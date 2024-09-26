https://ria.ru/20240926/fsb-1974773909.html

Задержаны шесть человек, причастных к поджогам на транспортных объектах

Задержаны шесть человек, причастных к поджогам на транспортных объектах - РИА Новости, 26.09.2024

Задержаны шесть человек, причастных к поджогам на транспортных объектах

В Иркутской, Нижегородской и Самарской областях задержали шесть человек, включая трех подростков, причастных к поджогам на объектах железнодорожного транспорта... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T10:54

2024-09-26T10:54

2024-09-26T11:29

происшествия

россия

самарская область

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869371711_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_2c416c2ccf5e5553725fbea4601774a0.jpg

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В Иркутской, Нижегородской и Самарской областях задержали шесть человек, включая трех подростков, причастных к поджогам на объектах железнодорожного транспорта и связи, сообщил ЦОС ФСБ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с СК России и МВД России установлены и задержаны в Иркутской, Нижегородской и Самарской областях шесть граждан России, причастных к поджогам объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта и связи, трое из которых несовершеннолетние, 2007 и 2009 годов рождения", — отметили в ведомстве.Возбуждены уголовные дела о теракте, проводится процессуальная оценка наличия в действиях задержанных признаков преступления, предусмотренного статьей о госизмене. Подозреваемые на допросах признались в преступлениях. Они уточнили, что представители украинских спецслужб обещали выплатить им от 10 до 15 тысяч рублей за поджоги. "На нас вышел человек в социальной сети Telegram, предложил устраивать поджоги. Подожгли вышку сотовой связи, потом еще одну, потом еще одну. Он начал кидать инструкции, как сделать взрывчатые вещества, чтобы делать более серьезные проекты: поезда, цистерны, коммерческие поезда", — сказал задержанный, видео допроса предоставила ФСБ.По совокупности злоумышленникам грозит наказание от 12 до 20 лет и вплоть до пожизненного лишения свободы. В спецслужбе отметили, что киевский режим продолжает активные попытки вербовки исполнителей терактов и диверсий в России. "Призываем российских граждан к бдительности и нетерпимости к таким провокациям злоумышленников в сети интернет во избежание необдуманных противозаконных действий, за совершение которых может наступить уголовная ответственность", — добавили в ФСБ.Там уточнили, что в первую очередь украинские спецслужбы пытаются завербовать пожилых людей, молодежь, в особенности радикальных взглядов, а также несовершеннолетних и лиц с нарушениями психики, не обладающих базовыми юридическими познаниями и не отдающих себе отчет в тяжести совершаемых деяний.

https://ria.ru/20240924/podrostki-1974362370.html

https://ria.ru/20240916/pozhary-1973079087.html

https://ria.ru/20240911/vertolet-1972189790.html

россия

самарская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, самарская область, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)