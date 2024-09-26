https://ria.ru/20240926/filippo-1974742914.html

Правда о подрыве "Северных потоков" скоро выйдет наружу, считает Филиппо

Правда о подрыве "Северных потоков" скоро выйдет наружу, считает Филиппо - РИА Новости, 26.09.2024

Правда о подрыве "Северных потоков" скоро выйдет наружу, считает Филиппо

Правда о причастности НАТО и Украины ко взрывам на российских экспортных газопроводах "Северный поток" два года назад, несмотря на отсутствие полноценного... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T06:27

2024-09-26T06:27

2024-09-26T06:27

германия

польша

сша

сеймур херш

флориан филиппо

дмитрий песков

северный поток

северный поток — 2

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ПАРИЖ, 26 сен – РИА Новости. Правда о причастности НАТО и Украины ко взрывам на российских экспортных газопроводах "Северный поток" два года назад, несмотря на отсутствие полноценного расследования этих диверсий, скоро выйдет наружу, заявил РИА Новости французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Два года назад в медиа муссировалась идея о том, что за подрывами стоит сама Россия, что, по словам политика, "лишено всякого смысла". Расследование же американского журналиста Сеймура Херша, который заявил, что в этом виноваты США с другими странами, включая Норвегию, Польшу и Великобританию, попытались замолчать. "Это произвело шум, но расследование постарались скрыть и дискредитировать. Но слово уже было сказано: у нас был первый надежный источник, информация от известного человека. Затем появился ряд официальных версий. Нам сначала сказали, что это Украина, что (Владимир) Зеленский был в курсе, но в последний момент не одобрил это. Затем Германия заявила, что это Польша. Но, несмотря ни на что, постепенно мы приближаемся к правде - то есть причастности НАТО и, возможно, частично правительства Украины, Зеленского, Польши, Великобритании, Норвегии и, в особенности, США, к этим диверсиям", - заявил Филиппо. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в феврале 2023 года опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов. Немецкие СМИ позже сообщили со ссылкой на собственное расследование, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. по делу о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлеве из Киева. Также утверждается, что у него в сообщниках была супружеская пара - Светлана и Евгений Успенские. Американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что подозреваемый Германией в причастности к подрыву газопроводов выехал из Польши на Украину 6 июля на автомобиле. Источники газеты отметили, что польские прокуроры направили немецким коллегам официальное письмо, в котором информировали, что подозреваемый уехал из Польши.

https://ria.ru/20240926/daniya-1974737286.html

https://ria.ru/20240925/siyyarto-1974712768.html

https://ria.ru/20240910/tusk-1971827680.html

германия

польша

сша

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