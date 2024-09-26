https://ria.ru/20240926/forum-1974788231.html

Опубликована деловая программа Международного форума "Сделано в России"

Опубликована деловая программа Международного форума "Сделано в России" - РИА Новости, 26.09.2024

Опубликована деловая программа Международного форума "Сделано в России"

На официальном сайте Международного форума "Сделано в России", который состоится 14 октября в Конгресс-центре "Центр международной торговли" в Москве,... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T11:31

2024-09-26T11:31

2024-09-26T11:31

экономика

россия

вероника никишина

российский экспортный центр (рэц)

москва

бренд сделано в россии (made in russia)

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. На официальном сайте Международного форума "Сделано в России", который состоится 14 октября в Конгресс-центре "Центр международной торговли" в Москве, опубликована полная деловая программа, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ)."Участники мероприятия смогут посетить более 20 различных сессий, включая дискуссии, экспертные сессии и мастер-классы", - говорится в сообщении."В этом году деловая программа форума сосредоточена на экономике российского экспорта в условиях многополярного мира. Мы стремились создать программу, которая будет полезной и эффективной для всех участников. Участники смогут ознакомиться с анализом рынков, оценкой экспортного потенциала и определением направлений для дальнейшего развития экспорта. Также будут обсуждены вопросы программы "Сделано в России" и ее продвижения на международной арене, инфраструктуры внешнеэкономической деятельности, международной кооперации и стратегических партнерств, а также развитие экспорта в креативных индустриях и подготовка кадров для экспортной деятельности", - уточнила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Ключевым мероприятием станет пленарная сессия "Карта российского экспорта. Маршрут построен". В обсуждении примут участие руководители ведущих экспортных компаний, представители государственных органов и институтов развития. На сессии обсудят актуальные возможности для масштабирования бизнеса российских экспортеров, меры поддержки при выходе на зарубежные рынки, а также сценарии развития и расширения торгово-экономического сотрудничества.На дискуссии "Сила бренда. Как влюбить зарубежного покупателя в российские товары" обсудят форматы продвижения с максимальным эффектом, рассмотрят регионы наибольшего спроса на российские товары и стратегии для привлечения зарубежной аудитории к российским продуктам. Стратегии эффективного продвижения российских проектов и продуктов на экспорт, силу российского контента, ключевые аспекты выхода на международные рынки, а также методы измерения добавленной стоимости и экспортного потенциала креативных индустрий, возможности роста индустрии в современных геополитических условиях рассмотрят на сессии "Смыслы и образы. Экспортный потенциал российских креативных индустрий".Особое внимание на деловых мероприятиях форума будет уделено анализу конкретных кейсов и презентации инструментов поддержки, которые окажутся полезными как для начинающих, так и для действующих экспортеров. Группа РЭЦ, как агент правительства РФ, активно поддерживает экспортеров и является одним из основных участников Национального проекта "Международная кооперация и экспорт". На сессии, посвященной господдержке, эксперты РЭЦ расскажут про особенности применения мер поддержки, планах на 2025 год, а также ответят на вопросы участников мероприятия.На сессии "Digital ВЭД" обсудят влияние цифровизации на внешнеэкономическую деятельность в контексте активного изменения географии экспорта. Участники узнают, как новые цифровые финансовые инструменты повышают эффективность b2b-сегмента и стимулируют переход к цифровым платформам. В ходе дискуссии рассмотрят ряд ключевых вопросов: как Россия взаимодействует с зарубежными партнерами на международных цифровых маркетплейсах, какие стратегии привлечения иностранных клиентов и преодоления трудностей при внедрении цифровых технологий наиболее эффективны, а также как новые инструменты упрощают торговлю с дружественными странами и какие дополнительные меры необходимы для успешной внешнеэкономической деятельности. Участники смогут выявить слабые места в своих проектах и определить пути для дальнейшего развития экспортной деятельности.Школа экспорта РЭЦ организует дискуссию на тему "Кадры для экспорта или экспорт для кадров". Участники обсудят, как повысить интерес студентов к таким направлениям, как международный бизнес и международная экономика. Также Школа проведет мастер-класс "Как учиться на чужих ошибках. Экспортный разбор бизнес-проектов". В рамках мастер-класса запланирована установочная мини-лекция, после которой состоятся два раунда разборов.Также запланирована сессия на тему "Выход на новые рынки вместе с "Профессионалами экспорта". На ней эксперты сервиса "Профессионалы экспорта" государственной цифровой платформы "Мой экспорт" поделятся практическими рекомендациями по эффективному использованию доступных инструментов и услуг.На деловых мероприятиях форума соберутся представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также компании различных масштабов - от крупных до малых и средних. Участие примут российские банки, региональные центры поддержки экспорта, профильные ассоциации и объединения. Кроме того, ожидаются иностранные делегации, включая представителей органов власти, ответственных за торговую политику, финансовых институтов, торговых и логистических компаний, которые обеспечивают практическую реализацию внешнеторговых сделок. Также будут присутствовать отраслевые экспортеры и предприниматели, ориентированные на сотрудничество с российскими компаниями.Участие в форуме бесплатное. Подробности и регистрация, а также деловая программа доступны на официальном сайте форума.

https://ria.ru/20240925/forum-1974576846.html

https://ria.ru/20240923/sotrudnichestvo-1974269981.html

https://ria.ru/20240913/rets-1972566848.html

россия

москва

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Артем Смирнов

экономика, россия, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц), москва, бренд сделано в россии (made in russia)