https://ria.ru/20240926/gaz-1974888638.html

"Газпром" возобновил транспортировку газа в Китай по "Силе Сибири"

"Газпром" возобновил транспортировку газа в Китай по "Силе Сибири" - РИА Новости, 26.09.2024

"Газпром" возобновил транспортировку газа в Китай по "Силе Сибири"

"Газпром" возобновил транспортировку газа в Китай по "Силе Сибири" после плановых профилактических работ на газопроводе, сообщила компания в Telegram-канале. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T16:08

2024-09-26T16:08

2024-09-26T16:08

экономика

китай

газпром

сила сибири — 2

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. "Газпром" возобновил транспортировку газа в Китай по "Силе Сибири" после плановых профилактических работ на газопроводе, сообщила компания в Telegram-канале. "В период с 19 по 26 сентября успешно проведены плановые профилактические работы на газопроводе "Сила Сибири". Транспортировка газа, приостановленная на время работ, сегодня возобновлена", – говорится в сообщении. В соответствии с договором купли-продажи газа по "восточному маршруту" между "Газпромом" и китайской компанией CNPC профилактика оборудования и систем газопровода "Сила Сибири" осуществляется два раза в год: весной и осенью.

https://ria.ru/20240919/zavod-1973642864.html

китай

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, китай, газпром, сила сибири — 2