила компания в Telegram-канале. "В период с 19 по 26 сентября успешно проведены плановые профилактические работы на газопроводе "Сила Сибири". Транспортировка газа, приостановленная на время работ, сегодня возобновлена", – говорится в сообщении. В соответствии с договором купли-продажи газа по "восточному маршруту" между "Газпромом" и китайской компанией CNPC профилактика оборудования и систем газопровода "Сила Сибири" осуществляется два раза в год: весной и осенью.
https://ria.ru/20240919/zavod-1973642864.html
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860187017_193:0:2922:2047_1920x0_80_0_0_7cc91dc1fd0faa37ccb6af415021d0ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, газпром, сила сибири — 2
Экономика, Китай, Газпром, Сила Сибири — 2
"Газпром" возобновил транспортировку газа в Китай по "Силе Сибири"
"Газпром" возобновил транспортировку газа в КНР по "Силе Сибири" после техработ