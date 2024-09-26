https://ria.ru/20240926/fukusima-1-1974747200.html

Оператор АЭС "Фукусима-1" начал сброс новой партии воды в океан

Оператор АЭС "Фукусима-1" начал сброс новой партии воды в океан - РИА Новости, 26.09.2024

Оператор АЭС "Фукусима-1" начал сброс новой партии воды в океан

Компания-оператор аварийной АЭС "Фукусима-1" на северо-востоке Японии TEPCO начала сброс девятой партии очищенной низкорадиоактивной воды со станции в океан. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T07:50

2024-09-26T07:50

2024-09-26T07:50

фукусима-1

tepco

япония

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ТОКИО, 26 сен – РИА Новости. Компания-оператор аварийной АЭС "Фукусима-1" на северо-востоке Японии TEPCO начала сброс девятой партии очищенной низкорадиоактивной воды со станции в океан. Как сообщается в материалах компании, сброс продлится до 14 октября. Как и в прошлые разы, в океан будет сброшено 7,8 тысячи тонн воды. Год назад, 24 августа 2023 года, ТЕРСО начала сбрасывать воду, оставшуюся после охлаждения разрушенных при аварии 2011 года реакторов и прошедшую очистку от большинства радионуклидов в системе ALPS. До настоящего времени были завершены восемь циклов сброса, в ходе которых в океан были высвобождены почти 63 тысячи тонн очищенной низкорадиоактивной воды. Система ALPS, в которой проходит очистку вода, использовавшаяся для охлаждения поврежденных реакторов, позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Вода хранится в гигантских резервуарах на территории станции. Каждый день в них прибавляется около 140 тонн радиоактивной воды. На станции установлено около 1000 гигантских резервуаров, но уже почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены. В качестве способа ее утилизации был выбран сброс этой воды в океан. Для этого воду из цистерн предварительно смешивают с морской водой в специальном накопительном резервуаре, похожем на открытый бассейн, с тем чтобы понизить концентрацию радиоактивного трития на одну единицу объема воды до уровня в 40 раз ниже установленных норм - до 1500 беккерелей на литр при предельных нормах, принятых в Японии для слива воды в море от эксплуатации работающих атомных станций в 60 тысяч беккерелей на литр. Согласно данным министерства промышленности Японии, радиоактивность трития в скопившихся сейчас на АЭС "Фукусима-1" 1,25 миллиона тонн воды составляет 860 триллионов беккерелей. До аварии станция ежегодно сбрасывала в море воду с содержанием трития 2,2 триллиона беккерелей. После чего ее через специально проложенный по дну тоннель сливают в океан на расстоянии 1 километра от берега. Ожидается, что воду будут сливать в течение 30 лет.

https://ria.ru/20240816/magate-1966572557.html

https://ria.ru/20240628/magate-1956096314.html

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фукусима-1, tepco, япония