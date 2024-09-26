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Филиппо призвал к международному расследованию подрывов "Северных потоков" - РИА Новости, 26.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:24 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/filippo-1974745609.html
Филиппо призвал к международному расследованию подрывов "Северных потоков"
Филиппо призвал к международному расследованию подрывов "Северных потоков" - РИА Новости, 26.09.2024
Филиппо призвал к международному расследованию подрывов "Северных потоков"
Французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал провести добросовестное международное расследование подрыва российских экспортных... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T07:24
2024-09-26T07:24
специальная военная операция на украине
германия
польша
сша
флориан филиппо
дмитрий песков
сеймур херш
северный поток
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ПАРИЖ, 26 сен – РИА Новости. Французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал провести добросовестное международное расследование подрыва российских экспортных газопроводов "Северный поток" два года назад. "Я требую, чтобы мы (страны ЕС и НАТО – ред.) признали, что мы стали жертвой этой атаки, потребовали правды и настоящего международного расследования для выявления истины", - сказал политик РИА Новости. По его словам, НАТО "играет против наших жизненных и стратегических интересов", в связи с чем Франции необходимо покинуть альянс. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в феврале 2023 года опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов. Немецкие СМИ позже сообщили со ссылкой на собственное расследование, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. по делу о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлеве из Киева. Также утверждается, что у него в сообщниках была супружеская пара - Светлана и Евгений Успенские. Американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что подозреваемый Германией в причастности к подрыву газопроводов выехал из Польши на Украину 6 июля на автомобиле. Источники газеты отметили, что польские прокуроры направили немецким коллегам официальное письмо, в котором информировали, что подозреваемый уехал из Польши.
https://ria.ru/20240926/rassledovanie-1974737830.html
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германия, польша, сша, флориан филиппо, дмитрий песков, сеймур херш, северный поток, северный поток — 2, в мире
Специальная военная операция на Украине, Германия, Польша, США, Флориан Филиппо, Дмитрий Песков, Сеймур Херш, Северный поток, Северный поток — 2, В мире
Филиппо призвал к международному расследованию подрывов "Северных потоков"

Филиппо призвал провести международное расследование подрывов "Северных потоков"

© Фото : Forsvaret/Rune DyrholmМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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ПАРИЖ, 26 сен – РИА Новости. Французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал провести добросовестное международное расследование подрыва российских экспортных газопроводов "Северный поток" два года назад.
"Я требую, чтобы мы (страны ЕС и НАТО – ред.) признали, что мы стали жертвой этой атаки, потребовали правды и настоящего международного расследования для выявления истины", - сказал политик РИА Новости.
Вид на Копенгаген - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Россия получила от Дании ответ лишь на один запрос по "Северным потокам"
04:10
По его словам, НАТО "играет против наших жизненных и стратегических интересов", в связи с чем Франции необходимо покинуть альянс.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в феврале 2023 года опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Немецкие СМИ позже сообщили со ссылкой на собственное расследование, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. по делу о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлеве из Киева. Также утверждается, что у него в сообщниках была супружеская пара - Светлана и Евгений Успенские.
Американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что подозреваемый Германией в причастности к подрыву газопроводов выехал из Польши на Украину 6 июля на автомобиле. Источники газеты отметили, что польские прокуроры направили немецким коллегам официальное письмо, в котором информировали, что подозреваемый уехал из Польши.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Сийярто назвал диверсии на "Северных потоках" государственных терроризмом
Вчера, 21:22
 
Специальная военная операция на УкраинеГерманияПольшаСШАФлориан ФилиппоДмитрий ПесковСеймур ХершСеверный потокСеверный поток — 2В мире
 
 
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