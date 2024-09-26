https://ria.ru/20240926/filippo-1974740644.html

Французский политик пришел в шок из-за молчания НАТО по "Северным потокам"

Французский политик пришел в шок из-за молчания НАТО по "Северным потокам" - РИА Новости, 26.09.2024

Французский политик пришел в шок из-за молчания НАТО по "Северным потокам"

Молчание стран НАТО после подрыва российских экспортных газопроводов "Северный поток" шокирует, это саботаж стратегической инфраструктуры, заявил РИА Новости... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T05:29

2024-09-26T05:29

2024-09-26T05:29

сеймур херш

флориан филиппо

сша

в мире

северный поток

северный поток — 2

дмитрий песков

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ПАРИЖ, 26 сен – РИА Новости. Молчание стран НАТО после подрыва российских экспортных газопроводов "Северный поток" шокирует, это саботаж стратегической инфраструктуры, заявил РИА Новости французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо. "То, что шокирует больше всего, это степень подчиненности стран НАТО, которые даже не заявили о том, что стали жертвами этой диверсии. Они даже просто-напросто об этом не говорят: во французском правительстве это вовсе не обсуждали", - сказал Филиппо. По его словам, удивительно то, что европейские страны даже не признали, что пострадали от саботажа газопроводов. "Страны НАТО – например, Германия, Франция – ничего не делают, при том что они являются жертвами этих диверсий. Официально они ни разу не признали того, что стали жертвами этой атаки, тогда как это акт войны, так как мы говорим об энергетике, производстве, экономике, то есть стратегических вопросах", - заявил политик. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.

https://ria.ru/20240925/siyyarto-1974712768.html

https://ria.ru/20240926/rassledovanie-1974736516.html

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сеймур херш, флориан филиппо, сша, в мире, северный поток, северный поток — 2, дмитрий песков