https://ria.ru/20240926/front-1974626451.html

Российский офицер рассказал, чего добиваются ВСУ в Угледаре

Российский офицер рассказал, чего добиваются ВСУ в Угледаре - РИА Новости, 26.09.2024

Российский офицер рассказал, чего добиваются ВСУ в Угледаре

Обороняющие Угледар подразделения ВСУ пытаются удержатся в городе, так как находятся в информационном вакууме и не знают, что происходит даже рядом, рассказал... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T07:00

2024-09-26T07:00

2024-09-26T09:52

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

армия

угледар

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Обороняющие Угледар подразделения ВСУ пытаются удержатся в городе, так как находятся в информационном вакууме и не знают, что происходит даже рядом, рассказал РИА Новости российский офицер с позывным Витязь, который участвует в освобождении города."ВСУ пытаются удержаться в городе в том числе из-за информационного вакуума. Пленные пошли только после того, как мы общими усилиями совместно с соседними подразделениями начали сбрасывать листовки. До этого те и не в курсе были, что происходит в километре", — сказал он.Офицер отметил, что сейчас идут активные наступательные действия. Российские бойцы выявляют цели, наносят удары минометной и ствольной артиллерией, а также FPV-дронами.По словам командира, у ВСУ хорошо оборудованные наблюдательные посты по всему городу, на каждом находятся по несколько человек, которым достаточно пяти-семи минут, чтобы засечь российскую технику. Эти посты выявляются и уничтожаются.Угледар расположен на возвышенности, что затрудняло приближение к нему. Город, по словам Витязя, стал "хорошо эшелонированным и защищенным участком фронта". "Закрепившись в самом городе, мы сможем смотреть на многие десятки километров вперед", — отметил офицер.Накануне глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что боевые действия идут уже в Угледаре. Он отметил, что для ДНР очень важно освобождение города.Как рассказал ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский, российские военные взяли гарнизон ВСУ в Угледаре в клещи, охватив населенный пункт с двух сторон. По его словам, ротация украинских боевиков в городе уже практически невозможна, противник сейчас может использовать только второстепенные дороги.При этом ВСУ пробуют вывести из Угледара свои "самые ударные группы", уточнил Кимаковский.

https://ria.ru/20240925/forbes-1974646161.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240925/vsu-1974542513.html

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вооруженные силы украины, армия, угледар