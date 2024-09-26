https://ria.ru/20240926/fsb-1974773909.html
Задержаны шесть человек, причастных к поджогам на транспортных объектах
Задержаны шесть человек, причастных к поджогам на транспортных объектах - РИА Новости, 26.09.2024
Задержаны шесть человек, причастных к поджогам на транспортных объектах
В Иркутской, Нижегородской и Самарской областях задержали шесть человек, включая трех подростков, причастных к поджогам на объектах железнодорожного транспорта... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T10:54
2024-09-26T10:54
2024-09-26T11:29
происшествия
россия
самарская область
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869371711_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_2c416c2ccf5e5553725fbea4601774a0.jpg
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В Иркутской, Нижегородской и Самарской областях задержали шесть человек, включая трех подростков, причастных к поджогам на объектах железнодорожного транспорта и связи, сообщил ЦОС ФСБ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с СК России и МВД России установлены и задержаны в Иркутской, Нижегородской и Самарской областях шесть граждан России, причастных к поджогам объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта и связи, трое из которых несовершеннолетние, 2007 и 2009 годов рождения", — отметили в ведомстве.Возбуждены уголовные дела о теракте, проводится процессуальная оценка наличия в действиях задержанных признаков преступления, предусмотренного статьей о госизмене. Подозреваемые на допросах признались в преступлениях. Они уточнили, что представители украинских спецслужб обещали выплатить им от 10 до 15 тысяч рублей за поджоги. "На нас вышел человек в социальной сети Telegram, предложил устраивать поджоги. Подожгли вышку сотовой связи, потом еще одну, потом еще одну. Он начал кидать инструкции, как сделать взрывчатые вещества, чтобы делать более серьезные проекты: поезда, цистерны, коммерческие поезда", — сказал задержанный, видео допроса предоставила ФСБ.По совокупности злоумышленникам грозит наказание от 12 до 20 лет и вплоть до пожизненного лишения свободы. В спецслужбе отметили, что киевский режим продолжает активные попытки вербовки исполнителей терактов и диверсий в России. "Призываем российских граждан к бдительности и нетерпимости к таким провокациям злоумышленников в сети интернет во избежание необдуманных противозаконных действий, за совершение которых может наступить уголовная ответственность", — добавили в ФСБ.Там уточнили, что в первую очередь украинские спецслужбы пытаются завербовать пожилых людей, молодежь, в особенности радикальных взглядов, а также несовершеннолетних и лиц с нарушениями психики, не обладающих базовыми юридическими познаниями и не отдающих себе отчет в тяжести совершаемых деяний.
https://ria.ru/20240924/podrostki-1974362370.html
https://ria.ru/20240916/pozhary-1973079087.html
https://ria.ru/20240911/vertolet-1972189790.html
россия
самарская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869371711_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_6bff27019fd48d2ca8fb67ebfb79713c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, самарская область, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Самарская область, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ)
Задержаны шесть человек, причастных к поджогам на транспортных объектах
ФСБ: задержаны шесть человек причастных к поджогам в трех областях
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В Иркутской, Нижегородской и Самарской областях задержали шесть человек, включая трех подростков, причастных к поджогам на объектах железнодорожного транспорта и связи, сообщил ЦОС ФСБ.
«
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с СК России и МВД России установлены и задержаны в Иркутской, Нижегородской и Самарской областях шесть граждан России, причастных к поджогам объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта и связи, трое из которых несовершеннолетние, 2007 и 2009 годов рождения", — отметили в ведомстве.
Возбуждены уголовные дела о теракте, проводится процессуальная оценка наличия в действиях задержанных признаков преступления, предусмотренного статьей о госизмене.
Подозреваемые на допросах признались в преступлениях. Они уточнили, что представители украинских спецслужб обещали выплатить им от 10 до 15 тысяч рублей за поджоги.
«
"На нас вышел человек в социальной сети Telegram, предложил устраивать поджоги. Подожгли вышку сотовой связи, потом еще одну, потом еще одну. Он начал кидать инструкции, как сделать взрывчатые вещества, чтобы делать более серьезные проекты: поезда, цистерны, коммерческие поезда", — сказал задержанный, видео допроса предоставила ФСБ.
По совокупности злоумышленникам грозит наказание от 12 до 20 лет и вплоть до пожизненного лишения свободы.
В спецслужбе отметили, что киевский режим продолжает активные попытки вербовки исполнителей терактов и диверсий в России.
«
"Призываем российских граждан к бдительности и нетерпимости к таким провокациям злоумышленников в сети интернет во избежание необдуманных противозаконных действий, за совершение которых может наступить уголовная ответственность", — добавили в ФСБ.
Там уточнили, что в первую очередь украинские спецслужбы пытаются завербовать пожилых людей, молодежь, в особенности радикальных взглядов, а также несовершеннолетних и лиц с нарушениями психики, не обладающих базовыми юридическими познаниями и не отдающих себе отчет в тяжести совершаемых деяний.