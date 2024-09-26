https://ria.ru/20240926/filippo-1974745609.html

Филиппо призвал к международному расследованию подрывов "Северных потоков"

Филиппо призвал к международному расследованию подрывов "Северных потоков" - РИА Новости, 26.09.2024

Филиппо призвал к международному расследованию подрывов "Северных потоков"

Французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал провести добросовестное международное расследование подрыва российских экспортных... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T07:24

2024-09-26T07:24

2024-09-26T07:24

специальная военная операция на украине

германия

польша

сша

флориан филиппо

дмитрий песков

сеймур херш

северный поток

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ПАРИЖ, 26 сен – РИА Новости. Французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал провести добросовестное международное расследование подрыва российских экспортных газопроводов "Северный поток" два года назад. "Я требую, чтобы мы (страны ЕС и НАТО – ред.) признали, что мы стали жертвой этой атаки, потребовали правды и настоящего международного расследования для выявления истины", - сказал политик РИА Новости. По его словам, НАТО "играет против наших жизненных и стратегических интересов", в связи с чем Франции необходимо покинуть альянс. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в феврале 2023 года опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов. Немецкие СМИ позже сообщили со ссылкой на собственное расследование, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. по делу о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлеве из Киева. Также утверждается, что у него в сообщниках была супружеская пара - Светлана и Евгений Успенские. Американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что подозреваемый Германией в причастности к подрыву газопроводов выехал из Польши на Украину 6 июля на автомобиле. Источники газеты отметили, что польские прокуроры направили немецким коллегам официальное письмо, в котором информировали, что подозреваемый уехал из Польши.

https://ria.ru/20240926/rassledovanie-1974737830.html

https://ria.ru/20240925/siyyarto-1974712768.html

германия

польша

сша

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германия, польша, сша, флориан филиппо, дмитрий песков, сеймур херш, северный поток, северный поток — 2, в мире