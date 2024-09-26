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Российский офицер рассказал, чего добиваются ВСУ в Угледаре - РИА Новости, 26.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:00 26.09.2024 (обновлено: 09:52 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/front-1974626451.html
Российский офицер рассказал, чего добиваются ВСУ в Угледаре
Российский офицер рассказал, чего добиваются ВСУ в Угледаре - РИА Новости, 26.09.2024
Российский офицер рассказал, чего добиваются ВСУ в Угледаре
Обороняющие Угледар подразделения ВСУ пытаются удержатся в городе, так как находятся в информационном вакууме и не знают, что происходит даже рядом, рассказал... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T07:00
2024-09-26T09:52
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
армия
угледар
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Обороняющие Угледар подразделения ВСУ пытаются удержатся в городе, так как находятся в информационном вакууме и не знают, что происходит даже рядом, рассказал РИА Новости российский офицер с позывным Витязь, который участвует в освобождении города.&quot;ВСУ пытаются удержаться в городе в том числе из-за информационного вакуума. Пленные пошли только после того, как мы общими усилиями совместно с соседними подразделениями начали сбрасывать листовки. До этого те и не в курсе были, что происходит в километре&quot;, — сказал он.Офицер отметил, что сейчас идут активные наступательные действия. Российские бойцы выявляют цели, наносят удары минометной и ствольной артиллерией, а также FPV-дронами.По словам командира, у ВСУ хорошо оборудованные наблюдательные посты по всему городу, на каждом находятся по несколько человек, которым достаточно пяти-семи минут, чтобы засечь российскую технику. Эти посты выявляются и уничтожаются.Угледар расположен на возвышенности, что затрудняло приближение к нему. Город, по словам Витязя, стал "хорошо эшелонированным и защищенным участком фронта". "Закрепившись в самом городе, мы сможем смотреть на многие десятки километров вперед", — отметил офицер.Накануне глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что боевые действия идут уже в Угледаре. Он отметил, что для ДНР очень важно освобождение города.Как рассказал ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский, российские военные взяли гарнизон ВСУ в Угледаре в клещи, охватив населенный пункт с двух сторон. По его словам, ротация украинских боевиков в городе уже практически невозможна, противник сейчас может использовать только второстепенные дороги.При этом ВСУ пробуют вывести из Угледара свои "самые ударные группы", уточнил Кимаковский.
https://ria.ru/20240925/forbes-1974646161.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240925/vsu-1974542513.html
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вооруженные силы украины, армия, угледар
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Армия, Угледар
Российский офицер рассказал, чего добиваются ВСУ в Угледаре

Офицер: украинский гарнизон в Угледаре держится за счет информационного голода

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные на дороге в районе Угледара
Украинские военные на дороге в районе Угледара - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Обороняющие Угледар подразделения ВСУ пытаются удержатся в городе, так как находятся в информационном вакууме и не знают, что происходит даже рядом, рассказал РИА Новости российский офицер с позывным Витязь, который участвует в освобождении города.
«

"ВСУ пытаются удержаться в городе в том числе из-за информационного вакуума. Пленные пошли только после того, как мы общими усилиями совместно с соседними подразделениями начали сбрасывать листовки. До этого те и не в курсе были, что происходит в километре", — сказал он.

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты на позициях под Угледаром
Украинские солдаты на позициях под Угледаром - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты на позициях под Угледаром
Офицер отметил, что сейчас идут активные наступательные действия. Российские бойцы выявляют цели, наносят удары минометной и ствольной артиллерией, а также FPV-дронами.
По словам командира, у ВСУ хорошо оборудованные наблюдательные посты по всему городу, на каждом находятся по несколько человек, которым достаточно пяти-семи минут, чтобы засечь российскую технику. Эти посты выявляются и уничтожаются.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
СМИ рассказали, что произошло с обороной ВСУ
Вчера, 16:08
Угледар расположен на возвышенности, что затрудняло приближение к нему. Город, по словам Витязя, стал "хорошо эшелонированным и защищенным участком фронта".
«
"Закрепившись в самом городе, мы сможем смотреть на многие десятки километров вперед", — отметил офицер.
Накануне глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что боевые действия идут уже в Угледаре. Он отметил, что для ДНР очень важно освобождение города.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Как рассказал ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский, российские военные взяли гарнизон ВСУ в Угледаре в клещи, охватив населенный пункт с двух сторон. По его словам, ротация украинских боевиков в городе уже практически невозможна, противник сейчас может использовать только второстепенные дороги.
При этом ВСУ пробуют вывести из Угледара свои "самые ударные группы", уточнил Кимаковский.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
"Происходит быстро". На Западе рассказали о ситуации в ВСУ на фронте
Вчера, 09:52
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныАрмияУгледар
 
 
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